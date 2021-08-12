«Страна» провела эксперимент и купила на подпольном рынке паспорт вакцинации европейского образца, который нам обошёлся в 1500 тысячи евро.



Он уже внесён в «Дию». То есть, легализован в Украине.



Кроме того, существуют и более доступные способы купить «корочку» в Украине. Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.



Так что если в Украине собираются по примеру некоторых стран ЕС вводить жёсткие ограничения для вакцинированных, то нужно быть готовым к волне коррупции на поддельных сертификатах.



И об этом проблеме следует задуматься заранее.



Подробнее читайте в статье журналистов «Страны» Светланы Крюковой и Влада Бовтрука.