RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3499350035013502

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:55

Народ. Кто привился Модерной. Какие самоощущения? А то у меня бешеный прилив сил...
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6761
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:27

  Ukrainian написав:.....
В Канаді нікого не запрошували кожен сам ловив свою другу дозу лікарі «давали» термін від 28 днів до 4 міс по усіх вакцинах
Доречі Остані дослідження доводять що при збільшені інтервалу до 2 міс пфайзер та модерна імунітет кращий

Ну так у вас, наверное, не было ситуаций, что эту вторую дозу надо "искать" или "ловить", потому что её нет или непонятно, где есть.
Что касается IMPRINTER'а, прошу прощения за то, что "отлучил" его от Харькова. :) Моя ошибка.
Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся).
Проверил запись сейчас. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или Модерну нет ни в одном. Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08. Допускаю, что вчера-сегодня не показательные дни и новую запись выкладывают в понедельник. Завтра проверю.
"Пункти вакцинації у медзакладах" (в поликлиниках) не проверял. Их слишком много.

P.s. Решил всё же просмотреть и поликлиники. Всё то же самое - или "Запис до лікаря недоступний", или "Немає вільних місць" (на Файзер и Модерну).
Правда, неожиданно появилось 2 или 3 точки с Астразенекой.
Так что не всё так хорошо, как пишет IMPRINTER.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19222
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4809 раз.
Подякували: 4448 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:31

Del повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 сер, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19222
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4809 раз.
Подякували: 4448 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:31

Антипрививочникам

Зображення
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10756
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1399 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:43

antey1969
Поки що в Україні - вколотих десь 10%
Тих хто просто перехворів - приблизно 40%
Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..
От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24774
З нами з: 15.01.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 2662 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3499350035013502
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Zebra і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 762, 763, 764
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7635 4251983
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 17:42
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19252)
15.08.2021 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.