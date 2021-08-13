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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3496349734983499>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Деякі фінансові проміжні підсумки пандемії:
Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер
Багатство, народжене пандемією
За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження.
Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб.
https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/

Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів.
Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:07

  Ой+ написав:Деякі фінансові проміжні підсумки пандемії:
Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер
Багатство, народжене пандемією
За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження.
Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб.
https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/

Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів.
Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?

я считаю, здесь нет единого выгодоприобретателя. Даже если вирус по независим от них причинам, фармкомпании с радостью подхватили волну в предвкушении сверхприбыли. Разные Илоны Маски заработали на росте фондЫ за счет вертолетных денег. Им тоже это выгодно. Ну а наши зеленые опарыши тоже с радостью деребанят ковидный фонд. И РФка - там своя история.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 07:49

Чем больше в мире появляется новых штаммов коронавирусной инфекции, тем менее эффективными становятся те вакцины, которые создавались против базового его варианта, также именуемого "уханьским". Такое мнение высказал доктор медицинских наук и клинический иммунолог Андрей Волянский. Врач отметил, что мутация "Дельта" уже "ускользает от иммунизации", однако делает это "пока не полностью".
Иммунолог Борис Донской рассказал Фокусу, что каждый новый штамм появляется из-за стремления "обойти" старый в битве за человеческий организм, который, фактически, является его средой обитания.
https://focus.ua/ukraine/490386-chem-bo ... -immunolog

Мы понимаем, что пока что в возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ... :roll: Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:08

Ковид головного мозга

Горсовет в Одесской области перестал принимать людей без прививки от COVID-19

Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.
В Одесской области руководство Балтской объединенной территориальной громады местного городского совета перестало принимать не вакцинированных от COVID-19 людей. Соответствующее объявление они повесили на входе в горсовет.

Об этом APnews пишет со ссылкой на "Думская".

"Прийом граждан будет осуществляться только при наличии справки от семейного врача о вакцинации или после перенесения болезни", - указано в объявлении.

Местные жители возмущены, ведь такое решение слишком радикальное по отношению к невакцинированной категории населения и такое себе не позволяет пока даже центральная власть.

Как выяснилось, ограничения были введены 1 августа протоколом заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое прошло 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета нет.

Правительство пока никак не отреагировало на случившееся. Однако пока по всем имеющимся фактам такое решение местной власти является, вероятно, не совсем законным.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:35

  Ой+ написав:Деякі фінансові проміжні підсумки пандемії:
Під час пандемії кожного дня з'являвся новий мільярдер
Багатство, народжене пандемією
За останні 17 місяців багатство мільярдерів збільшилося більше, ніж за останні 15 років, а список мільярдерів із початку пандемії поповнили 325 осіб. «Це немов кожен день чеканили приблизно одного нового мільярдера», — стверджують автори дослідження.
Щонайменше дев'ять людей стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій з монополіями на вакцини covid-19, відзначають вони. За оцінками дослідників Світового банку, пандемія covid-19 зробила нужденними понад 200 млн осіб.
https://minfin.com.ua/ua/2021/08/12/69673977/

Звичайно в кожній ситуації сильні світу намагаються відіграти на свою користь, але тут аж надто все вдало склалось за допомогою карантинів і всяких лохдаунів.
Якщо хто з форумчан попав у це число, то нехай обурюється і обзиває мене пролетарієм. В іншому випадку задумається над класичним питанням - кому це вигідно?

Пролетарием :? называть не буду. Тем более, что не считаю это оскорблением. :)
Но заметка так себе, желтоватая.
Во-первых, неточность. 17 месяцев это около 520 дней. И 325 новых миллиардеров получается один за 1,6 дня. По правилам округления это всё же 2 дня, а не каждый день.
Во-вторых, как мне кажется, всё это лёгкая манипуляция. Лень разбираться в методике расчётов, но думаю, что такой рост богатства это филькина грамота, обусловленная ростом акций и прочих не очень материальных активов. И предлагаемое в мировом масштабе сверхналогообложение приведет только к резкому падению этих нематериальных активов. Не берусь делать точный анализ и прогноз, но, боюсь, это будет очень сильным финансовым потрясением для мировой системы.

А, вообще, всё это достаточно условно. В комментариях по Вашей ссылке есть ссылка на Форбс - https://www.forbes.com/billionaires/.
Там ещё более впечатляющие фразы:
Число миллиардеров в 35-м ежегодном списке самых богатых людей мира Forbes выросло до беспрецедентных 2755-660 человек больше, чем год назад. Из них 493 были новыми в списке - примерно по одному каждые 17 часов
....
В целом состояние этих миллиардеров составляет 13,1 триллиона долларов по сравнению с 8 триллионами в 2020 году.


На мой взгляд, это говорит, скорее, о прогрессирующем обесценивании доллара.

Возможно, не прав.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:На мой взгляд, это говорит, скорее, о прогрессирующем обесценивании доллара.
нету никакого обесценивания доллара, не повторяйте чужих глупостей, есть мягкая монетарная политика США которая вызывает управляемую инфляцию. Когда политика количественного смягчения закончится, у вас будет возможность оценить реальный "вес" доллара в условиях оттока капитала с развивающихся рынков.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:46

  fler написав:.....
Мы понимаем, что пока что в возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ... :roll: Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины.

Мы понимаем, что Вы упорно пытаетесь провести мысль, что вакцины в борьбе с ковидом бесполезны и "через полгода" принесут только вред - "миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку".

Хотелось бы услышать Ваши предложения.
Что делать?
1. Маски и соцдистанцирование?
2. Жёсткий карантин для старших возрастов, как предлагал будивельник? С какого возраста - 60? 50? 40?
Или сразу "Пурпурные поля" (ссылку давал yanyura, удалили).
3. Ковида нет? "Это всё придумал Черчилль"?
4. Ваш вариант?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:53

:evil:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:На мой взгляд, это говорит, скорее, о прогрессирующем обесценивании доллара.
нету никакого обесценивания доллара, не повторяйте чужих глупостей, есть мягкая монетарная политика США которая вызывает управляемую инфляцию. Когда политика количественного смягчения закончится, у вас будет возможность оценить реальный "вес" доллара в условиях оттока капитала с развивающихся рынков.

Всё же есть. Рост инфляции в США тому доказательство.
Пока, конечно, не угрожающее.
И я, естественно, говорю не об обесценивании к другим валютам, а к материальным активам.
Риски, во всяком случае, есть и достаточно велики. А там посмотрим, как оно будет. Может, ФРС сумеет как-то вырулить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:28

  unicdima написав:За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.

В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент.
В Британии 1.3 млн.
В Испании 700 тыс
В Рашке 540 тыс.
В Турции 400 тыс
В закапсулировавшейся Польше 150 тыс.
В крохотной Грузии 50 тыс.
А в гордой Украине 14 тыс.
Главное "правильно" считать. Если сделать недоступной медицину в глубинке, то и ковидных там не будет. Реформа на марше.
ХЗ, и почему это поляки не верят нашим цифрам и нашим справкам
antey1969
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