Власти китайского города Ухань начнут тестирование всего населения после того, как там было обнаружено несколько положительных случаев коронавируса.
В Ухане зарегистрировано семь случаев местной передачи - первые местные инфекции более чем за год. ...... В настоящее время в Китае наблюдается одна из крупнейших вспышек заболевания за несколько месяцев: за 10 дней было выявлено 300 случаев.
ЛАД написав:И опять об организации вакцинации у нас. Ну вот сделал я первую прививку. Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки. Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну. Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято. Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?
Вчера сделал пцр тест для вылета из страны, так не могли на почту квитанцию об оплате и результаты тестирования скинуть. Так что, организация везде у нас хромает...
unicdima написав:За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.
В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент. В Британии 1.3 млн. В Испании 700 тыс В Рашке 540 тыс. В Турции 400 тыс В закапсулировавшейся Польше 150 тыс. В крохотной Грузии 50 тыс. А в гордой Украине 14 тыс. Главное "правильно" считать. Если сделать недоступной медицину в глубинке, то и ковидных там не будет. Реформа на марше. ХЗ, и почему это поляки не верят нашим цифрам и нашим справкам
ну болеют, пусть себе болеют. Главное, что не умирают.
По весне подснежники считают. Слышали такое выражение среди полицейских ? Как выйдет статистика в России за этот год, узнаем, какая избыточная смертность будет. По прошлому году она просто ужасающая.
В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент. В Британии 1.3 млн. В Испании 700 тыс В Рашке 540 тыс. В Турции 400 тыс В закапсулировавшейся Польше 150 тыс. В крохотной Грузии 50 тыс. А в гордой Украине 14 тыс.
Может это потому, что в Украине не достаточно вакцинируют население ?
На окраине Манилы, где оборудован прививочный пункт, каждую неделю разыгрывают 20 призов. Это мешок риса. Инициатива направлена на привлечение к вакцинации бедных жителей, сообщают местные СМИ. https://doctorpiter.ru/articles/673906/
Муниципалитет Сан-Луис пампанга начал прививочную кампанию, давая тем, кто вакцинирован, шанс выиграть корову.
andrein написав:В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент. В Британии 1.3 млн. В Испании 700 тыс В Рашке 540 тыс. В Турции 400 тыс В закапсулировавшейся Польше 150 тыс. В крохотной Грузии 50 тыс. А в гордой Украине 14 тыс.
Может это потому, что в Украине не достаточно вакцинируют население ?
Djn смотрю новости про Афганистан, как талибы его захватывают. И тут возник вопрос: а что там короно-вирус?