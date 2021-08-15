Недопуск невакцинованого педагогічного працівника до роботи наразі незаконний

10.08.2021



З 5 серпня 2021 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 787 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236”. Нова Постанова, зокрема, вносить зміни щодо організації роботи закладів освіти в умовах погіршення епідемічної ситуації в Україні.



Тепер у разі встановлення на території України “жовтого”, “помаранчевого” та “червоного” рівня епідемічної небезпеки, забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів за участю здобувачів освіти, якщо у закладі провакциновано меньш ніж 80% працівників. Відповідно ці працівники мають надати документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (пункт 3, підпункт 15-1 Постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”).

...

Як громадянин я підтримую вакцинацію і вважаю, що вакцинуватися мають не лише якнайбільше педагогічних працівників, а всіх громадян загалом.

...

Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи.



Одночасно не маю права промовчати щодо поширення у суспільстві (і серед педагогічних працівників – також) ганебної антинаукової кампанії щодо вакцинації. Вже неодноразово наголошував на тому, що спільними зусиллями, в тому числі зусиллями медіа необхідно проводити просвітницьку роботу щодо того, чому вакцина – найнадійніший інструмент захисту від коронавірусу, боротися з антивакцинаторськими настроями, ділитися особистим досвідом щодо вакцинації. На сайті освітнього омбудсмена ми також розповідаємо про важливість вакцинації, про те, як правильно розмовляти з учасниками освітнього процесу про вакцинацію, але отримуємо хейтинг та фантастичні заяви невігласів про “чіпування”, “зараження під час тестів на Ковід” тощо.