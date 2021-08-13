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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3495349634973498 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66 Мені вже зробили щеплення 45% 30 Не можу за станом здоров'я 5% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 14% 9 Ще в роздумах 14% 9 Всього голосів : 66 Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире



Багатство, народжене пандемією

За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження.

Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб.

https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/ Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдерБагатство, народжене пандемієюЗа останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження.Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб.

Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів.

Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно? Деякі фінансові проміжні підсумки пандемії:Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів.Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно? Ой+

Повідомлень: 4462 З нами з: 19.04.12 Подякував: 69 раз. Подякували: 644 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:07 Ой+ написав: Деякі фінансові проміжні підсумки пандемії:



Багатство, народжене пандемією

За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження.

Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб.

https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/ Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдерБагатство, народжене пандемієюЗа останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження.Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб.

Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів.

Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно? Деякі фінансові проміжні підсумки пандемії:Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів.Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?

я считаю, здесь нет единого выгодоприобретателя. Даже если вирус по независим от них причинам, фармкомпании с радостью подхватили волну в предвкушении сверхприбыли. Разные Илоны Маски заработали на росте фондЫ за счет вертолетных денег. Им тоже это выгодно. Ну а наши зеленые опарыши тоже с радостью деребанят ковидный фонд. И РФка - там своя история. я считаю, здесь нет единого выгодоприобретателя. Даже если вирус по независим от них причинам, фармкомпании с радостью подхватили волну в предвкушении сверхприбыли. Разные Илоны Маски заработали на росте фондЫ за счет вертолетных денег. Им тоже это выгодно. Ну а наши зеленые опарыши тоже с радостью деребанят ковидный фонд. И РФка - там своя история. Ромасик Повідомлень: 2548 З нами з: 30.03.15 Подякував: 509 раз. Подякували: 169 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 07:49

Иммунолог Борис Донской рассказал Фокусу, что каждый новый штамм появляется из-за стремления "обойти" старый в битве за человеческий организм, который, фактически, является его средой обитания.

https://focus.ua/ukraine/490386-chem-bo ... -immunolog



Мы понимаем, что пока что в возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ... Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины. Чем больше в мире появляется новых штаммов коронавирусной инфекции, тем менее эффективными становятся те вакцины, которые создавались против базового его варианта, также именуемого "уханьским". Такое мнение высказал доктор медицинских наук и клинический иммунолог Андрей Волянский. Врач отметил, что мутация "Дельта" уже "ускользает от иммунизации", однако делает это "пока не полностью".Иммунолог Борис Донской рассказал Фокусу, что каждый новый штамм появляется из-за стремления "обойти" старый в битве за человеческий организм, который, фактически, является его средой обитания.Мы понимаем, чтов возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ...Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины. fler

Повідомлень: 1841 З нами з: 07.08.09 Подякував: 528 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3495349634973498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7635 4140160

Vic П'ят 13 сер, 2021 17:42