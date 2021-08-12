кстате,а знаете-ли кому на России была сделана первая прививка в итосрии
Екатерина II стала первым человеком, которому в российской истории была сделана прививка. 23 октября 1768 года императрица вакцинировалась от оспы —- коварной болезни, которая в отдельные годы привела к смерти более миллиона человек. Победить ее удалось в первую очередь благодаря вакцинации.
Для того чтобы сделать прививку Екатерине II и будущему Павлу I, был приглашен специалист из Великобритании Томас Димсдейл. По случаю этого важнейшего в истории вакцинации в России события была выпущена серебряная медаль с изображением Екатерины Великой и надписью «Собою подала пример».
«Страна» провела эксперимент и купила на подпольном рынке паспорт вакцинации европейского образца, который нам обошёлся в 1500 тысячи евро.
Он уже внесён в «Дию». То есть, легализован в Украине.
Кроме того, существуют и более доступные способы купить «корочку» в Украине. Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.
Так что если в Украине собираются по примеру некоторых стран ЕС вводить жёсткие ограничения для вакцинированных, то нужно быть готовым к волне коррупции на поддельных сертификатах.
И об этом проблеме следует задуматься заранее.
Подробнее читайте в статье журналистов «Страны» Светланы Крюковой и Влада Бовтрука.
В Израиле за сутки зарегистрированы 6083 новых заразившихся COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения. Это самый высокий показатель положительных результатов тестов на коронавирус с марта. Всего проверку прошли 122 934 человека, показатель положительной реакции вырос до 5,02%. Число тяжелобольных с диагнозом "ковид" по всей стране подскочило до 462... Но при этом Израиль бьёт тревогу и начал вакцинацию стариков третьей дозой, а мы считаем, что у нас ситуация спокойная, ковида практически нет и вакцинироваться или хотя бы надевать маску в супермаркете/транспорте не обязательно. Количество инфицированных сравнивать не буду - о нашем тестировании уже писал.
Меня удивляет другое. В Израиле пару недель назад было 2000+ случаев за сутки, а сейчас 6000+ при таком же уровне тестирования. Рост в три раза за две недели США выросли за месяц в 5 или 6 раз. И это при их уровне и темпах вакцинации НАН Украины информирует, что у нас рост новых случаев 10-20% в неделю. И это легко проверить по уровню летальности - нет резких скачков. Так что дело не в нашем тестировании, а в чем-то еще