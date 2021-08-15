Investor_K написав:Народ. Кто привился Модерной. Какие самоощущения? А то у меня бешеный прилив сил...
я тоже после файзера как говорят ни в одном глазу - прислушивался к каждому пуку, но кроме боли в месте укола ничего ... еще думал не вкололи ли мне фиграствор ну что вот совсем никих побочек. при чем это же и касалось второй дозы, хотя говорят вторая переносится тяжелее ... у мамы после модерны тоже ни в одном глазу.
по моим наблюдениям большинство непереболевших ковидом переносят прививку файзером и модерной абсолютно незаметно для себя - только боль в месте укола
кто болел ранее, наоборот, - зачастую колбасит. ну это как бы логично, антитела остались и имунный ответ идет сильнее.
аналогично и в разрезе пожилые/молодые. Молодые переносят тяжелее, т.к. сильнее общий иммунитет и сильнее имунный ответ, пожилые - как по маслу.
Igneus написав:Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань. При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції): https://pace.coe.int/en/files/29004/html https://european-court-help.ru/rezoljuc ... razhenija/
За яких умов здійснення щеплення від COVID-19 в Україні стане обов’язковим: 1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 (на даний момент таке рішення відсутнє); 2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень (на даний момент це не здійснено); 3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 (на даний момент, такий перелік відсутній). https://blog.liga.net/user/kshtelmanchuk/article/40816
да, всё так и есть. пока не будет выполенны эти пункты - официально не допустить к работе человека или уволить нельзя быдет - еще раз подчеркиваю - официально ... но возьмем к примеру ситуация - собственник бизнеса у меня есть наемные рабочие и я в силу своей гражданской позиции считаю, что у меня в коллективе не должнго быть невакцинированных ... я смело могу им сказать - завтра я вызываю мобильную пригаду, кто не явится завтра на укол послезавтар могут на работу не приходить - легальных причин по которым пожно уволить миллион, а про то что не взять на на раболту непривитого - так ваще не вопрос, там вообще причину отказа можно и не говорить.
на госпредприятиях это еще проще ... министерство спускает на директора, директора на начальников подразделений и всё - иван иваныч - у вас через месяц все сотрудники должны быть вакцинированы - у вас для этого есть все механихмы - мне вам их называть или сами знаете?
и сейчас оба их представленных вариантов начинают работать
ЛАД написав: ..... Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся). Проверил запись сейчас. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или Модерну нет ни в одном. Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08. ...
Я говорю на основании имеющихся у меня конкретнызх данных.
вот говорю конкретно - в 20-й студенческой поликлинике на Дарвина 2,3,4 и 5 августа Модерну колоди всем с порога без записи ... много моих знакомых сходили и привились там Модерной не являясь ни студентами ни преподавателями ... .... В центрах массовой вакцинации так же была Модерна.
Поэтому, абсолюно ответсвенно заявляю, что непривиться Модерной в этот период мог только ленивый ) ... сейчас да, Модерну на 1-ю дозу уже почти нет.
Так я, вроде, всё то же самое написал? (См. подчеркнутое). О чём спор? Я укололся в ЦМВ на Тринклера. Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи. Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди? И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения.