Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:21
IgA написав:
Не нашли у интерферона эффективности в лечении ковида. Но Жолобак то ли в английский не умеет то ли действительно пшикалки рекламирует
Кто еще не нашел? Весь интернет кишит исследованиями, подтверждающими эффективность интерферона против ковида и других ОРВИ. Например,
https://science.sciencemag.org/content/ ... 5/eabd4570 https://science.sciencemag.org/content/ ... 5/eabd4585 https://www.nature.com/articles/s41598-021-86859-y
А где ваши ссылки с доказательствами неэффективности интерферона?
fler
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Додано: Нед 15 сер, 2021 09:26
ЛАД написав:
Ещё пример Китая:
Власти китайского города Ухань начнут тестирование всего населения после того, как там было обнаружено несколько положительных случаев коронавируса.
В Ухане зарегистрировано семь случаев местной передачи - первые местные инфекции более чем за год. ...... В настоящее время в Китае наблюдается одна из крупнейших вспышек заболевания за несколько месяцев: за 10 дней было выявлено 300 случаев. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58066744
Смешно.
Дураки какие-то
!
А мы будем рассказывать о 40% и природном иммунитете. И о стратегии "один пишем, два - в уме".
У них і виробничі потужності для тестів, і медицина, і грощі Є!
А у нас зеденські дороги, і корупційні тарифи
change_pm
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Додано: Нед 15 сер, 2021 09:46
ВАКЦИНЫ - УБИЙЦЫ... Вековая правда об эпидемии испанки, о страшнейшем биологическом оружии.
https://3rm.info/main/70326-net-vakcina ... panki.html
andrein
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