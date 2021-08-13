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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3496349734983499 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66 Мені вже зробили щеплення 45% 30 Не можу за станом здоров'я 5% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 14% 9 Ще в роздумах 14% 9 Всього голосів : 66 Додано: Суб 14 сер, 2021 12:41 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: И я, естественно, говорю не об обесценивании к другим валютам, а к материальным активам И я, естественно, говорю не об обесценивании к другим валютам, а к материальным активам подорожало далеко не всё. Что говорит о немонетарной природе инфляции. подорожало далеко не всё. Что говорит о немонетарной природе инфляции. vitaliian

Повідомлень: 8285 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1500 раз. Подякували: 2163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 12:48 unicdima написав: За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии. За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.

С учётом численности населения наши апрельские рекорды для них ещё недостижимы.

У нас сегодня, к счастью, смертей вдвое меньше, чем вчера - 21 против 44 (вернулись к обычным в последние дни цифрам).

По новым случаям рост на 7.5% к вчерашней цифре - 1353. С учётом численности населения наши апрельские рекорды для них ещё недостижимы.У нас сегодня, к счастью, смертей вдвое меньше, чем вчера - 21 против 44 (вернулись к обычным в последние дни цифрам).По новым случаям рост на 7.5% к вчерашней цифре - 1353. ЛАД 2 Повідомлень: 19216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 13:14 И опять об организации вакцинации у нас.

Ну вот сделал я первую прививку.

Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки.

Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну.

Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято.

Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол? ЛАД 2 Повідомлень: 19216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 15:56 ЛАД написав: fler написав: .....

Мы понимаем, что пока что в возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ... Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины. .....Мы понимаем, чтов возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ...Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины.

Мы понимаем, что Вы упорно пытаетесь провести мысль, что вакцины в борьбе с ковидом бесполезны и "через полгода" принесут только вред - "миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку".

Хотелось бы услышать Ваши предложения.

Что делать?

Мы понимаем, что Вы упорно пытаетесь провести мысль, что вакцины в борьбе с ковидом бесполезны и "через полгода" принесут только вред - "миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку".Хотелось бы услышать Ваши предложения.Что делать?

Я надеюсь, что все остальные читатели поняли мой пост правильно, а не так, как вы. Добавлю еще такое:

40% населення країни вже мають антитіла до COVID-19. Такі дані містяться в результатах імунологічного дослідження, оприлюднених Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

"Є інформація, що перед початком прищеплювальної кампанії вітчизняні фахівці, доктори наук закликали робити скринінгові тестування перед щепленнями. Тому що вакцина у нас дефіцитна, дорога і не на всіх є. І якби ми робили тестування, ці 40% відсіялися б", – пояснив епідеміолог Олексій Галімський. Епідеміолог, посилаючись на слова іноземних вчених, зазначив, що особи, котрі вже контактували з COVID-19 у природних умовах, отримують імунітет від нього щонайменше на півтора року. На переконання лікаря Галімського, вакцинальну кампанію в Україні було провалено, оскільки фахівці не звертали увагу на те, кому саме насамперед потрібно робити щеплення. "Пріоритетно треба було вакцинувати людей із групи ризику: старшого віку, хворих", – заявив епідеміолог. https://covid.obozrevatel.com/ukr/epide ... vid-19.htm Я надеюсь, что все остальные читатели поняли мой пост правильно, а не так, как вы. Добавлю еще такое:40% населення країни вже мають антитіла до COVID-19. Такі дані містяться в результатах імунологічного дослідження, оприлюднених Радою національної безпеки й оборони (РНБО)."Є інформація, що перед початком прищеплювальної кампанії вітчизняні фахівці, доктори наук закликали робити скринінгові тестування перед щепленнями. Тому що вакцина у нас дефіцитна, дорога і не на всіх є. І якби ми робили тестування, ці 40% відсіялися б", – пояснив епідеміолог Олексій Галімський. Епідеміолог, посилаючись на слова іноземних вчених, зазначив, що особи, котрі вже контактували з COVID-19 у природних умовах, отримують імунітет від нього щонайменше на півтора року. На переконання лікаря Галімського, вакцинальну кампанію в Україні було провалено, оскільки фахівці не звертали увагу на те, кому саме насамперед потрібно робити щеплення. "Пріоритетно треба було вакцинувати людей із групи ризику: старшого віку, хворих", – заявив епідеміолог. fler

Повідомлень: 1843 З нами з: 07.08.09 Подякував: 528 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 16:12 antey1969 написав: В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент.

В Британии 1.3 млн.

В Испании 700 тыс

В Рашке 540 тыс....

А в гордой Украине 14 тыс.

Главное "правильно" считать. В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент.В Британии 1.3 млн.В Испании 700 тысВ Рашке 540 тыс....А в гордой Украине 14 тыс.Главное "правильно" считать.

Есть предположение на этот счет. На местах очень устали от локдаунов, которые опустошали местные бюджеты. Это в других странах людям платили компенсации в размере зарплаты, а у нас только делали вид... Внедрение стратегии "один пишем, два - в уме" спасло ситуацию с бизнесом и местными бюджетами. Стало больше людей с природным иммунитетом, зато меньше безработных и голодных. Есть предположение на этот. На местах очень устали от локдаунов, которые опустошали местные бюджеты. Это в других странах людям платили компенсации в размере зарплаты, а у нас только делали вид... Внедрение стратегии "один пишем, два - в уме" спасло ситуацию с бизнесом и местными бюджетами. Стало больше людей с природным иммунитетом, зато меньше безработных и голодных. fler

Повідомлень: 1843 З нами з: 07.08.09 Подякував: 528 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 16:30 fler написав: .....

Я надеюсь, что все остальные читатели поняли мой пост правильно, а не так, как вы. Добавлю еще такое:

40% населення країни вже мають антитіла до COVID-19.

....

Епідеміолог, посилаючись на слова іноземних вчених, зазначив, що особи, котрі вже контактували з COVID-19 у природних умовах, отримують імунітет від нього щонайменше на півтора року.

..... .....Я надеюсь, что все остальные читатели поняли мой пост правильно, а не так, как вы. Добавлю еще такое:40% населення країни вже мають антитіла до COVID-19.....Епідеміолог, посилаючись на слова іноземних вчених, зазначив, що особи, котрі вже контактували з COVID-19 у природних умовах, отримують імунітет від нього щонайменше на півтора року......

Надейтесь.

Но лучше бы растолковали свою позицию для таких "непонятливых", как я.

О сомнительности цифры 40% уже несколько раз писал.

Служба тыла начинает совместную с минздравом и минобороны Израиля операцию по массовому серологическому тестированию школьников перед началом учебного года. Она должна охватить около 2 миллионов израильских учащихся. Серологическое тестирование выявляет детей, бессимптомно переболевших коронавирусом. Они получат «зеленые паспорта» и будут освобождены от карантина.



Первые тесты дали неожиданный результат. Оказалось, что практически каждый пятый школьник бессимптомно переболел коронавирусом. Антитела обнаружились у 19 процентов учащихся, которым провели проверку.

....

Возможно, в среднем по стране эта доля окажется ниже. Кампания серологических тестов началась с ультраортодоксального сегмента, т.к. в религиозных школах учебный год начинается раньше. В ультраортодоксальной общине в предыдущие волны эпидемии наблюдалась высокая заболеваемость коронавирусом.

https://detaly.co.il/sluzhba-tyla-kazhdyj-pyatyj-shkolnik-nezametno-perebolel-koronavirusom/

К сожалению, не написано, сколько уже проверили. Но всё равно цифра 19%, а, возможно, и меньше.

Вы сами регулярно рассказываете, что у нас ситуация лучше. Как-то не стыкуются с этим цифры 19 и 40%.

Насчёт 1,5 лет иммунитета утверждение Галимского пока тоже достаточно сомнительно. Надейтесь.Но лучше бы растолковали свою позицию для таких "непонятливых", как я.О сомнительности цифры 40% уже несколько раз писал.К сожалению, не написано, сколько уже проверили. Но всё равно цифра 19%, а, возможно, и меньше.Вы сами регулярно рассказываете, что у нас ситуация лучше. Как-то не стыкуются с этим цифры 19 и 40%.Насчёт 1,5 лет иммунитета утверждение Галимского пока тоже достаточно сомнительно. ЛАД 2 Повідомлень: 19216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3496349734983499 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7635 4173052

Vic П'ят 13 сер, 2021 17:42