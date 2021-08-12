yama написав:не знаю как у них, а в нашем сильпо на продукты у которых скоро заканичвается срок годости дают 25% и более скидки
главное, чтобы сертфикат к ним прилагался не просроченный. Многим зайдет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:42
главное, чтобы сертфикат к ним прилагался не просроченный. Многим зайдет
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:45
Помню, что Вы рекламировали маски фирмы, которая уклонялась от уплаты налогов.
Но в этом случае на видео, снятом в харьковском трамвае, и кондуктор, и пассажиры вообще без каких-либо масок.
Хотя все может быть, и в Харькове для борьбы с коронавирусом используют маски, которые воспроизводят лица их владельцев:
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:46
Теория заговора.. это невозможно..
В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.
Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.
Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.
Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:52
Пля, вакцины ещё стерелизуют что бы наверняка
Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:09
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:41
У Вас удивительная способность перекручивать.
"Дело не в нашем тестировании", но пишете о росте заболеваемости, который можно увидеть только благодаря тестированию.
Что касается роста смертности, то он обычно происходит с достаточно большой задержкой по отношению к росту заболеваемости.
А вообще, с цифрами надо поаккуратнее, а то можно сказать, что в Израиле смертность за 1,5 месяца выросла в бесконечное число раз - скользящее среднее за 7 дней 30.07 было 0, 12.08 - 13 (
У нас уже около месяца эта цифра колеблется около 20. Кстати, сегодня резкий рост - 44 смерти за сутки.
P.s. Я, вообще-то, писал о том, что при несильно отличающейся смертности, отличается реакция и отношение у нас и в Израиле. Вы не обратили внимание?
P.p.s. Кстати, скользящее среднее количества заражений в сутки 13.07 у нас было 476, 12.08 - 886. Рост за месяц почти в 2 раза. При нашем "тестировании".
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