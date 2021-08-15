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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3501350235033504

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
13%
9
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 14:58

  IMPRINTER написав:
  Igneus написав:Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань.
При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції):
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
https://european-court-help.ru/rezoljuc ... razhenija/

За яких умов здійснення щеплення від COVID-19 в Україні стане обов’язковим:
1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 (на даний момент таке рішення відсутнє);
2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень (на даний момент це не здійснено);
3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 (на даний момент, такий перелік відсутній).
https://blog.liga.net/user/kshtelmanchuk/article/40816


да, всё так и есть.
пока не будет выполенны эти пункты - официально не допустить к работе человека или уволить нельзя быдет - еще раз подчеркиваю - официально ...
но возьмем к примеру ситуация - собственник бизнеса у меня есть наемные рабочие и я в силу своей гражданской позиции считаю, что у меня в коллективе не должнго быть невакцинированных ... я смело могу им сказать - завтра я вызываю мобильную пригаду, кто не явится завтра на укол послезавтар могут на работу не приходить - легальных причин по которым пожно уволить миллион, а про то что не взять на на раболту непривитого - так ваще не вопрос, там вообще причину отказа можно и не говорить.

на госпредприятиях это еще проще ... министерство спускает на директора, директора на начальников подразделений и всё - иван иваныч - у вас через месяц все сотрудники должны быть вакцинированы - у вас для этого есть все механихмы - мне вам их называть или сами знаете?

и сейчас оба их представленных вариантов начинают работать

не совсем так.
У нас на предприятии, к примеру, идет массовая пропаганда на вакцинацию. Если не хочешь, то типа неофициально должен обьяснить, почему не хочешь. Причина "противник вакцинации" впрочем прокатывает (ну а что скажешь). Сказать, что особо спешат вакцинироваться нельзя. По этому руководство закрутить сильнее гайки не может, пока нежелающих большинство.

Уволить легальных причин НЕТ. По статье уволить человека довольно хлопотно и стремно для руководителя. Единственная возможность что-то вычудить - это придумать повод не дать премию. Но все зависит от гадюшника на предприятии. У нас к этому не дошло.

На госпредприятиях еще более все по боку, поскольку премий особо нет. А умеренный план можно выполнить за счет администрирования желающих. Благо таких хватает.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:39

  Ромасик написав:...
Уволить легальных причин НЕТ. По статье уволить человека довольно хлопотно и стремно для руководителя. Единственная возможность что-то вычудить - это придумать повод не дать премию. Но все зависит от гадюшника на предприятии. У нас к этому не дошло.
...

Вот аж прямо придумать? -- т.е. принять позу роденовского дядьки часа на два -- и вот прямо думать? -- чем "не вакцинирован" -- не повод?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:11

  _hunter написав:
  Ромасик написав:...
Уволить легальных причин НЕТ. По статье уволить человека довольно хлопотно и стремно для руководителя. Единственная возможность что-то вычудить - это придумать повод не дать премию. Но все зависит от гадюшника на предприятии. У нас к этому не дошло.
...

Вот аж прямо придумать? -- т.е. принять позу роденовского дядьки часа на два -- и вот прямо думать? -- чем "не вакцинирован" -- не повод?

все понимают, что законных оснований обязать вакцинироваться нет. И если на предприятии не сохранился рабовладельческий строй, то одной фразы дирактора "я так решил" будет мало.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:34

  Ромасик написав:
  _hunter написав:
  Ромасик написав:...
Уволить легальных причин НЕТ. По статье уволить человека довольно хлопотно и стремно для руководителя. Единственная возможность что-то вычудить - это придумать повод не дать премию. Но все зависит от гадюшника на предприятии. У нас к этому не дошло.
...

Вот аж прямо придумать? -- т.е. принять позу роденовского дядьки часа на два -- и вот прямо думать? -- чем "не вакцинирован" -- не повод?

все понимают, что законных оснований обязать вакцинироваться нет. И если на предприятии не сохранился рабовладельческий строй, то одной фразы дирактора "я так решил" будет мало.

Я, вроде, про премии спрашивал... И их, вроде, для того и придумали -- "поощрять верной дорогой идущих товарищей". И даже по КЗОТу никакого обоснования для "недавания" оных не требуется.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:18

У Полтавській та Рівненській областях перевищено показник динаміки госпіталізацій. Водночас у шести регіонах України перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Трійка "лідерів" за цим показником Тернопільська, Івано-франківська та Сумська області, відповідно 4,9%, 4,8% та 4,5%.
Вгадайте з трьох разів, яка область виходить із зеленої зони :?:
Правильна відповідь - Херсонська :shock: https://hersonweek.net/covid-19-hersons ... nuyu-zonu/
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:25

  IgA написав:
  fler написав:А где ваши ссылки с доказательствами неэффективности интерферона?

еще раз специально для Вас ссылка с официальными рекомендациями NIH - https://www.covid19treatmentguidelines. ... terferons/
рекомендуют не использовать интерферон для лечения ковида, так как эффективность низкая а побочек у интерферона немало если им всерьез лечиться а не в нос баловаться
Из тех ссылок что Вы привели только последняя про лечение интерфероном и то на 60 пациентах, сами авторы все понимают признают что этот вопрос еще исследовать

Если вы не нашли по некоторым моим ссылкам нужную информацию, то это не означает, что ее там нет :wink:
Относительно интерферона - ни в коем случае не рекламирую, но в Николаеве уже неделю ищу и не могу пока найти ни одного спрея с интерфероном - нету в аптеках. В интернете пока не хочу заказывать. Хотела запастись на всяк случай перед началом обещанной "вспышки".
fler
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