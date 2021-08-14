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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3497349834993500>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И я, естественно, говорю не об обесценивании к другим валютам, а к материальным активам
подорожало далеко не всё. Что говорит о немонетарной природе инфляции.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:48

  unicdima написав:За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.

С учётом численности населения наши апрельские рекорды для них ещё недостижимы.
У нас сегодня, к счастью, смертей вдвое меньше, чем вчера - 21 против 44 (вернулись к обычным в последние дни цифрам).
По новым случаям рост на 7.5% к вчерашней цифре - 1353.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 13:14

И опять об организации вакцинации у нас.
Ну вот сделал я первую прививку.
Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки.
Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну.
Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято.
Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:56

  ЛАД написав:
  fler написав:.....
Мы понимаем, что пока что в возрастной группе 60+ лет летальность среди вакцинированных в три раза меньше, чем среди невакцинированных. Речь о том, что например, через полгода от вакцинации против ковида можно будет получить разве что побочки (миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку) ... :roll: Вы поняли, что я говорю о вакцинах с датой производства "сегодня" и о том, что вирус мутирует быстрее, чем успевают модернизировать вакцины.

Мы понимаем, что Вы упорно пытаетесь провести мысль, что вакцины в борьбе с ковидом бесполезны и "через полгода" принесут только вред - "миокардит, перикардит, болезни почек, онко и т.д. по списку".
Хотелось бы услышать Ваши предложения.
Что делать?

Я надеюсь, что все остальные читатели поняли мой пост правильно, а не так, как вы. Добавлю еще такое:
40% населення країни вже мають антитіла до COVID-19. Такі дані містяться в результатах імунологічного дослідження, оприлюднених Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
"Є інформація, що перед початком прищеплювальної кампанії вітчизняні фахівці, доктори наук закликали робити скринінгові тестування перед щепленнями. Тому що вакцина у нас дефіцитна, дорога і не на всіх є. І якби ми робили тестування, ці 40% відсіялися б", – пояснив епідеміолог Олексій Галімський. Епідеміолог, посилаючись на слова іноземних вчених, зазначив, що особи, котрі вже контактували з COVID-19 у природних умовах, отримують імунітет від нього щонайменше на півтора року. На переконання лікаря Галімського, вакцинальну кампанію в Україні було провалено, оскільки фахівці не звертали увагу на те, кому саме насамперед потрібно робити щеплення. "Пріоритетно треба було вакцинувати людей із групи ризику: старшого віку, хворих", – заявив епідеміолог. https://covid.obozrevatel.com/ukr/epide ... vid-19.htm
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:12

  antey1969 написав:В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент.
В Британии 1.3 млн.
В Испании 700 тыс
В Рашке 540 тыс....
А в гордой Украине 14 тыс.
Главное "правильно" считать.

Есть предположение на этот счет. На местах очень устали от локдаунов, которые опустошали местные бюджеты. Это в других странах людям платили компенсации в размере зарплаты, а у нас только делали вид... Внедрение стратегии "один пишем, два - в уме" спасло ситуацию с бизнесом и местными бюджетами. Стало больше людей с природным иммунитетом, зато меньше безработных и голодных.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:30

  fler написав:.....
Я надеюсь, что все остальные читатели поняли мой пост правильно, а не так, как вы. Добавлю еще такое:
40% населення країни вже мають антитіла до COVID-19.
....
Епідеміолог, посилаючись на слова іноземних вчених, зазначив, що особи, котрі вже контактували з COVID-19 у природних умовах, отримують імунітет від нього щонайменше на півтора року.
.....

Надейтесь.
Но лучше бы растолковали свою позицию для таких "непонятливых", как я.
О сомнительности цифры 40% уже несколько раз писал.
Служба тыла начинает совместную с минздравом и минобороны Израиля операцию по массовому серологическому тестированию школьников перед началом учебного года. Она должна охватить около 2 миллионов израильских учащихся. Серологическое тестирование выявляет детей, бессимптомно переболевших коронавирусом. Они получат «зеленые паспорта» и будут освобождены от карантина.

Первые тесты дали неожиданный результат. Оказалось, что практически каждый пятый школьник бессимптомно переболел коронавирусом. Антитела обнаружились у 19 процентов учащихся, которым провели проверку.
....
Возможно, в среднем по стране эта доля окажется ниже. Кампания серологических тестов началась с ультраортодоксального сегмента, т.к. в религиозных школах учебный год начинается раньше. В ультраортодоксальной общине в предыдущие волны эпидемии наблюдалась высокая заболеваемость коронавирусом.

https://detaly.co.il/sluzhba-tyla-kazhdyj-pyatyj-shkolnik-nezametno-perebolel-koronavirusom/
К сожалению, не написано, сколько уже проверили. Но всё равно цифра 19%, а, возможно, и меньше.
Вы сами регулярно рассказываете, что у нас ситуация лучше. Как-то не стыкуются с этим цифры 19 и 40%.
Насчёт 1,5 лет иммунитета утверждение Галимского пока тоже достаточно сомнительно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:48

В Японии, где, закончилась проходившая в отсутствие зрителей, Олимпиада Токио-2020, продолжается быстрый рост числа инфицированных. За последние сутки там инфицировано 20 400 человек. Неделю назад суточное число заражений составляло 15 301 человек, две недели назад - 10 684, а месяц назад - 3420.

Шестикратный рост за месяц

https://detaly.co.il/koronavirus-v-mire-novye-antirekordy-yaponii-i-rossii/
Там есть ещё интересные цифры по ряду стран.
А мы будем рассказывать о том, что якобы "Внедрение стратегии "один пишем, два - в уме" спасло ситуацию с бизнесом и местными бюджетами" и "Стало больше людей с природным иммунитетом".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:28

  ЛАД написав:
  fler написав:.....
Я надеюсь, что все остальные читатели поняли мой пост правильно, а не так, как вы. Добавлю еще такое:
40% населення країни вже мають антитіла до COVID-19.
....
Епідеміолог, посилаючись на слова іноземних вчених, зазначив, що особи, котрі вже контактували з COVID-19 у природних умовах, отримують імунітет від нього щонайменше на півтора року.
.....

Надейтесь.
Но лучше бы растолковали свою позицию для таких "непонятливых", как я.
О сомнительности цифры 40% уже несколько раз писал.
Служба тыла начинает совместную с минздравом и минобороны Израиля операцию по массовому серологическому тестированию школьников перед началом учебного года.
Первые тесты дали неожиданный результат. Оказалось, что практически каждый пятый школьник бессимптомно переболел коронавирусом. Антитела обнаружились у 19 процентов учащихся, которым провели проверку.

К сожалению, не написано, сколько уже проверили. Но всё равно цифра 19%, а, возможно, и меньше.
Вы сами регулярно рассказываете, что у нас ситуация лучше. Как-то не стыкуются с этим цифры 19 и 40%.

При чем здесь наши 40% всего населения к их 19% среди школьников? :shock:
А вот массовое серологическое тестирование в Украине бы не помешало.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:38

  fler написав:....
При чем здесь наши 40% всего населения к их 19% среди школьников? :shock:
А вот массовое серологическое тестирование в Украине бы не помешало.

А школьники что, на другой планете живут?
Болеют не так часто, как взрослые? Мне так кажется, что даже больше.
А пока Вы рассказываете о "природном иммунитете":
Число случаев заболевания и смертности в австралийском штате остается относительно низким по сравнению с некоторыми из самых серьезных вспышек в мире, в том числе в США и Великобритании.

Тем не менее, в субботу число локально передаваемых инфекций достигло 466, что значительно выше предыдущего дневного максимума в 390, установленного днем ​​ранее.

В субботу было зарегистрировано четыре случая смерти, в результате чего общее число смертей в штате в результате этой вспышки достигло 42.

Сидней находится в карантине уже девять недель. Официальные лица надеялись снять ограничения 28 августа, но теперь это выглядит все более маловероятным.

С понедельника людям будет запрещено находиться в пределах 5 км от дома для покупок, занятий спортом или отдыха на природе, с исключениями для социальных пузырей.

А с 21 августа всем, кто желает поехать из Большого Сиднея в региональный Новый Южный Уэльс, потребуется разрешение. Любой, кто путешествует без разрешения, будет оштрафован на 3000 австралийских долларов.
....
«Все дело в том, чтобы опередить Дельту [вариант Covid-19], а не гнаться за ней»

https://www.bbc.com/news/world-australia-58170440 (гуглоперевод).
А Вы ждите, пока мы начнём повторять апрельские рекорды (надеюсь, этого не будет, но...).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:44

Ещё пример Китая:
Власти китайского города Ухань начнут тестирование всего населения после того, как там было обнаружено несколько положительных случаев коронавируса.

В Ухане зарегистрировано семь случаев местной передачи - первые местные инфекции более чем за год.
......
В настоящее время в Китае наблюдается одна из крупнейших вспышек заболевания за несколько месяцев: за 10 дней было выявлено 300 случаев.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58066744
Смешно. Дураки какие-то!
А мы будем рассказывать о 40% и природном иммунитете. И о стратегии "один пишем, два - в уме".
ЛАД
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