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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3499350035013502>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:21

  IgA написав:Не нашли у интерферона эффективности в лечении ковида. Но Жолобак то ли в английский не умеет то ли действительно пшикалки рекламирует


Кто еще не нашел? Весь интернет кишит исследованиями, подтверждающими эффективность интерферона против ковида и других ОРВИ. Например,
https://science.sciencemag.org/content/ ... 5/eabd4570
https://science.sciencemag.org/content/ ... 5/eabd4585
https://www.nature.com/articles/s41598-021-86859-y
А где ваши ссылки с доказательствами неэффективности интерферона?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:26

  ЛАД написав:Ещё пример Китая:
Власти китайского города Ухань начнут тестирование всего населения после того, как там было обнаружено несколько положительных случаев коронавируса.

В Ухане зарегистрировано семь случаев местной передачи - первые местные инфекции более чем за год.
......
В настоящее время в Китае наблюдается одна из крупнейших вспышек заболевания за несколько месяцев: за 10 дней было выявлено 300 случаев.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58066744
Смешно. Дураки какие-то!
А мы будем рассказывать о 40% и природном иммунитете. И о стратегии "один пишем, два - в уме".

У них і виробничі потужності для тестів, і медицина, і грощі Є!

А у нас зеденські дороги, і корупційні тарифи :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:46

ВАКЦИНЫ - УБИЙЦЫ... Вековая правда об эпидемии испанки, о страшнейшем биологическом оружии.
https://3rm.info/main/70326-net-vakcina ... panki.html
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:И опять об организации вакцинации у нас.
Ну вот сделал я первую прививку.
Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки.
Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну.
Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято.
Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?
Вчера сделал пцр тест для вылета из страны, так не могли на почту квитанцию об оплате и результаты тестирования скинуть. Так что, организация везде у нас хромает...
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  antey1969 написав:
  unicdima написав:За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с COVID-19 — это антирекорд с начала пандемии.

В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент.
В Британии 1.3 млн.
В Испании 700 тыс
В Рашке 540 тыс.
В Турции 400 тыс
В закапсулировавшейся Польше 150 тыс.
В крохотной Грузии 50 тыс.
А в гордой Украине 14 тыс.
Главное "правильно" считать. Если сделать недоступной медицину в глубинке, то и ковидных там не будет. Реформа на марше.
ХЗ, и почему это поляки не верят нашим цифрам и нашим справкам

ну болеют, пусть себе болеют. Главное, что не умирают.
По весне подснежники считают. Слышали такое выражение среди полицейских ?
Как выйдет статистика в России за этот год, узнаем, какая избыточная смертность будет. По прошлому году она просто ужасающая.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:55

В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент.
В Британии 1.3 млн.
В Испании 700 тыс
В Рашке 540 тыс.
В Турции 400 тыс
В закапсулировавшейся Польше 150 тыс.
В крохотной Грузии 50 тыс.
А в гордой Украине 14 тыс.

Может это потому, что в Украине не достаточно вакцинируют население ?
:)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:00

На окраине Манилы, где оборудован прививочный пункт, каждую неделю разыгрывают 20 призов. Это мешок риса. Инициатива направлена на привлечение к вакцинации бедных жителей, сообщают местные СМИ.
https://doctorpiter.ru/articles/673906/

Муниципалитет Сан-Луис пампанга начал прививочную кампанию, давая тем, кто вакцинирован, шанс выиграть корову.
Зображення
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:15

  andrein написав:В Штатах 6.5 млн болеющих на данный момент.
В Британии 1.3 млн.
В Испании 700 тыс
В Рашке 540 тыс.
В Турции 400 тыс
В закапсулировавшейся Польше 150 тыс.
В крохотной Грузии 50 тыс.
А в гордой Украине 14 тыс.

Может это потому, что в Украине не достаточно вакцинируют население ?
:)

Вот смотрю новости про Афганистан, как талибы его захватывают.
И тут возник вопрос: а что там короно-вирус? :)
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:50

  fler написав:А где ваши ссылки с доказательствами неэффективности интерферона?

еще раз специально для Вас ссылка с официальными рекомендациями NIH - https://www.covid19treatmentguidelines. ... terferons/

рекомендуют не использовать интерферон для лечения ковида, так как эффективность низкая а побочек у интерферона немало если им всерьез лечиться а не в нос баловаться

Из тех ссылок что Вы привели только последняя про лечение интерфероном и то на 60 пациентах, сами авторы все понимают признают что этот вопрос еще исследовать
Востаннє редагувалось IgA в Нед 15 сер, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:54

И пусть ковид подождёт:
В Киеве остановят вакцинацию из-за празднования Дня независимости Украины. Об этом сообщили в КГГА.

«23 и 24 августа не будут работать центр массовой вакцинации в МВЦ и вакцинальные пункты в медицинских учреждениях столицы», — указано в заявлении.

В частности, тем, кому нужно получить вторую дозу, предлагают вакцинироваться 21 и 22 августа.
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