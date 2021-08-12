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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3492349334943495

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:12

  Вкладчик1234 написав:
«Страна» провела эксперимент и купила на подпольном рынке паспорт вакцинации европейского образца, который нам обошёлся в 1500 тысячи евро.

Он уже внесён в «Дию». То есть, легализован в Украине.

Кроме того, существуют и более доступные способы купить «корочку» в Украине. Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.

Так что если в Украине собираются по примеру некоторых стран ЕС вводить жёсткие ограничения для вакцинированных, то нужно быть готовым к волне коррупции на поддельных сертификатах.

И об этом проблеме следует задуматься заранее.

Подробнее читайте в статье журналистов «Страны» Светланы Крюковой и Влада Бовтрука.
Зображення

У нас скопіюють з ращістів... Є сертифікат і захворів на ковід = давай у в"язницю, братан, треба БАМ* будувати ))))

* підставте, що треба нам будувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:13

Всі готові ще колотись???

Biden’s FDA Authorizes Covid Booster Shots for Millions of Americans


Подопітніє криси, і безкоштовні )))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:22

  change_pm написав:
Biden’s FDA Authorizes Covid Booster Shots for Millions of Americans


Подопітніє криси, і безкоштовні )))

Записываемся на бустеризацию (бустерирование?) в Дие!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:26

Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.

вариант за 700 евро не рассматриваем, для пересичного слишком дорого, а вот ценник в 150, подстегнет многих желающих покататься на лоукосте по европам пойти и привиться бесплатно
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:50

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:....
Но все же, критику какой-то позиции можно получить только от противника этой позиции. Как ту критику переваривать - то уже другое дело.

Не так.
Качественную критику можно получить только от добросовестного и трезвомыслящего человека.

может, но существование такого человека звучит утопически
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:52

  Xenon написав:"вЫ всьо врети - это обычный ГРИПП! "

В России второй день подряд фиксируют рекордное число летальных случаев от коронавируса. Согласно данным оперштаба в пятницу, 13 августа, за минувшие сутки умерли 815 человек против 808 днем ранее.

А вообще это даже неплохо
Может ватники хоть так вымрут
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:52

  change_pm написав:У нас скопіюють з ращістів... Є сертифікат і захворів на ковід = давай у в"язницю, братан, треба БАМ* будувати ))))

разве вакцинация исключает заболевание?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:56

  st512 написав:
Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.

вариант за 700 евро не рассматриваем, для пересичного слишком дорого, а вот ценник в 150, подстегнет многих желающих покататься на лоукосте по европам пойти и привиться бесплатно

какие-то ценники у вас космические. Сколько справка в бассейн стоит?
И по какой цене ВООЗ продает эти бланки дистрибюторам?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:58

  Ромасик написав:
  change_pm написав:У нас скопіюють з ращістів... Є сертифікат і захворів на ковід = давай у в"язницю, братан, треба БАМ* будувати ))))

разве вакцинация исключает заболевание?

Вакцінація скрєпною вакциною так! :mrgreen: То ж у рашистів, в них все сам краше :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:07

  change_pm написав:
  Ромасик написав:
  change_pm написав:У нас скопіюють з ращістів... Є сертифікат і захворів на ковід = давай у в"язницю, братан, треба БАМ* будувати ))))

разве вакцинация исключает заболевание?

Вакцінація скрєпною вакциною так! :mrgreen: То ж у рашистів, в них все сам краше :lol:

да? А евреев зачем третьей дозой пичкают?
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