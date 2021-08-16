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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3502350335043505

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
13%
9
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:26

Львів
Їду з роботи а по радіо реклама
У Форумі і ще десь , продовжили роботу центрів вакцинації до 20-00 , хто хоче може підїхати і вакцинуватись без черг і попередніх записів Модерною.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:53

За вакцинацию от коронавируса украинцы, по словам министра, получат бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".
"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - сказал он.https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-s ... 35521.html
:shock: :shock: :shock:
Я что-то слышала о том, что после вакцинации рекомендуется 14 дней ограничить свои контакты дабы не заразиться ненароком, ведь организм ослаблен в это время... а тут - на стадион, в толпу. Кто может объяснить скрытый смысл этого аттракциона невиданной щедрости :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:32

В Греции от коронавируса умер полностью вакцинированный мужчина

Отмечается, что у 70-летнего мужчины коронавирусная инфекция протекала бессимптомно.

В Греции зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции полностью вакцинированного пациента. При этом болезнь у него протекала бессимптомно.

Об этом APnews сообщает со ссылкой на заявление директора одного из отделений интенсивной терапии больницы Папаниколау в Салониках (одна из ведущих больниц страны) Никоса Каправелоса.

По его словам, из примерно 13 тысяч смертей в Греции это первая смерть полностью привитого пациента. Известно, что мужчине было 70 лет и он работал дантистом. Он не жаловался на плохое самочувствие.

Как пояснил Каправелос, COVID-19 протекал бессимптомно. Не было ни повышения температуры тела, ни одышки, ни кашля, ни насморка.

Подчеркивается, что погибший соблюдал все меры предосторожности, и его жена и дети также были вакцинированы. Какой именно вакциной был привит мужчина, не сообщается.

Добавим, по информации СМИ Греции, от вируса умерло более 13 200 человек, средний возраст которых составляет 78 лет. Кроме того, вариант коронавируса "Дельта" стал доминирующим штаммом в Греции, на него приходится 79,1% новых случаев.

Специалист по инфекционным болезням и член правительственного Комитета экспертов по коронавирусу Хараламбос Гогос сказал на брифинге для прессы, что скоро "Дельта" достигнет 90%, и это произойдет быстрее, чем ожидалось научным сообществом.

Не от вакцины (вакцин), а от бессимптомного короновируса! :wink:
(ещё и небось тест отрицательный)
https://apnews.com.ua/ru/news/v-gretcii-ot-koronavirusa-umer-polnostiu-vaktcinirovannyi-muzhchina/
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:42

  fler написав:
  apollo написав:
  fler написав:в Николаеве уже неделю ищу и не могу пока найти ни одного спрея с интерфероном - нету в аптеках

Назоферон.Спрей. Действующее вещество - интерферон. Наличие в аптеках Николаева - в наличии в 144-х аптеках. Цена 96-119 грн. Предварительный заказ не требуется.
Все антипрививочники такие плоские как Флер, или есть поталантливее?

Ну прямо гений интернета! А вы к ним ножками зайдите и спросите...

Аптека Медпрепараты пр. Центральний, 255 , скажете, что от Эдуарда
Назоферон спрей
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:34

  Вкладчик1234 написав:Как пояснил Каправелос, COVID-19 протекал бессимптомно. Не было ни повышения температуры тела, ни одышки, ни кашля, ни насморка.
я только не понял как он умер, если он был без симптомов? :lol:
  Вкладчик1234 написав:Добавим, по информации СМИ Греции, от вируса умерло более 13 200 человек, средний возраст которых составляет 78 лет. Кроме того, вариант коронавируса "Дельта" стал доминирующим штаммом в Греции, на него приходится 79,1% новых случаев.
смысл этого абзаца тоже сложный для понимания. Новые это откуда начали отсчет?
Может я просто невакцинированный и плоский?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тут антиваксы часто Израиль вспоминали, в крайнее время притихли что-то.
Истребин дал развернутый ответ на этот счет:

Израиль. Данные на 15 августа.

Госпитализации НЕ вакцинированных - 141,9 на 100 тыс
Госпитализации частично вакцинированных - 35,8 на 100 тыс
госпиатализации вакцинированных - 20,2 на 100 тыс человек.

Пациенты старше 60 лет.
Полная вакцинация обеспечила защиту от госпитализации на 85,7%
Частичная вакцинация обеспечила защиту на - 43,5%

Частичная вакцинация - период с момента получения первой дозы, до 7 дня после получения второй дозы.
Полностью вакцинированные - пациенты которые получили вторую дозу и прошло 7 дней после укола.

Отвечаю на часто задаваемый вопрос - почему растут госпитализации - потому что не все вакцинированы .

С госпитализациями там катастрофа ? - Нет
На сегодня на госпитализации 525 пациентов.
В январе на пике было 1200 пациентов . В сентябре был пик - 900. А сегодня всего 525 - это 43% от максимума января.

Ну и про летальность. Средняя по новым случая уже 5 тыс в день. Средняя по летальным - 18 в день.
Ну и так для сравнения, в Украине сейчас столько же умирает в день, даже чуть больше, только у нас новых чуть больше 1 тыс в день.

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3639878854
Binimovich
 
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