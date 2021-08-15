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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3500350135023503 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67 Мені вже зробили щеплення 46% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 13% 9 Всього голосів : 67 Додано: Пон 16 сер, 2021 01:21 IMPRINTER написав: ЛАД написав:

.....

Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся). Проверил запись сейчас . У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или Модерну нет ни в одном. Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08.

... .....Но я и не возражаю, чтоу нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся). Проверил запись. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много.Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08....



Я говорю на основании имеющихся у меня конкретнызх данных.



вот говорю конкретно - в 20-й студенческой поликлинике на Дарвина 2,3,4 и 5 августа Модерну колоди всем с порога без записи ... много моих знакомых сходили и привились там Модерной не являясь ни студентами ни преподавателями ...

....

В центрах массовой вакцинации так же была Модерна.



Поэтому, абсолюно ответсвенно заявляю, что непривиться Модерной в этот период мог только ленивый ) ... сейчас да, Модерну на 1-ю дозу уже почти нет.



https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination Я говорю на основании имеющихся у меня конкретнызх данных.вот говорю конкретно - в 20-й студенческой поликлинике на ДарвинаМодерну колоди всем с порога без записи ... много моих знакомых сходили и привились там Модерной не являясь ни студентами ни преподавателями .......В центрах массовой вакцинации так же была Модерна.Поэтому, абсолюно ответсвенно заявляю, что непривиться Модерной в этот период мог только ленивый ) ...

Так я, вроде, всё то же самое написал? (См. подчеркнутое).

О чём спор?

Я укололся в ЦМВ на Тринклера.

Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи.

Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди?

И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения. Так я, вроде, всё то же самое написал? (См. подчеркнутое).О чём спор?Я укололся в ЦМВ на Тринклера.Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи.Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди?И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения. ЛАД 2 Повідомлень: 19222 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 08:22



Они героически пробираются в чащу леса, чтобы разыскать там то, что лежит у всех на виду на опушке леса.



Сайт освітнього омбудсмена (оказывается в Украине есть и такой, который ночи не спит, все думу думает, как бы еще помочь учителям, и зарплатой, и условиями работы):



Недопуск невакцинованого педагогічного працівника до роботи наразі незаконний

10.08.2021



З 5 серпня 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 787 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236”. Нова Постанова, зокрема, вносить зміни щодо організації роботи закладів освіти в умовах погіршення епідемічної ситуації в Україні.



Тепер у разі встановлення на території України “жовтого”, “помаранчевого” та “червоного” рівня епідемічної небезпеки, забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів за участю здобувачів освіти, якщо у закладі провакциновано меньш ніж 80% працівників. Відповідно ці працівники мають надати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (пункт 3, підпункт 15-1 Постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”).

...

Як громадянин я підтримую вакцинацію і вважаю, що вакцинуватися мають не лише якнайбільше педагогічних працівників, а всіх громадян загалом.

...

Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи.



Одночасно не маю права промовчати щодо поширення у суспільстві (і серед педагогічних працівників – також) ганебної антинаукової кампанії щодо вакцинації. Вже неодноразово наголошував на тому, що спільними зусиллями, в тому числі зусиллями медіа необхідно проводити просвітницьку роботу щодо того, чому вакцина – найнадійніший інструмент захисту від коронавірусу, боротися з антивакцинаторськими настроями, ділитися особистим досвідом щодо вакцинації. На сайті освітнього омбудсмена ми також розповідаємо про важливість вакцинації, про те, як правильно розмовляти з учасниками освітнього процесу про вакцинацію, але отримуємо хейтинг та фантастичні заяви невігласів про “чіпування”, “зараження під час тестів на Ковід” тощо.

https://eo.gov.ua/nedopusk-nevaktsynova ... 021/08/10/ Некоторые юристы такие ... интересные.Они героически пробираются в чащу леса, чтобы разыскать там то, что лежит у всех на виду на опушке леса.(оказывается в Украине есть и такой, который ночи не спит, все думу думает, как бы еще помочь учителям, и зарплатой, и условиями работы): yanyura Повідомлень: 6079 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1929 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 09:25 ЛАД написав: Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи.

Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди?

И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения. Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи.Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди?И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения.



на 2-ю дозу приглашают.

я не слышал о массовых проблемах в получении 2-й дозы - они были зачастую у тех, кто прививался в одном городе 1-й раз, а 2-й хотел в другом.

все кто кололся 2-ю дозу получали без проблем. на 2-ю дозу приглашают.я не слышал о массовых проблемах в получении 2-й дозы - они были зачастую у тех, кто прививался в одном городе 1-й раз, а 2-й хотел в другом.все кто кололся 2-ю дозу получали без проблем. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38066 З нами з: 06.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 6057 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3500350135023503 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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