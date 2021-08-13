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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3496349734983499

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И я, естественно, говорю не об обесценивании к другим валютам, а к материальным активам
подорожало далеко не всё. Что говорит о немонетарной природе инфляции.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:48

  unicdima написав:За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.

С учётом численности населения наши апрельские рекорды для них ещё недостижимы.
У нас сегодня, к счастью, смертей вдвое меньше, чем вчера - 21 против 44 (вернулись к обычным в последние дни цифрам).
По новым случаям рост на 7.5% к вчерашней цифре - 1353.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:14

И опять об организации вакцинации у нас.
Ну вот сделал я первую прививку.
Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки.
Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну.
Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято.
Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?
ЛАД
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