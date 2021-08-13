Додано: Суб 14 сер, 2021 11:35

Ой+ написав: Деякі фінансові проміжні підсумки пандемії:



Багатство, народжене пандемією

За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження.

Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб.

https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/ Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдерБагатство, народжене пандемієюЗа останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження.Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб.

Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів.

Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно? Деякі фінансові проміжні підсумки пандемії:Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів.Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?

Число миллиардеров в 35-м ежегодном списке самых богатых людей мира Forbes выросло до беспрецедентных 2755-660 человек больше, чем год назад. Из них 493 были новыми в списке - примерно по одному каждые 17 часов

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В целом состояние этих миллиардеров составляет 13,1 триллиона долларов по сравнению с 8 триллионами в 2020 году.

Пролетариемназывать не буду. Тем более, что не считаю это оскорблением.Но заметка так себе, желтоватая.Во-первых, неточность. 17 месяцев это около 520 дней. И 325 новых миллиардеров получается один за 1,6 дня. По правилам округления это всё же 2 дня, а не каждый день.Во-вторых, как мне кажется, всё это лёгкая манипуляция. Лень разбираться в методике расчётов, но думаю, что такой рост богатства это филькина грамота, обусловленная ростом акций и прочих не очень материальных активов. И предлагаемое в мировом масштабе сверхналогообложение приведет только к резкому падению этих нематериальных активов. Не берусь делать точный анализ и прогноз, но, боюсь, это будет очень сильным финансовым потрясением для мировой системы.А, вообще, всё это достаточно условно. В комментариях по Вашей ссылке есть ссылка на Форбс -Там ещё более впечатляющие фразы:На мой взгляд, это говорит, скорее, о прогрессирующем обесценивании доллара.Возможно, не прав.