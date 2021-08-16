Додано: Вів 17 сер, 2021 01:10

«В последние дни за закрытыми дверями идет бой, – говорится в ее сообщении. – Медицинский персонал восстает против самой мысли, что им придется снова рисковать своим здоровьем и жизнью ради тех, кто не позаботился сделать минимум для себя и для общества. Трудно лечить другого, когда ты сам ранен».



«От нас ожидают, что мы вернемся и снова начнем пахать двойные смены в ужасных условиях, надевая на себя скафандры, внутри которых ничего не слышно и в которых плохо видно. В них потеют, из-за них появляется раздражение на коже и от них хочется чесаться, в них теряют сознание. И все это из-за чего? Из-за того, что «ваше право» – не вакцинироваться. Вам очень сложно надеть маску, прикрыть ею рот и нос. Так вот и нам тяжело. Нам тяжело каждый день рисковать и подвергать опасности своих близких. Нам тяжело работать на кладбище, когда кругом умирают. И нам особенно трудно понять, почему мы обязаны заботиться о тех, кто не позаботился сам о себе».

В США ситуация аналогичная: «У медиков, которые жертвуют здоровьем и жизнью, обеспечивая медицинский уход пациентам в тяжелой форме, усиливается чувство беспомощности, когда они видят людей, которые сознательно отказались от вакцинации». Такую цитату врачей приводит Washington Post.

«Мы же не роботы. Есть предел тому, что из нас можно выжать, – добавил он. – В третью волну нам попадались пациенты, которые демонстративно нарушали правила, а сейчас к нам поступают ковид-диссиденты и антипрививочники. И это вызывает во мне гнев, что я должен жертвовать собой, чтобы лечить кого-то, кто легко мог бы избежать инфицирования, но не сделал этого».

...смерть больных от COVID-19 отличается от того, с чем ему приходилось сталкиваться до сих пор. «В обычное время к нам поступают пациенты после инсульта, несчастного случая или с сердечной недостаточностью – как правило, они под наркозом или подключены к аппаратам жизнеобеспечения, – отмечает медбрат. – Коронавирусные пациенты прибывают с низкой сатурацией, им тяжело дышать, но они взаимодействуют с нами – разговаривают, отвечают на вопросы. Через 3-4 дня их приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, а какое-то время спустя они все равно умирают.

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...большинство смертельных исходов от «короны» были тяжелыми. Нам приходилась идти на жесткие меры реанимации, проводить прямой массаж сердца, чтобы повысить кровяное давление. Это ужасное чувство, когда во время массажа сердца ты ломаешь человеку ребра. Я видел, как моя подруга, медсестра, впервые в жизни сломала ребра кому-то при реанимации. Она просто не могла потом с этим справиться».

«Я не злюсь на непривитых, я злюсь на небольшую группу людей, которые сознательно занимаются распространением лжи об эпидемии, – добавляет врач. – Я считаю, что есть много неуверенных людей, которые прислушиваются и верят их доводам. В нашей больнице мы лечим людей, в основном, из малообеспеченных слоев населения. И они точно не прочитают последнюю статью в ведущем научном журнале BMJ. Я злюсь на тех, кто довел их до состояния страха перед вакцинацией.

...это именно те люди, которые говорят, что Pfizer хочет уничтожить часть населения, или что вакцина якобы содержит микрочипы».

Без комментариев.Эти цитаты - высказывания разных людей.Прошу прощения за обильное цитирование. Итак сократил безбожно. Рекомендую прочитать ссылку.