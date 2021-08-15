RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3500350135023503

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
13%
9
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 00:49

  Investor_K написав:Народ. Кто привился Модерной. Какие самоощущения? А то у меня бешеный прилив сил...


я тоже после файзера как говорят ни в одном глазу - прислушивался к каждому пуку, но кроме боли в месте укола ничего ... еще думал не вкололи ли мне фиграствор ну что вот совсем никих побочек. при чем это же и касалось второй дозы, хотя говорят вторая переносится тяжелее ... у мамы после модерны тоже ни в одном глазу.

по моим наблюдениям большинство непереболевших ковидом переносят прививку файзером и модерной абсолютно незаметно для себя - только боль в месте укола

кто болел ранее, наоборот, - зачастую колбасит. ну это как бы логично, антитела остались и имунный ответ идет сильнее.

аналогично и в разрезе пожилые/молодые. Молодые переносят тяжелее, т.к. сильнее общий иммунитет и сильнее имунный ответ, пожилые - как по маслу.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38064
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6057 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 00:56

  Igneus написав:Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань.
При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції):
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
https://european-court-help.ru/rezoljuc ... razhenija/

За яких умов здійснення щеплення від COVID-19 в Україні стане обов’язковим:
1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 (на даний момент таке рішення відсутнє);
2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень (на даний момент це не здійснено);
3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 (на даний момент, такий перелік відсутній).
https://blog.liga.net/user/kshtelmanchuk/article/40816


да, всё так и есть.
пока не будет выполенны эти пункты - официально не допустить к работе человека или уволить нельзя быдет - еще раз подчеркиваю - официально ...
но возьмем к примеру ситуация - собственник бизнеса у меня есть наемные рабочие и я в силу своей гражданской позиции считаю, что у меня в коллективе не должнго быть невакцинированных ... я смело могу им сказать - завтра я вызываю мобильную пригаду, кто не явится завтра на укол послезавтар могут на работу не приходить - легальных причин по которым пожно уволить миллион, а про то что не взять на на раболту непривитого - так ваще не вопрос, там вообще причину отказа можно и не говорить.

на госпредприятиях это еще проще ... министерство спускает на директора, директора на начальников подразделений и всё - иван иваныч - у вас через месяц все сотрудники должны быть вакцинированы - у вас для этого есть все механихмы - мне вам их называть или сами знаете?

и сейчас оба их представленных вариантов начинают работать
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38064
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6057 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 01:21

  IMPRINTER написав:
  ЛАД написав:
.....
Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся). Проверил запись сейчас. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или Модерну нет ни в одном. Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08.
...


Я говорю на основании имеющихся у меня конкретнызх данных.

вот говорю конкретно - в 20-й студенческой поликлинике на Дарвина 2,3,4 и 5 августа Модерну колоди всем с порога без записи ... много моих знакомых сходили и привились там Модерной не являясь ни студентами ни преподавателями ...
....
В центрах массовой вакцинации так же была Модерна.

Поэтому, абсолюно ответсвенно заявляю, что непривиться Модерной в этот период мог только ленивый ) ... сейчас да, Модерну на 1-ю дозу уже почти нет.

https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Так я, вроде, всё то же самое написал? (См. подчеркнутое).
О чём спор?
Я укололся в ЦМВ на Тринклера.
Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи.
Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди?
И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19222
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4809 раз.
Подякували: 4448 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3500350135023503
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 762, 763, 764
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7635 4296786
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 17:42
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.