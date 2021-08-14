ЛАД написав:И опять об организации вакцинации у нас.
Ну вот сделал я первую прививку.
Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки.
Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну.
Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято.
Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?
При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально. Месяца два назад, да Файзер надо было выгрызать зубами и привиться ним был целый квест. Мне пришлось крепко поморочить для этого голову.
Модерну как привезли - ее как гамна было - мне звонила моя семейница говрила у нас в клинике завезли 30 000 доз Модерны - можете приходить, приводить знакомых родственников без всяких списков без всяких записей - я знакомым сообщил кто хотел пришли привились без проблем.