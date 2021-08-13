Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер Багатство, народжене пандемією За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження. Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб. https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/
Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів. Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?
Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер Багатство, народжене пандемією За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження. Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб. https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/
Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів. Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?
я считаю, здесь нет единого выгодоприобретателя. Даже если вирус по независим от них причинам, фармкомпании с радостью подхватили волну в предвкушении сверхприбыли. Разные Илоны Маски заработали на росте фондЫ за счет вертолетных денег. Им тоже это выгодно. Ну а наши зеленые опарыши тоже с радостью деребанят ковидный фонд. И РФка - там своя история.
Чем больше в мире появляется новых штаммов коронавирусной инфекции, тем менее эффективными становятся те вакцины, которые создавались против базового его варианта, также именуемого "уханьским". Такое мнение высказал доктор медицинских наук и клинический иммунолог Андрей Волянский. Врач отметил, что мутация "Дельта" уже "ускользает от иммунизации", однако делает это "пока не полностью". Иммунолог Борис Донской рассказал Фокусу, что каждый новый штамм появляется из-за стремления "обойти" старый в битве за человеческий организм, который, фактически, является его средой обитания. https://focus.ua/ukraine/490386-chem-bo ... -immunolog
Мы понимаем, что пока что в возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ... Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины.
Горсовет в Одесской области перестал принимать людей без прививки от COVID-19
Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет. В Одесской области руководство Балтской объединенной территориальной громады местного городского совета перестало принимать не вакцинированных от COVID-19 людей. Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.
Об этом APnews пишет со ссылкой на "Думская".
"Прийом граждан будет осуществляться только при наличии справки от семейного врача о вакцинации или после перенесения болезни", - указано в объявлении.
Местные жители возмущены, ведь такое решение слишком радикальное по отношению к невакцинированной категории населения и такое себе не позволяет пока даже центральная власть.
Как выяснилось, ограничения были введены 1 августа протоколом заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета нет.
Правительство пока никак не отреагировало на случившееся. Однако пока по всем имеющимся фактам такое решение местной власти является, вероятно, не совсем законным.