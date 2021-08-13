unicdima написав:За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.
С учётом численности населения наши апрельские рекорды для них ещё недостижимы. У нас сегодня, к счастью, смертей вдвое меньше, чем вчера - 21 против 44 (вернулись к обычным в последние дни цифрам). По новым случаям рост на 7.5% к вчерашней цифре - 1353.
И опять об организации вакцинации у нас. Ну вот сделал я первую прививку. Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки. Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну. Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято. Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?
fler написав:..... Мы понимаем, что пока что в возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ... Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины.
Мы понимаем, что Вы упорно пытаетесь провести мысль, что вакцины в борьбе с ковидом бесполезны и "через полгода" принесут только вред - "миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку". Хотелось бы услышать Ваши предложения. Что делать?
Я надеюсь, что все остальные читатели поняли мой пост правильно, а не так, как вы. Добавлю еще такое: 40% населення країни вже мають антитіла до COVID-19. Такі дані містяться в результатах імунологічного дослідження, оприлюднених Радою національної безпеки й оборони (РНБО). "Є інформація, що перед початком прищеплювальної кампанії вітчизняні фахівці, доктори наук закликали робити скринінгові тестування перед щепленнями. Тому що вакцина у нас дефіцитна, дорога і не на всіх є. І якби ми робили тестування, ці 40% відсіялися б", – пояснив епідеміолог Олексій Галімський. Епідеміолог, посилаючись на слова іноземних вчених, зазначив, що особи, котрі вже контактували з COVID-19 у природних умовах, отримують імунітет від нього щонайменше на півтора року. На переконання лікаря Галімського, вакцинальну кампанію в Україні було провалено, оскільки фахівці не звертали увагу на те, кому саме насамперед потрібно робити щеплення. "Пріоритетно треба було вакцинувати людей із групи ризику: старшого віку, хворих", – заявив епідеміолог. https://covid.obozrevatel.com/ukr/epide ... vid-19.htm
antey1969 написав:В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент. В Британии 1.3 млн. В Испании 700 тыс В Рашке 540 тыс.... А в гордой Украине 14 тыс. Главное "правильно" считать.
Есть предположение на этот счет. На местах очень устали от локдаунов, которые опустошали местные бюджеты. Это в других странах людям платили компенсации в размере зарплаты, а у нас только делали вид... Внедрение стратегии "один пишем, два - в уме" спасло ситуацию с бизнесом и местными бюджетами. Стало больше людей с природным иммунитетом, зато меньше безработных и голодных.
fler написав:..... Я надеюсь, что все остальные читатели поняли мой пост правильно, а не так, как вы. Добавлю еще такое: 40% населення країни вже мають антитіла до COVID-19. .... Епідеміолог, посилаючись на слова іноземних вчених, зазначив, що особи, котрі вже контактували з COVID-19 у природних умовах, отримують імунітет від нього щонайменше на півтора року. .....
Надейтесь. Но лучше бы растолковали свою позицию для таких "непонятливых", как я. О сомнительности цифры 40% уже несколько раз писал.
Служба тыла начинает совместную с минздравом и минобороны Израиля операцию по массовому серологическому тестированию школьников перед началом учебного года. Она должна охватить около 2 миллионов израильских учащихся. Серологическое тестирование выявляет детей, бессимптомно переболевших коронавирусом. Они получат «зеленые паспорта» и будут освобождены от карантина.
Первые тесты дали неожиданный результат. Оказалось, что практически каждый пятый школьник бессимптомно переболел коронавирусом. Антитела обнаружились у 19 процентов учащихся, которым провели проверку. .... Возможно, в среднем по стране эта доля окажется ниже. Кампания серологических тестов началась с ультраортодоксального сегмента, т.к. в религиозных школах учебный год начинается раньше. В ультраортодоксальной общине в предыдущие волны эпидемии наблюдалась высокая заболеваемость коронавирусом.