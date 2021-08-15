|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:26
Львів
Їду з роботи а по радіо реклама
У Форумі і ще десь , продовжили роботу центрів вакцинації до 20-00 , хто хоче може підїхати і вакцинуватись без черг і попередніх записів Модерною.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 24783
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 2666 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7636
|4372447
|
Пон 16 сер, 2021 11:30
ЛОБ