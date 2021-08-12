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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3495349634973498

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:09

  Igneus написав:....
Помню, что Вы рекламировали маски фирмы, которая уклонялась от уплаты налогов.
...

Интересный вы народ, "юристы". :)
От других требуете доказательств, а сами выдвигаете обвинения без всяких оснований. Сталинская закалка?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:15

  Ромасик написав:.....
ааа, так это все вакцины! А я то думал просто сезонный фактор.

Ромасик, у Вас сегодня словесный понос?
Сегодняшний рост заболеваемости в Израиле, РФ, США - "сезонный фактор"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Деякі фінансові проміжні підсумки пандемії:
Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер
Багатство, народжене пандемією
За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження.
Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб.
https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/

Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів.
Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?
Ой+
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