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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3497349834993500

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:46

  ЛАД написав:И опять об организации вакцинации у нас.
Ну вот сделал я первую прививку.
Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки.
Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну.
Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято.
Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?


При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально. Месяца два назад, да Файзер надо было выгрызать зубами и привиться ним был целый квест. Мне пришлось крепко поморочить для этого голову.

Модерну как привезли - ее как гамна было - мне звонила моя семейница говрила у нас в клинике завезли 30 000 доз Модерны - можете приходить, приводить знакомых родственников без всяких списков без всяких записей - я знакомым сообщил кто хотел пришли привились без проблем.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:20

Во Франции около 400 тысяч человек принимают участие в митингах против введения ковид-сертификатов и "вакцинной дискриминации"

По стране проходит сегодня около 200 мероприятий одновременно. Как обычно, протестующие вступают в жесткие стычки с полицией. Это уже пятая неделя митингов против принудительной вакцинации в стране.

Видео:
https://t.me/ru2ch_news/19294
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:37

  antey1969 написав:
  unicdima написав:За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.

В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент.
В Британии 1.3 млн.
В Испании 700 тыс
В Рашке 540 тыс.
В Турции 400 тыс
В закапсулировавшейся Польше 150 тыс.
В крохотной Грузии 50 тыс.
А в гордой Украине 14 тыс.
Главное "правильно" считать. Если сделать недоступной медицину в глубинке, то и ковидных там не будет. Реформа на марше.
ХЗ, и почему это поляки не верят нашим цифрам и нашим справкам

ну болеют, пусть себе болеют. Главное, что не умирают.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 21:14

  IMPRINTER написав:....
При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально.
....

Вы правы, при желании можно всё. Но почему надо создавать проблемы на ровном месте?
2 недели назад первый укол файзером сделал относительно спокойно. И как раз в то же время у нас появилась Модерна и была чуть ли не во всех ЦМВ.
Вчера-сегодня Модерна намного меньше, но, в общем, можно записаться. Записи на Файзер нет. Или вообще нет вакцины, или всё время уже занято.
Это в Харькове. Вы не харьковчанин. В Киеве, вероятно, иначе.
Я не писал, что сегодня сделать прививку невозможно. На КоронаВак записаться проблемы нет. Но если я сделал первый раз Файзер, то второй укол делать другой вакциной как-то не хочется. Хотя, вроде, говорят, что второй раз уколоться Модерной даже лучше. Но официально таких рекомендаций нет, а опираться на "говорят" не хочу. И не знаю, зачтется ли это официально.
Понятно, что вакцинируешься, в первую очередь, для себя, но на всякий случай надо иметь и официальную бумажку.
И, кстати, не знаю, как будет через неделю с Модерной. Может тоже стать резкодефицитной.

Но это всё рассуждения. Я же просто говорил о том, почему нельзя сделать, как во всём мире - пригласить на вакцинацию, а не "ловить" вакцину. И, кстати, одинокому старику, который вполне возможно не пользуется интернетом, это может быть весьма сложно.
ЛАД
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