"Юристы" плохо переносят жару? Какая связь хамства кондуктора с коронавирусом?
Помню, что Вы рекламировали маски фирмы, которая уклонялась от уплаты налогов. Но в этом случае на видео, снятом в харьковском трамвае, и кондуктор, и пассажиры вообще без каких-либо масок. Хотя все может быть, и в Харькове для борьбы с коронавирусом используют маски, которые воспроизводят лица их владельцев: https://www.bbc.com/russian/media-54920038
В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда. Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов. Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты. Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...
vladislavlvov написав:В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда. Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов. Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты. Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...