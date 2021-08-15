IMPRINTER написав:

Igneus написав: Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань.

При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції):

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://european-court-help.ru/rezoljuc ... razhenija/



За яких умов здійснення щеплення від COVID-19 в Україні стане обов’язковим:

1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 (на даний момент таке рішення відсутнє);

2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень (на даний момент це не здійснено);

3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 (на даний момент, такий перелік відсутній).

https://blog.liga.net/user/kshtelmanchuk/article/40816 Резолюцією № 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала країни співпрацювати з метою забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 і уникати дискримінації з цих питань.При цьому ПАРЄ вказала на необхідність забезпечити інформування громадян про те, що вакцинація, що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску з метою змусити таку особу вакцинуватися, якщо особа сама того не побажає, та наголошує на необхідності забезпечення недискримінації осіб, які не пройшли вакцинацію, як через можливий ризик для здоров'я, так і через небажання вакцинуватися (підпункти 7.3.1 та 7.3.2 пункту 7 Резолюції):1) Наявність Рішення головного державного санітарного лікаря України про обов’язковість щеплення від COVID-19 ();2) Внесення щеплення від COVID-19 до календаря щеплень та включення його до переліку обов’язкових щеплень ();3) Наявність затвердженого МОЗ переліку професій, пов’язаних з ризиком розповсюдження COVID-19 ().

да, всё так и есть.пока не будет выполенны эти пункты - официально не допустить к работе человека или уволить нельзя быдет - еще раз подчеркиваю - официально ...но возьмем к примеру ситуация - собственник бизнеса у меня есть наемные рабочие и я в силу своей гражданской позиции считаю, что у меня в коллективе не должнго быть невакцинированных ... я смело могу им сказать - завтра я вызываю мобильную пригаду, кто не явится завтра на укол послезавтар могут на работу не приходить - легальных причин по которым пожно уволить миллион, а про то что не взять на на раболту непривитого - так ваще не вопрос, там вообще причину отказа можно и не говорить.на госпредприятиях это еще проще ... министерство спускает на директора, директора на начальников подразделений и всё - иван иваныч - у вас через месяц все сотрудники должны быть вакцинированы - у вас для этого есть все механихмы - мне вам их называть или сами знаете?и сейчас оба их представленных вариантов начинают работать