Igneus написав:Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань. При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції): https://pace.coe.int/en/files/29004/html https://european-court-help.ru/rezoljuc ... razhenija/
За яких умов здійснення щеплення від COVID-19 в Україні стане обов’язковим: 1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 (на даний момент таке рішення відсутнє); 2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень (на даний момент це не здійснено); 3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 (на даний момент, такий перелік відсутній). https://blog.liga.net/user/kshtelmanchuk/article/40816
да, всё так и есть. пока не будет выполенны эти пункты - официально не допустить к работе человека или уволить нельзя быдет - еще раз подчеркиваю - официально ... но возьмем к примеру ситуация - собственник бизнеса у меня есть наемные рабочие и я в силу своей гражданской позиции считаю, что у меня в коллективе не должнго быть невакцинированных ... я смело могу им сказать - завтра я вызываю мобильную пригаду, кто не явится завтра на укол послезавтар могут на работу не приходить - легальных причин по которым пожно уволить миллион, а про то что не взять на на раболту непривитого - так ваще не вопрос, там вообще причину отказа можно и не говорить.
на госпредприятиях это еще проще ... министерство спускает на директора, директора на начальников подразделений и всё - иван иваныч - у вас через месяц все сотрудники должны быть вакцинированы - у вас для этого есть все механихмы - мне вам их называть или сами знаете?
и сейчас оба их представленных вариантов начинают работать
не совсем так. У нас на предприятии, к примеру, идет массовая пропаганда на вакцинацию. Если не хочешь, то типа неофициально должен обьяснить, почему не хочешь. Причина "противник вакцинации" впрочем прокатывает (ну а что скажешь). Сказать, что особо спешат вакцинироваться нельзя. По этому руководство закрутить сильнее гайки не может, пока нежелающих большинство.
Уволить легальных причин НЕТ. По статье уволить человека довольно хлопотно и стремно для руководителя. Единственная возможность что-то вычудить - это придумать повод не дать премию. Но все зависит от гадюшника на предприятии. У нас к этому не дошло.
На госпредприятиях еще более все по боку, поскольку премий особо нет. А умеренный план можно выполнить за счет администрирования желающих. Благо таких хватает.
Ромасик написав:... Уволить легальных причин НЕТ. По статье уволить человека довольно хлопотно и стремно для руководителя. Единственная возможность что-то вычудить - это придумать повод не дать премию. Но все зависит от гадюшника на предприятии. У нас к этому не дошло. ...
Вот аж прямо придумать? -- т.е. принять позу роденовского дядьки часа на два -- и вот прямо думать? -- чем "не вакцинирован" -- не повод?