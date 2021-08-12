Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3495349634973498> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66 Мені вже зробили щеплення 45% 30 Не можу за станом здоров'я 5% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 14% 9 Ще в роздумах 14% 9 Всього голосів : 66 Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:42 yama написав: Вкладчик1234 написав: Немножко перемоги для "свидетелей ковида":

Стало известно, что Польша продаст Украине вакцины с истекающим сроком годности. Об этом заявил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска. Немножко перемоги для "свидетелей ковида": не знаю как у них, а в нашем сильпо на продукты у которых скоро заканичвается срок годости дают 25% и более скидки не знаю как у них, а в нашем сильпо на продукты у которых скоро заканичвается срок годости дают 25% и более скидки

главное, чтобы сертфикат к ним прилагался не просроченный. Многим зайдет главное, чтобы сертфикат к ним прилагался не просроченный. Многим зайдет Ромасик Повідомлень: 2545 З нами з: 30.03.15 Подякував: 510 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:45 ЛАД написав: Igneus написав: "Борьба с коронавирусом" в Харькове в трамвае маршрута № 5:

https://novyny.live/ru/kharkov/kak-mne- ... -8890.html "Борьба с коронавирусом" в Харькове в трамвае маршрута № 5:

"Юристы" плохо переносят жару?

Какая связь хамства кондуктора с коронавирусом? "Юристы" плохо переносят жару?Какая связь хамства кондуктора с коронавирусом?

Помню, что Вы рекламировали маски фирмы, которая уклонялась от уплаты налогов.

Но в этом случае на видео, снятом в харьковском трамвае, и кондуктор, и пассажиры вообще без каких-либо масок.

Хотя все может быть, и в Харькове для борьбы с коронавирусом используют маски, которые воспроизводят лица их владельцев:

https://www.bbc.com/russian/media-54920038 Помню, что Вы рекламировали маски фирмы, которая уклонялась от уплаты налогов.Но в этом случае на видео, снятом в харьковском трамвае, и кондуктор, и пассажиры вообще без каких-либо масок.Хотя все может быть, и в Харькове для борьбы с коронавирусом используют маски, которые воспроизводят лица их владельцев: Igneus Повідомлень: 1082 З нами з: 29.08.18 Подякував: 585 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:46 Теория заговора.. это невозможно.. В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.

Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.

Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.

Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...

vladislavlvov

Повідомлень: 2431 З нами з: 02.03.07 Подякував: 135 раз. Подякували: 444 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:52 vladislavlvov написав: В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.

Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.

Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.

Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...

В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...

Пля, вакцины ещё стерелизуют что бы наверняка Пля, вакцины ещё стерелизуют что бы наверняка stm

Повідомлень: 2903 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:09 vladislavlvov написав: Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...

Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...

зачем? зачем? Ромасик Повідомлень: 2545 З нами з: 30.03.15 Подякував: 510 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:41 fler написав: ......

Меня удивляет другое. В Израиле пару недель назад было 2000+ случаев за сутки, а сейчас 6000+ при таком же уровне тестирования. Рост в три раза за две недели США выросли за месяц в 5 или 6 раз. И это при их уровне и темпах вакцинации

НАН Украины информирует, что у нас рост новых случаев 10-20% в неделю. И это легко проверить по уровню летальности - нет резких скачков. Так что дело не в нашем тестировании, а в чем-то еще ......Меня удивляет другое. В Израиле пару недель назад было 2000+ случаев за сутки, а сейчас 6000+ при таком же уровне тестирования. Рост в три раза за две неделиСША выросли за месяц в 5 или 6 раз. И это при их уровне и темпах вакцинацииНАН Украины информирует, что у нас рост новых случаев 10-20% в неделю. И это легко проверить по уровню летальности - нет резких скачков. Так что дело не в нашем тестировании, а в чем-то еще

У Вас удивительная способность перекручивать.

"Дело не в нашем тестировании", но пишете о росте заболеваемости , который можно увидеть только благодаря тестированию.

Что касается роста смертности, то он обычно происходит с достаточно большой задержкой по отношению к росту заболеваемости.

А вообще, с цифрами надо поаккуратнее, а то можно сказать, что в Израиле смертность за 1,5 месяца выросла в бесконечное число раз - скользящее среднее за 7 дней 30.07 было 0, 12.08 - 13 ( https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ ). Сами понимаете, 13:0=...

У нас уже около месяца эта цифра колеблется около 20. Кстати, сегодня резкий рост - 44 смерти за сутки.



P.s. Я, вообще-то, писал о том, что при несильно отличающейся смертности, отличается реакция и отношение у нас и в Израиле. Вы не обратили внимание?



P.p.s. Кстати, скользящее среднее количества заражений в сутки 13.07 у нас было 476, 12.08 - 886. Рост за месяц почти в 2 раза. При нашем "тестировании". У Вас удивительная способность перекручивать."Дело не в нашем тестировании", но пишете о, который можно увидеть только благодаря тестированию.Что касается роста смертности, то он обычно происходит с достаточно большой задержкой по отношению к росту заболеваемости.А вообще, с цифрами надо поаккуратнее, а то можно сказать, что в Израиле смертность за 1,5 месяца выросла в бесконечное число раз - скользящее среднее за 7 дней 30.07 было 0, 12.08 - 13 (). Сами понимаете, 13:0=...У нас уже около месяца эта цифра колеблется около 20. Кстати, сегодня резкий рост - 44 смерти за сутки.P.s. Я, вообще-то, писал о том, что при несильно отличающейся смертности, отличается реакция и отношение у нас и в Израиле. Вы не обратили внимание?P.p.s. Кстати, скользящее среднее количества заражений в сутки 13.07 у нас было 476, 12.08 - 886. Рост за месяц почти в 2 раза. При нашем "тестировании". ЛАД 2 Повідомлень: 19210 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4446 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:53 Ромасик написав: fler, скоро будет как в Италии. Ой, Израиле. , скоро будет как в Италии. Ой, Израиле.

Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15104 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8188 раз. Подякували: 3972 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:56 vladislavlvov написав: В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.

Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.

Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.

Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...

... В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость......

Камнями кидать не буду.

Тяжёлый бред надо просто лечить. Не убивать же.

1. Откуда взято об 1 млрд.? На сегодня такая задача точно не стоит.

2. Уменьшение рождаемости вполне достигается без смертей. Китай справился весьма успешно. Сегодня у них уже обратные опасения. Вроде, коэффициент рождаемости уже недостаточен даже для простого воспроизводства.

Сейчас по их пути пошла Индия. Так что осталась проблема с Африкой. Там пока при уменьшении детской смертности рождаемость снижается относительно медленно. Но это естественно, Нужно изменение сознания, а то происходит со сменой поколения. Камнями кидать не буду.Тяжёлый бред надо просто лечить. Не убивать же.1. Откуда взято об 1 млрд.? На сегодня такая задача точно не стоит.2. Уменьшение рождаемости вполне достигается без смертей. Китай справился весьма успешно. Сегодня у них уже обратные опасения. Вроде, коэффициент рождаемости уже недостаточен даже для простого воспроизводства.Сейчас по их пути пошла Индия. Так что осталась проблема с Африкой. Там пока при уменьшении детской смертности рождаемость снижается относительно медленно. Но это естественно, Нужно изменение сознания, а то происходит со сменой поколения. ЛАД 2 Повідомлень: 19210 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4446 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:03 Вкладчик1234 написав: Ромасик написав: fler, скоро будет как в Италии. Ой, Израиле. , скоро будет как в Италии. Ой, Израиле.

Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт

Остыньте хотя бы немного.

Вы раньше были более рациональны.

Позвольте напомнить, что совсем недавно - в апреле ежедневная смертность в Украине была раз в 25 выше сегодняшней и доходила до 500. Без всяких вакцин. Остыньте хотя бы немного.Вы раньше были более рациональны.Позвольте напомнить, что совсем недавно - в апреле ежедневная смертность в Украине была раз в 25 выше сегодняшней и доходила до 500. Без всяких вакцин. ЛАД 2 Повідомлень: 19210 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4446 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:06 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Ромасик написав: fler, скоро будет как в Италии. Ой, Израиле. , скоро будет как в Италии. Ой, Израиле.

Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт

Остыньте хотя бы немного.

Вы раньше были более рациональны.

Позвольте напомнить, что совсем недавно - в апреле ежедневная смертность в Украине была раз в 25 выше сегодняшней и доходила до 500. Без всяких вакцин. Остыньте хотя бы немного.Вы раньше были более рациональны.Позвольте напомнить, что совсем недавно - в апреле ежедневная смертность в Украине была раз в 25 выше сегодняшней и доходила до 500. Без всяких вакцин.

ааа, так это все вакцины! А я то думал просто сезонный фактор. ааа, так это все вакцины! А я то думал просто сезонный фактор. Ромасик Повідомлень: 2545 З нами з: 30.03.15 Подякував: 510 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3495349634973498> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Dima75 і 9 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 762 , 763 , 764

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7635 4093281

Vic П'ят 13 сер, 2021 17:42