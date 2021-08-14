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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3497349834993500 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66 Мені вже зробили щеплення 45% 30 Не можу за станом здоров'я 5% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 14% 9 Ще в роздумах 14% 9 Всього голосів : 66 Додано: Суб 14 сер, 2021 18:46 ЛАД написав: И опять об организации вакцинации у нас.

Ну вот сделал я первую прививку.

Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки.

Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну.

Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято.

Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол? И опять об организации вакцинации у нас.Ну вот сделал я первую прививку.Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки.Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну.Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято.Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?



При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально. Месяца два назад, да Файзер надо было выгрызать зубами и привиться ним был целый квест. Мне пришлось крепко поморочить для этого голову.



Модерну как привезли - ее как гамна было - мне звонила моя семейница говрила у нас в клинике завезли 30 000 доз Модерны - можете приходить, приводить знакомых родственников без всяких списков без всяких записей - я знакомым сообщил кто хотел пришли привились без проблем. При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально. Месяца два назад, да Файзер надо было выгрызать зубами и привиться ним был целый квест. Мне пришлось крепко поморочить для этого голову.Модерну как привезли - ее как гамна было - мне звонила моя семейница говрила у нас в клинике завезли 30 000 доз Модерны - можете приходить, приводить знакомых родственников без всяких списков без всяких записей - я знакомым сообщил кто хотел пришли привились без проблем. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38060 З нами з: 06.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 6057 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 19:20 Во Франции около 400 тысяч человек принимают участие в митингах против введения ковид-сертификатов и "вакцинной дискриминации"



По стране проходит сегодня около 200 мероприятий одновременно. Как обычно, протестующие вступают в жесткие стычки с полицией. Это уже пятая неделя митингов против принудительной вакцинации в стране.

Видео:

https://t.me/ru2ch_news/19294 Видео: Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15110 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8194 раз. Подякували: 3972 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 20:37 antey1969 написав: unicdima написав: За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии. За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.

В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент.

В Британии 1.3 млн.

В Испании 700 тыс

В Рашке 540 тыс.

В Турции 400 тыс

В закапсулировавшейся Польше 150 тыс.

В крохотной Грузии 50 тыс.

А в гордой Украине 14 тыс.

Главное "правильно" считать. Если сделать недоступной медицину в глубинке, то и ковидных там не будет. Реформа на марше.

ХЗ, и почему это поляки не верят нашим цифрам и нашим справкам В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент.В Британии 1.3 млн.В Испании 700 тысВ Рашке 540 тыс.В Турции 400 тысВ закапсулировавшейся Польше 150 тыс.В крохотной Грузии 50 тыс.А в гордой Украине 14 тыс.Главное "правильно" считать. Если сделать недоступной медицину в глубинке, то и ковидных там не будет. Реформа на марше.ХЗ, и почему это поляки не верят нашим цифрам и нашим справкам

ну болеют, пусть себе болеют. Главное, что не умирают. ну болеют, пусть себе болеют. Главное, что не умирают. Ромасик Повідомлень: 2563 З нами з: 30.03.15 Подякував: 509 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 сер, 2021 21:14 IMPRINTER написав: ....

При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально.

.... ....При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально.....

Вы правы, при желании можно всё. Но почему надо создавать проблемы на ровном месте?

2 недели назад первый укол файзером сделал относительно спокойно. И как раз в то же время у нас появилась Модерна и была чуть ли не во всех ЦМВ.

Вчера-сегодня Модерна намного меньше, но, в общем, можно записаться. Записи на Файзер нет. Или вообще нет вакцины, или всё время уже занято.

Это в Харькове. Вы не харьковчанин. В Киеве, вероятно, иначе.

Я не писал, что сегодня сделать прививку невозможно. На КоронаВак записаться проблемы нет. Но если я сделал первый раз Файзер, то второй укол делать другой вакциной как-то не хочется. Хотя, вроде, говорят, что второй раз уколоться Модерной даже лучше. Но официально таких рекомендаций нет, а опираться на "говорят" не хочу. И не знаю, зачтется ли это официально.

Понятно, что вакцинируешься, в первую очередь, для себя, но на всякий случай надо иметь и официальную бумажку.

И, кстати, не знаю, как будет через неделю с Модерной. Может тоже стать резкодефицитной.



Но это всё рассуждения. Я же просто говорил о том, почему нельзя сделать, как во всём мире - пригласить на вакцинацию, а не "ловить" вакцину. И, кстати, одинокому старику, который вполне возможно не пользуется интернетом, это может быть весьма сложно. Вы правы, при желании можно всё. Но почему надо создавать проблемы на ровном месте?2 недели назад первый укол файзером сделал относительно спокойно. И как раз в то же время у нас появилась Модерна и была чуть ли не во всех ЦМВ.Вчера-сегодня Модерна намного меньше, но, в общем, можно записаться. Записи на Файзер. Или вообще нет вакцины, или всё время уже занято.Это в Харькове. Вы не харьковчанин. В Киеве, вероятно, иначе.Я не писал, что сегодня сделать прививку невозможно. На КоронаВак записаться проблемы нет. Но если я сделал первый раз Файзер, то второй укол делать другой вакциной как-то не хочется. Хотя, вроде, говорят, что второй раз уколоться Модерной даже лучше. Но официально таких рекомендаций нет, а опираться на "говорят" не хочу. И не знаю, зачтется ли это официально.Понятно, что вакцинируешься, в первую очередь, для себя, но на всякий случай надо иметь и официальную бумажку.И, кстати, не знаю, как будет через неделю с Модерной. Может тоже стать резкодефицитной.Но это всё рассуждения. Я же просто говорил о том, почему нельзя сделать, как во всём мире - пригласить на вакцинацию, а не "ловить" вакцину. И, кстати, одинокому старику, который вполне возможно не пользуется интернетом, это может быть весьма сложно. ЛАД 2 Повідомлень: 19220 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3497349834993500 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7635 4195152

Vic П'ят 13 сер, 2021 17:42