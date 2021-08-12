Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:41

fler написав: ......

Меня удивляет другое. В Израиле пару недель назад было 2000+ случаев за сутки, а сейчас 6000+ при таком же уровне тестирования. Рост в три раза за две недели США выросли за месяц в 5 или 6 раз. И это при их уровне и темпах вакцинации

НАН Украины информирует, что у нас рост новых случаев 10-20% в неделю. И это легко проверить по уровню летальности - нет резких скачков. Так что дело не в нашем тестировании, а в чем-то еще ......Меня удивляет другое. В Израиле пару недель назад было 2000+ случаев за сутки, а сейчас 6000+ при таком же уровне тестирования. Рост в три раза за две неделиСША выросли за месяц в 5 или 6 раз. И это при их уровне и темпах вакцинацииНАН Украины информирует, что у нас рост новых случаев 10-20% в неделю. И это легко проверить по уровню летальности - нет резких скачков. Так что дело не в нашем тестировании, а в чем-то еще

росте заболеваемости

У Вас удивительная способность перекручивать."Дело не в нашем тестировании", но пишете о, который можно увидеть только благодаря тестированию.Что касается роста смертности, то он обычно происходит с достаточно большой задержкой по отношению к росту заболеваемости.А вообще, с цифрами надо поаккуратнее, а то можно сказать, что в Израиле смертность за 1,5 месяца выросла в бесконечное число раз - скользящее среднее за 7 дней 30.07 было 0, 12.08 - 13 (). Сами понимаете, 13:0=...У нас уже около месяца эта цифра колеблется около 20. Кстати, сегодня резкий рост - 44 смерти за сутки.P.s. Я, вообще-то, писал о том, что при несильно отличающейся смертности, отличается реакция и отношение у нас и в Израиле. Вы не обратили внимание?P.p.s. Кстати, скользящее среднее количества заражений в сутки 13.07 у нас было 476, 12.08 - 886. Рост за месяц почти в 2 раза. При нашем "тестировании".