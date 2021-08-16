Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3502350335043505 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67 Мені вже зробили щеплення 46% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 13% 9 Всього голосів : 67 Додано: Пон 16 сер, 2021 18:26 Львів

Їду з роботи а по радіо реклама

У Форумі і ще десь , продовжили роботу центрів вакцинації до 20-00 , хто хоче може підїхати і вакцинуватись без черг і попередніх записів Модерною. budivelnik

Повідомлень: 24784 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2667 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 19:53

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - сказал он. https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-s ... 35521.html



Я что-то слышала о том, что после вакцинации рекомендуется 14 дней ограничить свои контакты дабы не заразиться ненароком, ведь организм ослаблен в это время... а тут - на стадион, в толпу. Кто может объяснить скрытый смысл этого аттракциона невиданной щедрости За вакцинацию от коронавируса украинцы, по словам министра, получат бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском"."Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - сказал он.Я что-то слышала о том, что после вакцинации рекомендуется 14 дней ограничить свои контакты дабы не заразиться ненароком, ведь организм ослаблен в это время... а тут - на стадион, в толпу. Кто может объяснить скрытый смысл этого аттракциона невиданной щедрости fler

Повідомлень: 1850 З нами з: 07.08.09 Подякував: 531 раз. Подякували: 641 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 20:32 В Греции от коронавируса умер полностью вакцинированный мужчина



Отмечается, что у 70-летнего мужчины коронавирусная инфекция протекала бессимптомно.



В Греции зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции полностью вакцинированного пациента. При этом болезнь у него протекала бессимптомно.



Об этом APnews сообщает со ссылкой на заявление директора одного из отделений интенсивной терапии больницы Папаниколау в Салониках (одна из ведущих больниц страны) Никоса Каправелоса.



По его словам, из примерно 13 тысяч смертей в Греции это первая смерть полностью привитого пациента. Известно, что мужчине было 70 лет и он работал дантистом. Он не жаловался на плохое самочувствие.



Как пояснил Каправелос, COVID-19 протекал бессимптомно. Не было ни повышения температуры тела, ни одышки, ни кашля, ни насморка.



Подчеркивается, что погибший соблюдал все меры предосторожности, и его жена и дети также были вакцинированы. Какой именно вакциной был привит мужчина, не сообщается.



Добавим, по информации СМИ Греции, от вируса умерло более 13 200 человек, средний возраст которых составляет 78 лет. Кроме того, вариант коронавируса "Дельта" стал доминирующим штаммом в Греции, на него приходится 79,1% новых случаев.



Специалист по инфекционным болезням и член правительственного Комитета экспертов по коронавирусу Хараламбос Гогос сказал на брифинге для прессы, что скоро "Дельта" достигнет 90%, и это произойдет быстрее, чем ожидалось научным сообществом.

Не от вакцины (вакцин), а от бессимптомного короновируса!

(ещё и небось тест отрицательный)

https://apnews.com.ua/ru/news/v-gretcii-ot-koronavirusa-umer-polnostiu-vaktcinirovannyi-muzhchina/ Не от вакцины (вакцин), а от бессимптомного короновируса!(ещё и небось тест отрицательный) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15123 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8202 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 20:42 fler написав: apollo написав: fler написав: в Николаеве уже неделю ищу и не могу пока найти ни одного спрея с интерфероном - нету в аптеках в Николаеве уже неделю ищу и не могу пока найти ни одного спрея с интерфероном - нету в аптеках

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Все антипрививочники такие плоские как Флер, или есть поталантливее? Назоферон.Спрей. Действующее вещество - интерферон. Наличие в аптеках Николаева - в наличии в 144-х аптеках. Цена 96-119 грн. Предварительный заказ не требуется.Все антипрививочники такие плоские как Флер, или есть поталантливее?

Ну прямо гений интернета! А вы к ним ножками зайдите и спросите... Ну прямо гений интернета! А вы к ним ножками зайдите и спросите...

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Повідомлень: 6561 З нами з: 20.11.08 Подякував: 110 раз. Подякували: 1658 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3502350335043505 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7637 4379334

ЛОБ Пон 16 сер, 2021 19:51