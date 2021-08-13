Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер Багатство, народжене пандемією За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження. Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб. https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/
Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів. Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?
Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер Багатство, народжене пандемією За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження. Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб. https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/
Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів. Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?
я считаю, здесь нет единого выгодоприобретателя. Даже если вирус по независим от них причинам, фармкомпании с радостью подхватили волну в предвкушении сверхприбыли. Разные Илоны Маски заработали на росте фондЫ за счет вертолетных денег. Им тоже это выгодно. Ну а наши зеленые опарыши тоже с радостью деребанят ковидный фонд. И РФка - там своя история.
Чем больше в мире появляется новых штаммов коронавирусной инфекции, тем менее эффективными становятся те вакцины, которые создавались против базового его варианта, также именуемого "уханьским". Такое мнение высказал доктор медицинских наук и клинический иммунолог Андрей Волянский. Врач отметил, что мутация "Дельта" уже "ускользает от иммунизации", однако делает это "пока не полностью". Иммунолог Борис Донской рассказал Фокусу, что каждый новый штамм появляется из-за стремления "обойти" старый в битве за человеческий организм, который, фактически, является его средой обитания. https://focus.ua/ukraine/490386-chem-bo ... -immunolog
Мы понимаем, что пока что в возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ... Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины.
Горсовет в Одесской области перестал принимать людей без прививки от COVID-19
Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет. В Одесской области руководство Балтской объединенной территориальной громады местного городского совета перестало принимать не вакцинированных от COVID-19 людей. Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.
Об этом APnews пишет со ссылкой на "Думская".
"Прийом граждан будет осуществляться только при наличии справки от семейного врача о вакцинации или после перенесения болезни", - указано в объявлении.
Местные жители возмущены, ведь такое решение слишком радикальное по отношению к невакцинированной категории населения и такое себе не позволяет пока даже центральная власть.
Как выяснилось, ограничения были введены 1 августа протоколом заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета нет.
Правительство пока никак не отреагировало на случившееся. Однако пока по всем имеющимся фактам такое решение местной власти является, вероятно, не совсем законным.
Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер Багатство, народжене пандемією За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження. Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб. https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/
Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів. Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?
Пролетарием называть не буду. Тем более, что не считаю это оскорблением. Но заметка так себе, желтоватая. Во-первых, неточность. 17 месяцев это около 520 дней. И 325 новых миллиардеров получается один за 1,6 дня. По правилам округления это всё же 2 дня, а не каждый день. Во-вторых, как мне кажется, всё это лёгкая манипуляция. Лень разбираться в методике расчётов, но думаю, что такой рост богатства это филькина грамота, обусловленная ростом акций и прочих не очень материальных активов. И предлагаемое в мировом масштабе сверхналогообложение приведет только к резкому падению этих нематериальных активов. Не берусь делать точный анализ и прогноз, но, боюсь, это будет очень сильным финансовым потрясением для мировой системы.
Число миллиардеров в 35-м ежегодном списке самых богатых людей мира Forbes выросло до беспрецедентных 2755-660 человек больше, чем год назад. Из них 493 были новыми в списке - примерно по одному каждые 17 часов .... В целом состояние этих миллиардеров составляет 13,1 триллиона долларов по сравнению с 8 триллионами в 2020 году.
На мой взгляд, это говорит, скорее, о прогрессирующем обесценивании доллара.
ЛАД написав:На мой взгляд, это говорит, скорее, о прогрессирующем обесценивании доллара.
нету никакого обесценивания доллара, не повторяйте чужих глупостей, есть мягкая монетарная политика США которая вызывает управляемую инфляцию. Когда политика количественного смягчения закончится, у вас будет возможность оценить реальный "вес" доллара в условиях оттока капитала с развивающихся рынков.
fler написав:..... Мы понимаем, что пока что в возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ... Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины.
Мы понимаем, что Вы упорно пытаетесь провести мысль, что вакцины в борьбе с ковидом бесполезны и "через полгода" принесут только вред - "миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку".
Хотелось бы услышать Ваши предложения. Что делать? 1. Маски и соцдистанцирование? 2. Жёсткий карантин для старших возрастов, как предлагал будивельник? С какого возраста - 60? 50? 40? Или сразу "Пурпурные поля" (ссылку давал yanyura, удалили). 3. Ковида нет? "Это всё придумал Черчилль"? 4. Ваш вариант?
ЛАД написав:На мой взгляд, это говорит, скорее, о прогрессирующем обесценивании доллара.
нету никакого обесценивания доллара, не повторяйте чужих глупостей, есть мягкая монетарная политика США которая вызывает управляемую инфляцию. Когда политика количественного смягчения закончится, у вас будет возможность оценить реальный "вес" доллара в условиях оттока капитала с развивающихся рынков.
Всё же есть. Рост инфляции в США тому доказательство. Пока, конечно, не угрожающее. И я, естественно, говорю не об обесценивании к другим валютам, а к материальным активам. Риски, во всяком случае, есть и достаточно велики. А там посмотрим, как оно будет. Может, ФРС сумеет как-то вырулить.
unicdima написав:За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.
В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент. В Британии 1.3 млн. В Испании 700 тыс В Рашке 540 тыс. В Турции 400 тыс В закапсулировавшейся Польше 150 тыс. В крохотной Грузии 50 тыс. А в гордой Украине 14 тыс. Главное "правильно" считать. Если сделать недоступной медицину в глубинке, то и ковидных там не будет. Реформа на марше. ХЗ, и почему это поляки не верят нашим цифрам и нашим справкам