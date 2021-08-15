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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3499350035013502 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 66 Мені вже зробили щеплення 45% 30 Не можу за станом здоров'я 5% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 8% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 14% 9 Ще в роздумах 14% 9 Всього голосів : 66 Додано: Нед 15 сер, 2021 12:55 Народ. Кто привился Модерной. Какие самоощущения? А то у меня бешеный прилив сил... Investor_K

Повідомлень: 6761 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 599 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 13:27 Ukrainian написав: .....

В Канаді нікого не запрошували кожен сам ловив свою другу дозу лікарі «давали» термін від 28 днів до 4 міс по усіх вакцинах

Доречі Остані дослідження доводять що при збільшені інтервалу до 2 міс пфайзер та модерна імунітет кращий .....В Канаді нікого не запрошували кожен сам ловив свою другу дозу лікарі «давали» термін від 28 днів до 4 міс по усіх вакцинахДоречі Остані дослідження доводять що при збільшені інтервалу до 2 міс пфайзер та модерна імунітет кращий

Ну так у вас, наверное, не было ситуаций, что эту вторую дозу надо "искать" или "ловить", потому что её нет или непонятно, где есть.

Что касается IMPRINTER'а, прошу прощения за то, что "отлучил" его от Харькова. Моя ошибка.

Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся).

Проверил запись сейчас. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или Модерну нет ни в одном. Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08. Допускаю, что вчера-сегодня не показательные дни и новую запись выкладывают в понедельник. Завтра проверю.

"Пункти вакцинації у медзакладах" (в поликлиниках) не проверял. Их слишком много.



P.s. Решил всё же просмотреть и поликлиники. Всё то же самое - или "Запис до лікаря недоступний", или "Немає вільних місць" (на Файзер и Модерну).

Правда, неожиданно появилось 2 или 3 точки с Астразенекой.

Так что не всё так хорошо, как пишет IMPRINTER. Ну так у вас, наверное, не было ситуаций, что эту вторую дозу надо "искать" или "ловить", потому что её нет или непонятно, где есть.Что касается'а, прошу прощения за то, что "отлучил" его от Харькова.Моя ошибка.Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся).Проверил запись сейчас. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или МодернуИли вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08. Допускаю, что вчера-сегодня не показательные дни и новую запись выкладывают в понедельник. Завтра проверю."Пункти вакцинації у медзакладах" (в поликлиниках) не проверял. Их слишком много.P.s. Решил всё же просмотреть и поликлиники. Всё то же самое - или "Запис до лікаря недоступний", или "Немає вільних місць" (на Файзер и Модерну).Правда, неожиданно появилось 2 или 3 точки с Астразенекой.Так что не всё так хорошо, как пишет ЛАД 2 Повідомлень: 19221 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 13:31 Антипрививочникам antey1969 1

Повідомлень: 10756 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1399 раз. Подякували: 3145 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 13:43 antey1969

Поки що в Україні - вколотих десь 10%

Тих хто просто перехворів - приблизно 40%

Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..

От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью... budivelnik

Повідомлень: 24777 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2663 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 15:12 antey1969 написав:



Це до 252-річниці з ДН Бонапарта?

Це до 252-річниці з ДН Бонапарта? Ой+

Повідомлень: 4466 З нами з: 19.04.12 Подякував: 69 раз. Подякували: 645 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 15:14 budivelnik написав: antey1969

Поки що в Україні - вколотих десь 10%

Тих хто просто перехворів - приблизно 40%

Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..

От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью... Поки що в Україні - вколотих десь 10%Тих хто просто перехворів - приблизно 40%Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью...

А так, блин, не видно. Что в штатах дохнут те, кто верит в чипирование и Трамп прийдёт всех нас спасёт...

Вон Андрей уже запостил, что маски 100 лет назад - это большой эксперимент над человечеством. 100 лет прошло, в 50% домов бегают роботы-пылесосы, варят мультиварки, стоматологи готовы вживлять в зуб пентиумы только попроси. Но нет, чипировать можно только вакциной от болезни которую ещё не изучили... Других возможностей нет абсолютно... А так, блин, не видно. Что в штатах дохнут те, кто верит в чипирование и Трамп прийдёт всех нас спасёт...Вон Андрей уже запостил, что маски 100 лет назад - это большой эксперимент над человечеством. 100 лет прошло, в 50% домов бегают роботы-пылесосы, варят мультиварки, стоматологи готовы вживлять в зуб пентиумы только попроси. Но нет, чипировать можно только вакциной от болезни которую ещё не изучили... Других возможностей нет абсолютно... stm

Повідомлень: 2904 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 16:39

При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції):

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://european-court-help.ru/rezoljuc ... razhenija/



За яких умов здійснення щеплення від COVID-19 в Україні стане обов’язковим:

1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 (на даний момент таке рішення відсутнє);

2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень (на даний момент це не здійснено);

3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 (на даний момент, такий перелік відсутній).

https://blog.liga.net/user/kshtelmanchuk/article/40816 Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань.При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції):1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 ();2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень ();3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 (). Igneus Повідомлень: 1084 З нами з: 29.08.18 Подякував: 588 раз. Подякували: 504 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 18:25 stm написав: budivelnik написав: antey1969

Поки що в Україні - вколотих десь 10%

Тих хто просто перехворів - приблизно 40%

Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..

От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью... Поки що в Україні - вколотих десь 10%Тих хто просто перехворів - приблизно 40%Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью...

А так, блин, не видно. Что в штатах дохнут те, кто верит в чипирование и Трамп прийдёт всех нас спасёт...

Вон Андрей уже запостил, что маски 100 лет назад - это большой эксперимент над человечеством. 100 лет прошло, в 50% домов бегают роботы-пылесосы, варят мультиварки, стоматологи готовы вживлять в зуб пентиумы только попроси. Но нет, чипировать можно только вакциной от болезни которую ещё не изучили... Других возможностей нет абсолютно... А так, блин, не видно. Что в штатах дохнут те, кто верит в чипирование и Трамп прийдёт всех нас спасёт...Вон Андрей уже запостил, что маски 100 лет назад - это большой эксперимент над человечеством. 100 лет прошло, в 50% домов бегают роботы-пылесосы, варят мультиварки, стоматологи готовы вживлять в зуб пентиумы только попроси. Но нет, чипировать можно только вакциной от болезни которую ещё не изучили... Других возможностей нет абсолютно... Мужики

Нехай про Штати чи педерацію - думають штатівці і педераційники..там може й дохнуть як ви виразились..але не фак що від ковіду...може просто бояришник поганий пішов..або ще гірше - дефіцить бояришника... МужикиНехай про Штати чи педерацію - думають штатівці і педераційники..там може й дохнуть як ви виразились..але не фак що від ковіду...може просто бояришник поганий пішов..або ще гірше - дефіцить бояришника... budivelnik

Повідомлень: 24777 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2663 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 18:25 Станом на 13-07-2021 року

вікова група____к-сть населення___к-сть померлих___%померлих до загальної кількості

США _____________________________________________________ Україна

0-1 ___ 3735010 ___ 84 ___ 0,00224899 ___

1-4 ___ 15566282 ___ 40 ___ 0,000256966 ___ ___0-9 ___ 3987064 ___ 17 ___ 0,000426379

5-14 ___ 40992134 ___ 117 ___ 0,000285421 ___ 10-19 ___ 4194133 ___ 29 ___ 0,000691442

15-24 __ 42555684 __ 1022 __ 0,002401559 ___ 20-29 ___ 4578941 ___ 171 ___ 0,003734488

25-34 __ 46069646 __ 4437 __ 0,00963107 ___ _30-39 ___ 6849855 ___ 779 __ 0,011372504

35-44 __ 42136192 __ 11288 __ 0,026789322 ___ 40-49 ___ 6079955 ___ 2145 __ 0,035279866

45-54 __ 40366133 __ 31090 __ 0,077020011 ___ 50-59 ___ 5607145 ___ 6048 __ 0,107862379

55-64 __ 42403677 __ 77194 __ 0,182045533 ___ 60-69 ___ 5286715 ___ 14620 __ 0,276542238

65-74 __ 32549398 __ 134601 __ 0,413528385 ___ 70-79 ___ 2910402 ___ 15559 __ 0,534599688

75-84 __ 16451547 __ 165058 __ 1,003297745 ___ 80-89 ___ 1632585 ___ 9676 __ 0,592679707

85+ _____ 6658420 _____ 178572 __2,681897507 ___ 90+ ___ 291922 ___ 1014 __ 0,34735306

Загальна _329484123 __ 603503 __ 0,183166034 ___ _____ 41418717 ___ 50058 __0,120858403 budivelnik

Повідомлень: 24777 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2663 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3499350035013502 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7635 4271997

Vic П'ят 13 сер, 2021 17:42