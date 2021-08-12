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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3494349534963497>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:29

кстате,а знаете-ли кому на России была сделана первая прививка в итосрии

Екатерина II стала первым человеком, которому в российской истории была сделана прививка. 23 октября 1768 года императрица вакцинировалась от оспы —- коварной болезни, которая в отдельные годы привела к смерти более миллиона человек. Победить ее удалось в первую очередь благодаря вакцинации.

Для того чтобы сделать прививку Екатерине II и будущему Павлу I, был приглашен специалист из Великобритании Томас Димсдейл. По случаю этого важнейшего в истории вакцинации в России события была выпущена серебряная медаль с изображением Екатерины Великой и надписью «Собою подала пример».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Сколько справка в бассейн стоит?
И по какой цене ВООЗ продает эти бланки дистрибюторам?

про справку в бассейн страна.ua заметку не напишет, никому не интересно, а тут и таможня проверяет и министерство и журналисты следят, надо будет со всеми поделиться
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:34

  Reader написав:
  Вкладчик1234 написав:
«Страна» провела эксперимент и купила на подпольном рынке паспорт вакцинации европейского образца, который нам обошёлся в 1500 тысячи евро.

Он уже внесён в «Дию». То есть, легализован в Украине.

Кроме того, существуют и более доступные способы купить «корочку» в Украине. Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.

Так что если в Украине собираются по примеру некоторых стран ЕС вводить жёсткие ограничения для вакцинированных, то нужно быть готовым к волне коррупции на поддельных сертификатах.

И об этом проблеме следует задуматься заранее.

Подробнее читайте в статье журналистов «Страны» Светланы Крюковой и Влада Бовтрука.

Молодцы какие, не поскупились 1 500 000 евро "на эксперимент" потратить

Ага півтора млн євро.
Страна такі ж ідіоти як і ті хто їх читає.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Xenon написав:
  Xenon написав:"вЫ всьо врети - это обычный ГРИПП! "

В России второй день подряд фиксируют рекордное число летальных случаев от коронавируса. Согласно данным оперштаба в пятницу, 13 августа, за минувшие сутки умерли 815 человек против 808 днем ранее.

А вообще это даже неплохо
Может ватники хоть так вымрут
Без них в этой ветке станет скучно. Пусть в этой ветке не болеют. Здоровья им
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересная статья, тут уже обсуждали такую возможность, теперь подтвердилось исследованиями
Антитела от других коронавирусов помогли бессимптомно переболеть ковидом
https://nplus1.ru/news/2021/08/09/antibodies-cov
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:06

  st512 написав:
  Ромасик написав:Сколько справка в бассейн стоит?
И по какой цене ВООЗ продает эти бланки дистрибюторам?

про справку в бассейн страна.ua заметку не напишет, никому не интересно, а тут и таможня проверяет и министерство и журналисты следят, надо будет со всеми поделиться

за 150 евро никто покупать не будет, проще уколоться. По этому мои ставки на 20 евро. Без учета стоимости бланка. Возможно, он 130 евро будет, это да. Надо окупать вложения в шоу.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:20

  Вкладчик1234 написав:Немножко перемоги для "свидетелей ковида":
Стало известно, что Польша продаст Украине вакцины с истекающим сроком годности. Об этом заявил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.
не знаю как у них, а в нашем сильпо на продукты у которых скоро заканичвается срок годости дают 25% и более скидки
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:24

  st512 написав:
Начиная от просто липовой справки за 150 евро и заканчивая вариантом с внесением через семейного врача в системы "Дия" и "Helsi" за 400-700 евро.

вариант за 700 евро не рассматриваем, для пересичного слишком дорого, а вот ценник в 150, подстегнет многих желающих покататься на лоукосте по европам пойти и привиться бесплатно

сертификат же кто-то говорил идет на пол года ? каждых пол года 150 Евро ?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:35

  ЛАД написав:fler
Вот сегодняшние данные:
В Израиле за сутки зарегистрированы 6083 новых заразившихся COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения. Это самый высокий показатель положительных результатов тестов на коронавирус с марта.
Всего проверку прошли 122 934 человека, показатель положительной реакции вырос до 5,02%.
Число тяжелобольных с диагнозом "ковид" по всей стране подскочило до 462...
Но при этом Израиль бьёт тревогу и начал вакцинацию стариков третьей дозой, а мы считаем, что у нас ситуация спокойная, ковида практически нет и вакцинироваться или хотя бы надевать маску в супермаркете/транспорте не обязательно.
Количество инфицированных сравнивать не буду - о нашем тестировании уже писал.


Меня удивляет другое. В Израиле пару недель назад было 2000+ случаев за сутки, а сейчас 6000+ при таком же уровне тестирования. Рост в три раза за две недели :shock: США выросли за месяц в 5 или 6 раз. И это при их уровне и темпах вакцинации :roll:
НАН Украины информирует, что у нас рост новых случаев 10-20% в неделю. И это легко проверить по уровню летальности - нет резких скачков. Так что дело не в нашем тестировании, а в чем-то еще 8)
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:41

fler, скоро будет как в Италии. Ой, Израиле.
Ромасик
 
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