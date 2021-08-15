ЛАД написав: ..... Но я и не возражаю, что 2 недели назад у нас резко появилась Модерна и её было навалом. Можно было найти и Файзер (я как раз укололся). Проверил запись сейчас. У нас сегодня 10 ЦМВ. КоронаВак - спокойно и много. Записи на Файзер или Модерну нет ни в одном. Или вообще нет, или "немає вільних місць". До 22.08. ...
Я говорю на основании имеющихся у меня конкретнызх данных.
вот говорю конкретно - в 20-й студенческой поликлинике на Дарвина 2,3,4 и 5 августа Модерну колоди всем с порога без записи ... много моих знакомых сходили и привились там Модерной не являясь ни студентами ни преподавателями ... .... В центрах массовой вакцинации так же была Модерна.
Поэтому, абсолюно ответсвенно заявляю, что непривиться Модерной в этот период мог только ленивый ) ... сейчас да, Модерну на 1-ю дозу уже почти нет.
Так я, вроде, всё то же самое написал? (См. подчеркнутое). О чём спор? Я укололся в ЦМВ на Тринклера. Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи. Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди? И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения.
Они героически пробираются в чащу леса, чтобы разыскать там то, что лежит у всех на виду на опушке леса.
Сайт освітнього омбудсмена (оказывается в Украине есть и такой, который ночи не спит, все думу думает, как бы еще помочь учителям, и зарплатой, и условиями работы):
Недопуск невакцинованого педагогічного працівника до роботи наразі незаконний 10.08.2021
З 5 серпня 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 787 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236”. Нова Постанова, зокрема, вносить зміни щодо організації роботи закладів освіти в умовах погіршення епідемічної ситуації в Україні.
Тепер у разі встановлення на території України “жовтого”, “помаранчевого” та “червоного” рівня епідемічної небезпеки, забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів за участю здобувачів освіти, якщо у закладі провакциновано меньш ніж 80% працівників. Відповідно ці працівники мають надати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (пункт 3, підпункт 15-1 Постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”). ... Як громадянин я підтримую вакцинацію і вважаю, що вакцинуватися мають не лише якнайбільше педагогічних працівників, а всіх громадян загалом. ... Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи.
Одночасно не маю права промовчати щодо поширення у суспільстві (і серед педагогічних працівників – також) ганебної антинаукової кампанії щодо вакцинації. Вже неодноразово наголошував на тому, що спільними зусиллями, в тому числі зусиллями медіа необхідно проводити просвітницьку роботу щодо того, чому вакцина – найнадійніший інструмент захисту від коронавірусу, боротися з антивакцинаторськими настроями, ділитися особистим досвідом щодо вакцинації. На сайті освітнього омбудсмена ми також розповідаємо про важливість вакцинації, про те, як правильно розмовляти з учасниками освітнього процесу про вакцинацію, але отримуємо хейтинг та фантастичні заяви невігласів про “чіпування”, “зараження під час тестів на Ковід” тощо.
ЛАД написав:Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи. Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди? И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения.
на 2-ю дозу приглашают. я не слышал о массовых проблемах в получении 2-й дозы - они были зачастую у тех, кто прививался в одном городе 1-й раз, а 2-й хотел в другом. все кто кололся 2-ю дозу получали без проблем.
ЛАД написав:). О чём спор? Я укололся в ЦМВ на Тринклера. Вопрос в том, как найти вторую дозу, если нет записи. Ехать на авось - вдруг повезет по живой очереди? И почему нельзя организовать как в Германии или в Израиле - объявляли кому когда можно прививаться. Уточню, были ли персональные приглашения.
Новую партию Модерны завезут в Украину и развезут по пунктам 16-18 августа. На 2 дозу НЕ приглашают, нужно самим звонить за 1-2недели и записываться. (Нам так сказали когда 1ю дозу Модерны кололи)
Пысы- 2 дозу Модерны в Украине еще не кололи никому
IMPRINTER написав:..... на 2-ю дозу приглашают. я не слышал о массовых проблемах в получении 2-й дозы - они были зачастую у тех, кто прививался в одном городе 1-й раз, а 2-й хотел в другом. все кто кололся 2-ю дозу получали без проблем.
Посмотрим, мне надо 22.08. Но когда делал первую дозу, спросил как искать вторую. Мне ответили: "Ищите. Можете приехать к нам. Возможно, будет".
ЛАД написав:И опять об организации вакцинации у нас. Ну вот сделал я первую прививку. Вчера-сегодня смотрю запись на Файзер. Фигушки. Довольно свободно на КоронаВак, можно найти (с трудом) Модерну. Файзера нет. Точнее, есть, но всё занято. Вот почему при всей нашей "цифровизации" не организовать вызов хотя бы на второй укол?
Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (4 недели после первого). Однозначно всё зависит от поликлиники.