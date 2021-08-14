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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 сер, 2021 12:55
Народ. Кто привился Модерной. Какие самоощущения? А то у меня бешеный прилив сил...
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:27
Ну так у вас, наверное, не было ситуаций, что эту вторую дозу надо "искать" или "ловить", потому что её нет или непонятно, где есть.
Что касается IMPRINTER'а, прошу прощения за то, что "отлучил" его от Харькова. Моя ошибка.
Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся).
Проверил запись сейчас. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или Модерну нет ни в одном. Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08. Допускаю, что вчера-сегодня не показательные дни и новую запись выкладывают в понедельник. Завтра проверю.
"Пункти вакцинації у медзакладах" (в поликлиниках) не проверял. Их слишком много.
P.s. Решил всё же просмотреть и поликлиники. Всё то же самое - или "Запис до лікаря недоступний", или "Немає вільних місць" (на Файзер и Модерну).
Правда, неожиданно появилось 2 или 3 точки с Астразенекой.
Так что не всё так хорошо, как пишет IMPRINTER.
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:31
Del повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 сер, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:31
Антипрививочникам
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:43
antey1969
Поки що в Україні - вколотих десь 10%
Тих хто просто перехворів - приблизно 40%
Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..
От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью...
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