Додано: Суб 14 сер, 2021 21:14

IMPRINTER написав: ....

При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально.

.... ....При желании всё можно - я не знаю никого, кто бы не привился Файзером/Модерной для кого привиться именно этими вакцинами было принципиально.....

Вы правы, при желании можно всё. Но почему надо создавать проблемы на ровном месте?2 недели назад первый укол файзером сделал относительно спокойно. И как раз в то же время у нас появилась Модерна и была чуть ли не во всех ЦМВ.Вчера-сегодня Модерна намного меньше, но, в общем, можно записаться. Записи на Файзер. Или вообще нет вакцины, или всё время уже занято.Это в Харькове. Вы не харьковчанин. В Киеве, вероятно, иначе.Я не писал, что сегодня сделать прививку невозможно. На КоронаВак записаться проблемы нет. Но если я сделал первый раз Файзер, то второй укол делать другой вакциной как-то не хочется. Хотя, вроде, говорят, что второй раз уколоться Модерной даже лучше. Но официально таких рекомендаций нет, а опираться на "говорят" не хочу. И не знаю, зачтется ли это официально.Понятно, что вакцинируешься, в первую очередь, для себя, но на всякий случай надо иметь и официальную бумажку.И, кстати, не знаю, как будет через неделю с Модерной. Может тоже стать резкодефицитной.Но это всё рассуждения. Я же просто говорил о том, почему нельзя сделать, как во всём мире - пригласить на вакцинацию, а не "ловить" вакцину. И, кстати, одинокому старику, который вполне возможно не пользуется интернетом, это может быть весьма сложно.