Отмечается, что у 70-летнего мужчины коронавирусная инфекция протекала бессимптомно.



В Греции зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции полностью вакцинированного пациента. При этом болезнь у него протекала бессимптомно.



Об этом APnews сообщает со ссылкой на заявление директора одного из отделений интенсивной терапии больницы Папаниколау в Салониках (одна из ведущих больниц страны) Никоса Каправелоса.



По его словам, из примерно 13 тысяч смертей в Греции это первая смерть полностью привитого пациента. Известно, что мужчине было 70 лет и он работал дантистом. Он не жаловался на плохое самочувствие.



Как пояснил Каправелос, COVID-19 протекал бессимптомно. Не было ни повышения температуры тела, ни одышки, ни кашля, ни насморка.



Подчеркивается, что погибший соблюдал все меры предосторожности, и его жена и дети также были вакцинированы. Какой именно вакциной был привит мужчина, не сообщается.



Добавим, по информации СМИ Греции, от вируса умерло более 13 200 человек, средний возраст которых составляет 78 лет. Кроме того, вариант коронавируса "Дельта" стал доминирующим штаммом в Греции, на него приходится 79,1% новых случаев.



Специалист по инфекционным болезням и член правительственного Комитета экспертов по коронавирусу Хараламбос Гогос сказал на брифинге для прессы, что скоро "Дельта" достигнет 90%, и это произойдет быстрее, чем ожидалось научным сообществом.