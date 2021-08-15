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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3501350235033504 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67 Мені вже зробили щеплення 46% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 13% 9 Всього голосів : 67 Додано: Пон 16 сер, 2021 14:58 IMPRINTER написав: Igneus написав: Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань.

При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції):

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://european-court-help.ru/rezoljuc ... razhenija/



За яких умов здійснення щеплення від COVID-19 в Україні стане обов’язковим:

1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 (на даний момент таке рішення відсутнє);

2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень (на даний момент це не здійснено);

3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 (на даний момент, такий перелік відсутній).

https://blog.liga.net/user/kshtelmanchuk/article/40816 Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань.При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції):1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 ();2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень ();3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 ().



да, всё так и есть.

пока не будет выполенны эти пункты - официально не допустить к работе человека или уволить нельзя быдет - еще раз подчеркиваю - официально ...

но возьмем к примеру ситуация - собственник бизнеса у меня есть наемные рабочие и я в силу своей гражданской позиции считаю, что у меня в коллективе не должнго быть невакцинированных ... я смело могу им сказать - завтра я вызываю мобильную пригаду, кто не явится завтра на укол послезавтар могут на работу не приходить - легальных причин по которым пожно уволить миллион, а про то что не взять на на раболту непривитого - так ваще не вопрос, там вообще причину отказа можно и не говорить.



на госпредприятиях это еще проще ... министерство спускает на директора, директора на начальников подразделений и всё - иван иваныч - у вас через месяц все сотрудники должны быть вакцинированы - у вас для этого есть все механихмы - мне вам их называть или сами знаете?



и сейчас оба их представленных вариантов начинают работать да, всё так и есть.пока не будет выполенны эти пункты - официально не допустить к работе человека или уволить нельзя быдет - еще раз подчеркиваю - официально ...но возьмем к примеру ситуация - собственник бизнеса у меня есть наемные рабочие и я в силу своей гражданской позиции считаю, что у меня в коллективе не должнго быть невакцинированных ... я смело могу им сказать - завтра я вызываю мобильную пригаду, кто не явится завтра на укол послезавтар могут на работу не приходить - легальных причин по которым пожно уволить миллион, а про то что не взять на на раболту непривитого - так ваще не вопрос, там вообще причину отказа можно и не говорить.на госпредприятиях это еще проще ... министерство спускает на директора, директора на начальников подразделений и всё - иван иваныч - у вас через месяц все сотрудники должны быть вакцинированы - у вас для этого есть все механихмы - мне вам их называть или сами знаете?и сейчас оба их представленных вариантов начинают работать

не совсем так.

У нас на предприятии, к примеру, идет массовая пропаганда на вакцинацию. Если не хочешь, то типа неофициально должен обьяснить, почему не хочешь. Причина "противник вакцинации" впрочем прокатывает (ну а что скажешь). Сказать, что особо спешат вакцинироваться нельзя. По этому руководство закрутить сильнее гайки не может, пока нежелающих большинство.



Уволить легальных причин НЕТ. По статье уволить человека довольно хлопотно и стремно для руководителя. Единственная возможность что-то вычудить - это придумать повод не дать премию. Но все зависит от гадюшника на предприятии. У нас к этому не дошло.



На госпредприятиях еще более все по боку, поскольку премий особо нет. А умеренный план можно выполнить за счет администрирования желающих. Благо таких хватает. не совсем так.У нас на предприятии, к примеру, идет массовая пропаганда на вакцинацию. Если не хочешь, то типа неофициально должен обьяснить, почему не хочешь. Причина "противник вакцинации" впрочем прокатывает (ну а что скажешь). Сказать, что особо спешат вакцинироваться нельзя. По этому руководство закрутить сильнее гайки не может, пока нежелающих большинство.Уволить легальных причин НЕТ. По статье уволить человека довольно хлопотно и стремно для руководителя. Единственная возможность что-то вычудить - это придумать повод не дать премию. Но все зависит от гадюшника на предприятии. У нас к этому не дошло.На госпредприятиях еще более все по боку, поскольку премий особо нет. А умеренный план можно выполнить за счет администрирования желающих. Благо таких хватает. Ромасик Повідомлень: 2565 З нами з: 30.03.15 Подякував: 511 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 15:39 Ромасик написав: ...

Уволить легальных причин НЕТ. По статье уволить человека довольно хлопотно и стремно для руководителя. Единственная возможность что-то вычудить - это придумать повод не дать премию. Но все зависит от гадюшника на предприятии. У нас к этому не дошло.

... ...Уволить легальных причин НЕТ. По статье уволить человека довольно хлопотно и стремно для руководителя.Но все зависит от гадюшника на предприятии. У нас к этому не дошло....

Вот аж прямо придумать? -- т.е. принять позу роденовского дядьки часа на два -- и вот прямо думать? -- чем "не вакцинирован" -- не повод? Вот аж прямо? -- т.е. принять позу роденовского дядьки часа на два -- и вот прямо думать? -- чем "не вакцинирован" -- не повод? _hunter Повідомлень: 4895 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3501350235033504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 16 сер, 2021 11:30