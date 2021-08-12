Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер Багатство, народжене пандемією За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження. Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб. https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/
Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів. Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?
Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер Багатство, народжене пандемією За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження. Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб. https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/
Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів. Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?
я считаю, здесь нет единого выгодоприобретателя. Даже если вирус по независим от них причинам, фармкомпании с радостью подхватили волну в предвкушении сверхприбыли. Разные Илоны Маски заработали на росте фондЫ за счет вертолетных денег. Им тоже это выгодно. Ну а наши зеленые опарыши тоже с радостью деребанят ковидный фонд. И РФка - там своя история.