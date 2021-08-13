подорожало далеко не всё. Что говорит о немонетарной природе инфляции.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:48
С учётом численности населения наши апрельские рекорды для них ещё недостижимы.
У нас сегодня, к счастью, смертей вдвое меньше, чем вчера - 21 против 44 (вернулись к обычным в последние дни цифрам).
По новым случаям рост на 7.5% к вчерашней цифре - 1353.
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