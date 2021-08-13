подорожало далеко не всё. Что говорит о немонетарной природе инфляции.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:48
С учётом численности населения наши апрельские рекорды для них ещё недостижимы.
У нас сегодня, к счастью, смертей вдвое меньше, чем вчера - 21 против 44 (вернулись к обычным в последние дни цифрам).
По новым случаям рост на 7.5% к вчерашней цифре - 1353.
Додано: Суб 14 сер, 2021 13:14
И опять об организации вакцинации у нас.
Ну вот сделал я первую прививку.
Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки.
Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну.
Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято.
Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?
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