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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3494349534963497

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:42

  yama написав:
  Вкладчик1234 написав:Немножко перемоги для "свидетелей ковида":
Стало известно, что Польша продаст Украине вакцины с истекающим сроком годности. Об этом заявил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.
не знаю как у них, а в нашем сильпо на продукты у которых скоро заканичвается срок годости дают 25% и более скидки

главное, чтобы сертфикат к ним прилагался не просроченный. Многим зайдет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:45

  ЛАД написав:
  Igneus написав:"Борьба с коронавирусом" в Харькове в трамвае маршрута № 5:
https://novyny.live/ru/kharkov/kak-mne- ... -8890.html

"Юристы" плохо переносят жару?
Какая связь хамства кондуктора с коронавирусом? :shock:

Помню, что Вы рекламировали маски фирмы, которая уклонялась от уплаты налогов.
Но в этом случае на видео, снятом в харьковском трамвае, и кондуктор, и пассажиры вообще без каких-либо масок.
Хотя все может быть, и в Харькове для борьбы с коронавирусом используют маски, которые воспроизводят лица их владельцев:
https://www.bbc.com/russian/media-54920038
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:46

Теория заговора.. это невозможно..

В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.
Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.
Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.
Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:52

  vladislavlvov написав:В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.
Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.
Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.
Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...

Пля, вакцины ещё стерелизуют что бы наверняка ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:09

  vladislavlvov написав:Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...

зачем?
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П'ят 13 сер, 2021 17:42
Vic

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