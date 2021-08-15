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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3499350035013502

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66
Мені вже зробили щеплення
45%
30
Не можу за станом здоров'я
5%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
8%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
14%
9
Ще в роздумах
14%
9
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:55

Народ. Кто привился Модерной. Какие самоощущения? А то у меня бешеный прилив сил...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:27

  Ukrainian написав:.....
В Канаді нікого не запрошували кожен сам ловив свою другу дозу лікарі «давали» термін від 28 днів до 4 міс по усіх вакцинах
Доречі Остані дослідження доводять що при збільшені інтервалу до 2 міс пфайзер та модерна імунітет кращий

Ну так у вас, наверное, не было ситуаций, что эту вторую дозу надо "искать" или "ловить", потому что её нет или непонятно, где есть.
Что касается IMPRINTER'а, прошу прощения за то, что "отлучил" его от Харькова. :) Моя ошибка.
Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся).
Проверил запись сейчас. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или Модерну нет ни в одном. Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08. Допускаю, что вчера-сегодня не показательные дни и новую запись выкладывают в понедельник. Завтра проверю.
"Пункти вакцинації у медзакладах" (в поликлиниках) не проверял. Их слишком много.

P.s. Решил всё же просмотреть и поликлиники. Всё то же самое - или "Запис до лікаря недоступний", или "Немає вільних місць" (на Файзер и Модерну).
Правда, неожиданно появилось 2 или 3 точки с Астразенекой.
Так что не всё так хорошо, как пишет IMPRINTER.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:31

Антипрививочникам

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antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:43

antey1969
Поки що в Україні - вколотих десь 10%
Тих хто просто перехворів - приблизно 40%
Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..
От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:12

  antey1969 написав:Зображення


Це до 252-річниці з ДН Бонапарта?
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:14

  budivelnik написав:antey1969
Поки що в Україні - вколотих десь 10%
Тих хто просто перехворів - приблизно 40%
Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..
От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью...

А так, блин, не видно. Что в штатах дохнут те, кто верит в чипирование и Трамп прийдёт всех нас спасёт...
Вон Андрей уже запостил, что маски 100 лет назад - это большой эксперимент над человечеством. 100 лет прошло, в 50% домов бегают роботы-пылесосы, варят мультиварки, стоматологи готовы вживлять в зуб пентиумы только попроси. Но нет, чипировать можно только вакциной от болезни которую ещё не изучили... Других возможностей нет абсолютно...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 16:39

Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань.
При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції):
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
https://european-court-help.ru/rezoljuc ... razhenija/

За яких умов здійснення щеплення від COVID-19 в Україні стане обов’язковим:
1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 (на даний момент таке рішення відсутнє);
2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень (на даний момент це не здійснено);
3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 (на даний момент, такий перелік відсутній).
https://blog.liga.net/user/kshtelmanchuk/article/40816
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:25

  stm написав:
  budivelnik написав:antey1969
Поки що в Україні - вколотих десь 10%
Тих хто просто перехворів - приблизно 40%
Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..
От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью...

А так, блин, не видно. Что в штатах дохнут те, кто верит в чипирование и Трамп прийдёт всех нас спасёт...
Вон Андрей уже запостил, что маски 100 лет назад - это большой эксперимент над человечеством. 100 лет прошло, в 50% домов бегают роботы-пылесосы, варят мультиварки, стоматологи готовы вживлять в зуб пентиумы только попроси. Но нет, чипировать можно только вакциной от болезни которую ещё не изучили... Других возможностей нет абсолютно...
Мужики
Нехай про Штати чи педерацію - думають штатівці і педераційники..там може й дохнуть як ви виразились..але не фак що від ковіду...може просто бояришник поганий пішов..або ще гірше - дефіцить бояришника...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:25

Станом на 13-07-2021 року
вікова група____к-сть населення___к-сть померлих___%померлих до загальної кількості
США _____________________________________________________ Україна
0-1 ___ 3735010 ___ 84 ___ 0,00224899 ___
1-4 ___ 15566282 ___ 40 ___ 0,000256966 ___ ___0-9 ___ 3987064 ___ 17 ___ 0,000426379
5-14 ___ 40992134 ___ 117 ___ 0,000285421 ___ 10-19 ___ 4194133 ___ 29 ___ 0,000691442
15-24 __ 42555684 __ 1022 __ 0,002401559 ___ 20-29 ___ 4578941 ___ 171 ___ 0,003734488
25-34 __ 46069646 __ 4437 __ 0,00963107 ___ _30-39 ___ 6849855 ___ 779 __ 0,011372504
35-44 __ 42136192 __ 11288 __ 0,026789322 ___ 40-49 ___ 6079955 ___ 2145 __ 0,035279866
45-54 __ 40366133 __ 31090 __ 0,077020011 ___ 50-59 ___ 5607145 ___ 6048 __ 0,107862379
55-64 __ 42403677 __ 77194 __ 0,182045533 ___ 60-69 ___ 5286715 ___ 14620 __ 0,276542238
65-74 __ 32549398 __ 134601 __ 0,413528385 ___ 70-79 ___ 2910402 ___ 15559 __ 0,534599688
75-84 __ 16451547 __ 165058 __ 1,003297745 ___ 80-89 ___ 1632585 ___ 9676 __ 0,592679707
85+ _____ 6658420 _____ 178572 __2,681897507 ___ 90+ ___ 291922 ___ 1014 __ 0,34735306
Загальна _329484123 __ 603503 __ 0,183166034 ___ _____ 41418717 ___ 50058 __0,120858403
budivelnik
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