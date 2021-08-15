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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3500350135023503

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
13%
9
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 01:21

  IMPRINTER написав:
  ЛАД написав:
.....
Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся). Проверил запись сейчас. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или Модерну нет ни в одном. Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08.
...


Я говорю на основании имеющихся у меня конкретнызх данных.

вот говорю конкретно - в 20-й студенческой поликлинике на Дарвина 2,3,4 и 5 августа Модерну колоди всем с порога без записи ... много моих знакомых сходили и привились там Модерной не являясь ни студентами ни преподавателями ...
....
В центрах массовой вакцинации так же была Модерна.

Поэтому, абсолюно ответсвенно заявляю, что непривиться Модерной в этот период мог только ленивый ) ... сейчас да, Модерну на 1-ю дозу уже почти нет.

https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Так я, вроде, всё то же самое написал? (См. подчеркнутое).
О чём спор?
Я укололся в ЦМВ на Тринклера.
Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи.
Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди?
И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:22

Некоторые юристы такие ... интересные.

Они героически пробираются в чащу леса, чтобы разыскать там то, что лежит у всех на виду на опушке леса.

Сайт освітнього омбудсмена (оказывается в Украине есть и такой, который ночи не спит, все думу думает, как бы еще помочь учителям, и зарплатой, и условиями работы):

Недопуск невакцинованого педагогічного працівника до роботи наразі незаконний
10.08.2021

З 5 серпня 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 787 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236”. Нова Постанова, зокрема, вносить зміни щодо організації роботи закладів освіти в умовах погіршення епідемічної ситуації в Україні.

Тепер у разі встановлення на території України “жовтого”, “помаранчевого” та “червоного” рівня епідемічної небезпеки, забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів за участю здобувачів освіти, якщо у закладі провакциновано меньш ніж 80% працівників. Відповідно ці працівники мають надати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (пункт 3, підпункт 15-1 Постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”).
...
Як громадянин я підтримую вакцинацію і вважаю, що вакцинуватися мають не лише якнайбільше педагогічних працівників, а всіх громадян загалом.
...
Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи.

Одночасно не маю права промовчати щодо поширення у суспільстві (і серед педагогічних працівників – також) ганебної антинаукової кампанії щодо вакцинації. Вже неодноразово наголошував на тому, що спільними зусиллями, в тому числі зусиллями медіа необхідно проводити просвітницьку роботу щодо того, чому вакцина – найнадійніший інструмент захисту від коронавірусу, боротися з антивакцинаторськими настроями, ділитися особистим досвідом щодо вакцинації. На сайті освітнього омбудсмена ми також розповідаємо про важливість вакцинації, про те, як правильно розмовляти з учасниками освітнього процесу про вакцинацію, але отримуємо хейтинг та фантастичні заяви невігласів про “чіпування”, “зараження під час тестів на Ковід” тощо.

https://eo.gov.ua/nedopusk-nevaktsynova ... 021/08/10/
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:25

  ЛАД написав:Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи.
Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди?
И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения.


на 2-ю дозу приглашают.
я не слышал о массовых проблемах в получении 2-й дозы - они были зачастую у тех, кто прививался в одном городе 1-й раз, а 2-й хотел в другом.
все кто кололся 2-ю дозу получали без проблем.
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