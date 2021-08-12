"Юристы" плохо переносят жару? Какая связь хамства кондуктора с коронавирусом?
Помню, что Вы рекламировали маски фирмы, которая уклонялась от уплаты налогов. Но в этом случае на видео, снятом в харьковском трамвае, и кондуктор, и пассажиры вообще без каких-либо масок. Хотя все может быть, и в Харькове для борьбы с коронавирусом используют маски, которые воспроизводят лица их владельцев: https://www.bbc.com/russian/media-54920038
В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда. Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов. Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты. Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...
vladislavlvov написав:В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда. Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов. Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты. Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...
fler написав:...... Меня удивляет другое. В Израиле пару недель назад было 2000+ случаев за сутки, а сейчас 6000+ при таком же уровне тестирования. Рост в три раза за две недели США выросли за месяц в 5 или 6 раз. И это при их уровне и темпах вакцинации НАН Украины информирует, что у нас рост новых случаев 10-20% в неделю. И это легко проверить по уровню летальности - нет резких скачков. Так что дело не в нашем тестировании, а в чем-то еще
У Вас удивительная способность перекручивать. "Дело не в нашем тестировании", но пишете о росте заболеваемости, который можно увидеть только благодаря тестированию. Что касается роста смертности, то он обычно происходит с достаточно большой задержкой по отношению к росту заболеваемости. А вообще, с цифрами надо поаккуратнее, а то можно сказать, что в Израиле смертность за 1,5 месяца выросла в бесконечное число раз - скользящее среднее за 7 дней 30.07 было 0, 12.08 - 13 (https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/). Сами понимаете, 13:0=... У нас уже около месяца эта цифра колеблется около 20. Кстати, сегодня резкий рост - 44 смерти за сутки.
P.s. Я, вообще-то, писал о том, что при несильно отличающейся смертности, отличается реакция и отношение у нас и в Израиле. Вы не обратили внимание?
P.p.s. Кстати, скользящее среднее количества заражений в сутки 13.07 у нас было 476, 12.08 - 886. Рост за месяц почти в 2 раза. При нашем "тестировании".
vladislavlvov написав:В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда. Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов. Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты. Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость... ...
Камнями кидать не буду. Тяжёлый бред надо просто лечить. Не убивать же. 1. Откуда взято об 1 млрд.? На сегодня такая задача точно не стоит. 2. Уменьшение рождаемости вполне достигается без смертей. Китай справился весьма успешно. Сегодня у них уже обратные опасения. Вроде, коэффициент рождаемости уже недостаточен даже для простого воспроизводства. Сейчас по их пути пошла Индия. Так что осталась проблема с Африкой. Там пока при уменьшении детской смертности рождаемость снижается относительно медленно. Но это естественно, Нужно изменение сознания, а то происходит со сменой поколения.
Ромасик написав:fler, скоро будет как в Италии. Ой, Израиле.
Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт
Остыньте хотя бы немного. Вы раньше были более рациональны. Позвольте напомнить, что совсем недавно - в апреле ежедневная смертность в Украине была раз в 25 выше сегодняшней и доходила до 500. Без всяких вакцин.
Ромасик написав:fler, скоро будет как в Италии. Ой, Израиле.
Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт
Остыньте хотя бы немного. Вы раньше были более рациональны. Позвольте напомнить, что совсем недавно - в апреле ежедневная смертность в Украине была раз в 25 выше сегодняшней и доходила до 500. Без всяких вакцин.
ааа, так это все вакцины! А я то думал просто сезонный фактор.