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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 сер, 2021 12:55
Народ. Кто привился Модерной. Какие самоощущения? А то у меня бешеный прилив сил...
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:27
Ну так у вас, наверное, не было ситуаций, что эту вторую дозу надо "искать" или "ловить", потому что её нет или непонятно, где есть.
Что касается IMPRINTER'а, прошу прощения за то, что "отлучил" его от Харькова. Моя ошибка.
Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся).
Проверил запись сейчас. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или Модерну нет ни в одном. Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08. Допускаю, что вчера-сегодня не показательные дни и новую запись выкладывают в понедельник. Завтра проверю.
"Пункти вакцинації у медзакладах" (в поликлиниках) не проверял. Их слишком много.
P.s. Решил всё же просмотреть и поликлиники. Всё то же самое - или "Запис до лікаря недоступний", или "Немає вільних місць" (на Файзер и Модерну).
Правда, неожиданно появилось 2 или 3 точки с Астразенекой.
Так что не всё так хорошо, как пишет IMPRINTER.
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:31
Антипрививочникам
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:43
antey1969
Поки що в Україні - вколотих десь 10%
Тих хто просто перехворів - приблизно 40%
Залишається почекати коли щось відбудеться з тими 60% які залишились..
От тоді і будемо знати хто геній а хто легко піддався маніпуляціям і наніс шкоду своєму здоровью...
Додано: Нед 15 сер, 2021 15:14
А так, блин, не видно. Что в штатах дохнут те, кто верит в чипирование и Трамп прийдёт всех нас спасёт...
Вон Андрей уже запостил, что маски 100 лет назад - это большой эксперимент над человечеством. 100 лет прошло, в 50% домов бегают роботы-пылесосы, варят мультиварки, стоматологи готовы вживлять в зуб пентиумы только попроси. Но нет, чипировать можно только вакциной от болезни которую ещё не изучили... Других возможностей нет абсолютно...
Додано: Нед 15 сер, 2021 16:39
Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань.
При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції):
За яких умов здійснення щеплення від COVID-19 в Україні стане обов’язковим:
1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 (на даний момент таке рішення відсутнє);
2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень (на даний момент це не здійснено);
3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 (на даний момент, такий перелік відсутній).
Додано: Нед 15 сер, 2021 18:25
Мужики
Нехай про Штати чи педерацію - думають штатівці і педераційники..там може й дохнуть як ви виразились..але не фак що від ковіду...може просто бояришник поганий пішов..або ще гірше - дефіцить бояришника...
Додано: Нед 15 сер, 2021 18:25
Станом на 13-07-2021 року
вікова група____к-сть населення___к-сть померлих___%померлих до загальної кількості
США _____________________________________________________ Україна
0-1 ___ 3735010 ___ 84 ___ 0,00224899 ___
1-4 ___ 15566282 ___ 40 ___ 0,000256966 ___ ___0-9 ___ 3987064 ___ 17 ___ 0,000426379
5-14 ___ 40992134 ___ 117 ___ 0,000285421 ___ 10-19 ___ 4194133 ___ 29 ___ 0,000691442
15-24 __ 42555684 __ 1022 __ 0,002401559 ___ 20-29 ___ 4578941 ___ 171 ___ 0,003734488
25-34 __ 46069646 __ 4437 __ 0,00963107 ___ _30-39 ___ 6849855 ___ 779 __ 0,011372504
35-44 __ 42136192 __ 11288 __ 0,026789322 ___ 40-49 ___ 6079955 ___ 2145 __ 0,035279866
45-54 __ 40366133 __ 31090 __ 0,077020011 ___ 50-59 ___ 5607145 ___ 6048 __ 0,107862379
55-64 __ 42403677 __ 77194 __ 0,182045533 ___ 60-69 ___ 5286715 ___ 14620 __ 0,276542238
65-74 __ 32549398 __ 134601 __ 0,413528385 ___ 70-79 ___ 2910402 ___ 15559 __ 0,534599688
75-84 __ 16451547 __ 165058 __ 1,003297745 ___ 80-89 ___ 1632585 ___ 9676 __ 0,592679707
85+ _____ 6658420 __ 178572 __2,681897507 ___ __90+ ___ 291922 ___ 1014 __ 0,34735306
Загальна _329484123 __ 603503 __ 0,183166034 ___ _____ 41418717 ___ 50058 __0,120858403
Додано: Пон 16 сер, 2021 00:41
Я говорю на основании имеющихся у меня конкретнызх данных.
вот говорю конкретно - в 20-й студенческой поликлинике на Дарвина 2,3,4 и 5 августа Модерну колоди всем с порога без записи ... много моих знакомых сходили и привились там Модерной не являясь ни студентами ни преподавателями ...
маму привил тоже Модерной - позвонила ее семейница мне и сказала есть Модерна приходите (ранее когда она звонила и приглашала на коронавак я сказал что звоните, когда будет Файзер - про поставку Модерны тогда никто не знал).
В центрах массовой вакцинации так же была Модерна.
Поэтому, абсолюно ответсвенно заявляю, что непривиться Модерной в этот период мог только ленивый ) ... сейчас да, Модерну на 1-ю дозу уже почти нет.
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