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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3495349634973498>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:42

  yama написав:
  Вкладчик1234 написав:Немножко перемоги для "свидетелей ковида":
Стало известно, что Польша продаст Украине вакцины с истекающим сроком годности. Об этом заявил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.
не знаю как у них, а в нашем сильпо на продукты у которых скоро заканичвается срок годости дают 25% и более скидки

главное, чтобы сертфикат к ним прилагался не просроченный. Многим зайдет :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:45

  ЛАД написав:
  Igneus написав:"Борьба с коронавирусом" в Харькове в трамвае маршрута № 5:
https://novyny.live/ru/kharkov/kak-mne- ... -8890.html

"Юристы" плохо переносят жару?
Какая связь хамства кондуктора с коронавирусом? :shock:

Помню, что Вы рекламировали маски фирмы, которая уклонялась от уплаты налогов.
Но в этом случае на видео, снятом в харьковском трамвае, и кондуктор, и пассажиры вообще без каких-либо масок.
Хотя все может быть, и в Харькове для борьбы с коронавирусом используют маски, которые воспроизводят лица их владельцев:
https://www.bbc.com/russian/media-54920038
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:46

Теория заговора.. это невозможно..

В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.
Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.
Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.
Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:52

  vladislavlvov написав:В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.
Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.
Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.
Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...

Пля, вакцины ещё стерелизуют что бы наверняка ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:09

  vladislavlvov написав:Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...

зачем?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:41

  fler написав:......
Меня удивляет другое. В Израиле пару недель назад было 2000+ случаев за сутки, а сейчас 6000+ при таком же уровне тестирования. Рост в три раза за две недели :shock: США выросли за месяц в 5 или 6 раз. И это при их уровне и темпах вакцинации :roll:
НАН Украины информирует, что у нас рост новых случаев 10-20% в неделю. И это легко проверить по уровню летальности - нет резких скачков. Так что дело не в нашем тестировании, а в чем-то еще 8)

У Вас удивительная способность перекручивать.
"Дело не в нашем тестировании", но пишете о росте заболеваемости, который можно увидеть только благодаря тестированию.
Что касается роста смертности, то он обычно происходит с достаточно большой задержкой по отношению к росту заболеваемости.
А вообще, с цифрами надо поаккуратнее, а то можно сказать, что в Израиле смертность за 1,5 месяца выросла в бесконечное число раз - скользящее среднее за 7 дней 30.07 было 0, 12.08 - 13 (https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/). Сами понимаете, 13:0=...
У нас уже около месяца эта цифра колеблется около 20. Кстати, сегодня резкий рост - 44 смерти за сутки.

P.s. Я, вообще-то, писал о том, что при несильно отличающейся смертности, отличается реакция и отношение у нас и в Израиле. Вы не обратили внимание?

P.p.s. Кстати, скользящее среднее количества заражений в сутки 13.07 у нас было 476, 12.08 - 886. Рост за месяц почти в 2 раза. При нашем "тестировании".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:53

  Ромасик написав:fler, скоро будет как в Италии. Ой, Израиле.

Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:56

  vladislavlvov написав:В прошлом году я как то думал, по какому пути все может пойти если есть задачи оптимизировать население земли до 1 миллиарда.
Запускается короновирус с низкой летальностью с постепенным увеличением патогенности штампов короновирусов.
Как по мне все эти дельты, йоты всего лишь прилюдия к настоящей мутации, которая хранится в запасниках мировой элиты.
Можете кидать в меня камнями.. Но как еще снизить население земли до оптимальных величин..Ну не введешь же налог на рождаемость...
...

Камнями кидать не буду.
Тяжёлый бред надо просто лечить. Не убивать же.
1. Откуда взято об 1 млрд.? На сегодня такая задача точно не стоит.
2. Уменьшение рождаемости вполне достигается без смертей. Китай справился весьма успешно. Сегодня у них уже обратные опасения. Вроде, коэффициент рождаемости уже недостаточен даже для простого воспроизводства.
Сейчас по их пути пошла Индия. Так что осталась проблема с Африкой. Там пока при уменьшении детской смертности рождаемость снижается относительно медленно. Но это естественно, Нужно изменение сознания, а то происходит со сменой поколения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:03

  Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:fler, скоро будет как в Италии. Ой, Израиле.

Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт

Остыньте хотя бы немного.
Вы раньше были более рациональны.
Позвольте напомнить, что совсем недавно - в апреле ежедневная смертность в Украине была раз в 25 выше сегодняшней и доходила до 500. Без всяких вакцин.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:06

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:fler, скоро будет как в Италии. Ой, Израиле.

Для этого нужно так же массово проколоться 2 раза пфайзером, так что не факт

Остыньте хотя бы немного.
Вы раньше были более рациональны.
Позвольте напомнить, что совсем недавно - в апреле ежедневная смертность в Украине была раз в 25 выше сегодняшней и доходила до 500. Без всяких вакцин.

ааа, так это все вакцины! А я то думал просто сезонный фактор.
Ромасик
 
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