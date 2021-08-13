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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3496349734983499

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И я, естественно, говорю не об обесценивании к другим валютам, а к материальным активам
подорожало далеко не всё. Что говорит о немонетарной природе инфляции.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:48

  unicdima написав:За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.

С учётом численности населения наши апрельские рекорды для них ещё недостижимы.
У нас сегодня, к счастью, смертей вдвое меньше, чем вчера - 21 против 44 (вернулись к обычным в последние дни цифрам).
По новым случаям рост на 7.5% к вчерашней цифре - 1353.
ЛАД
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