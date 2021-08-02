ЛАД написав:И опять об организации вакцинации у нас. Ну вот сделал я первую прививку. Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки. Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну. Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято. Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?
При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально. Месяца два назад, да Файзер надо было выгрызать зубами и привиться ним был целый квест. Мне пришлось крепко поморочить для этого голову.
Модерну как привезли - ее как гамна было - мне звонила моя семейница говрила у нас в клинике завезли 30 000 доз Модерны - можете приходить, приводить знакомых родственников без всяких списков без всяких записей - я знакомым сообщил кто хотел пришли привились без проблем.
unicdima написав:За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.
В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент. В Британии 1.3 млн. В Испании 700 тыс В Рашке 540 тыс. В Турции 400 тыс В закапсулировавшейся Польше 150 тыс. В крохотной Грузии 50 тыс. А в гордой Украине 14 тыс. Главное "правильно" считать. Если сделать недоступной медицину в глубинке, то и ковидных там не будет. Реформа на марше. ХЗ, и почему это поляки не верят нашим цифрам и нашим справкам
ну болеют, пусть себе болеют. Главное, что не умирают.
IMPRINTER написав:.... При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально. ....
Вы правы, при желании можно всё. Но почему надо создавать проблемы на ровном месте? 2 недели назад первый укол файзером сделал относительно спокойно. И как раз в то же время у нас появилась Модерна и была чуть ли не во всех ЦМВ. Вчера-сегодня Модерна намного меньше, но, в общем, можно записаться. Записи на Файзер нет. Или вообще нет вакцины, или всё время уже занято. Это в Харькове. Вы не харьковчанин. В Киеве, вероятно, иначе. Я не писал, что сегодня сделать прививку невозможно. На КоронаВак записаться проблемы нет. Но если я сделал первый раз Файзер, то второй укол делать другой вакциной как-то не хочется. Хотя, вроде, говорят, что второй раз уколоться Модерной даже лучше. Но официально таких рекомендаций нет, а опираться на "говорят" не хочу. И не знаю, зачтется ли это официально. Понятно, что вакцинируешься, в первую очередь, для себя, но на всякий случай надо иметь и официальную бумажку. И, кстати, не знаю, как будет через неделю с Модерной. Может тоже стать резкодефицитной.
Но это всё рассуждения. Я же просто говорил о том, почему нельзя сделать, как во всём мире - пригласить на вакцинацию, а не "ловить" вакцину. И, кстати, одинокому старику, который вполне возможно не пользуется интернетом, это может быть весьма сложно.
ЛАД написав:Я же просто говорил о том, почему нельзя сделать, как во всём мире - пригласить на вакцинацию, а не "ловить" вакцину.
В Канаді нікого не запрошували кожен сам ловив свою другу дозу лікарі «давали» термін від 28 днів до 4 міс по усіх вакцинах Доречі Остані дослідження доводять що при збільшені інтервалу до 2 міс пфайзер та модерна імунітет кращий
Андрій Сем’янків — лікар та автор блогу про медицину MED GOblin, кандидат медичних наук.
Я не буду утверждать, что Семянкив гуру медицины, но его комментарии вполне логичны. Хотелось бы услышать их опровержение от Жолобак, но почему-то уверен, что не дождусь их.
я читал вашу ссылку , мне в целом не понравился тон и тип критики , с таким анальными шуточками и сленгом я не воспринимаю информацию всерьез. По крайней мере общаться на нормальном языке автору не помешало бы . Его аудитория и читается из его сленга. О чуме - вирусе, Человек заговорился , вырвано из контекста . Да немного сумбурно получилось если поставить точки и разделить предложения то я не вижу там криминала. Идет живой эфир без заготовок и оговориться сказать двусмысленно может каждый. Остальной "анально-дрочильный " текст автора (выражаясь его же терминологией) стыдно даже перепостить и отправить кому-то .
02.08.2021, 09:55 - 1871 3 В Естонії створили спрей від коронавірусу: захищає і від штаму «Дельта»
В Естонії лабораторні дослідження спрею для носа з антитілами до коронавірусу, розробленого у співпраці з естонськими компаніями та університетами, довели його ефективність у блокуванні поширеного наразі дельта-штаму коронавірусу.
и привет тому Андрій Сем’янків который так боялся за девственность своего носа
Коментар MED GOblin: «Да, роздовбіть свої незаймані ніздрі пшикалкою невідомої фармакологічної дії.
ему надо премию ( Дарвина) за новый вид секса давать , и в сценаристы фильмов для взрослых