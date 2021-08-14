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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3498349935003501

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:21

  IgA написав:Не нашли у интерферона эффективности в лечении ковида. Но Жолобак то ли в английский не умеет то ли действительно пшикалки рекламирует


Кто еще не нашел? Весь интернет кишит исследованиями, подтверждающими эффективность интерферона против ковида и других ОРВИ. Например,
https://science.sciencemag.org/content/ ... 5/eabd4570
https://science.sciencemag.org/content/ ... 5/eabd4585
https://www.nature.com/articles/s41598-021-86859-y
А где ваши ссылки с доказательствами неэффективности интерферона?
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:26

  ЛАД написав:Ещё пример Китая:
Власти китайского города Ухань начнут тестирование всего населения после того, как там было обнаружено несколько положительных случаев коронавируса.

В Ухане зарегистрировано семь случаев местной передачи - первые местные инфекции более чем за год.
......
В настоящее время в Китае наблюдается одна из крупнейших вспышек заболевания за несколько месяцев: за 10 дней было выявлено 300 случаев.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58066744
Смешно. Дураки какие-то!
А мы будем рассказывать о 40% и природном иммунитете. И о стратегии "один пишем, два - в уме".

У них і виробничі потужності для тестів, і медицина, і грощі Є!

А у нас зеденські дороги, і корупційні тарифи :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:46

ВАКЦИНЫ - УБИЙЦЫ... Вековая правда об эпидемии испанки, о страшнейшем биологическом оружии.
https://3rm.info/main/70326-net-vakcina ... panki.html
andrein
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