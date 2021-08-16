За вакцинацию от коронавируса украинцы, по словам министра, получат бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском". "Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК", - сказал он.https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-s ... 35521.html
Я что-то слышала о том, что после вакцинации рекомендуется 14 дней ограничить свои контакты дабы не заразиться ненароком, ведь организм ослаблен в это время... а тут - на стадион, в толпу. Кто может объяснить скрытый смысл этого аттракциона невиданной щедрости
В Греции от коронавируса умер полностью вакцинированный мужчина
Отмечается, что у 70-летнего мужчины коронавирусная инфекция протекала бессимптомно.
В Греции зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции полностью вакцинированного пациента. При этом болезнь у него протекала бессимптомно.
Об этом APnews сообщает со ссылкой на заявление директора одного из отделений интенсивной терапии больницы Папаниколау в Салониках (одна из ведущих больниц страны) Никоса Каправелоса.
По его словам, из примерно 13 тысяч смертей в Греции это первая смерть полностью привитого пациента. Известно, что мужчине было 70 лет и он работал дантистом. Он не жаловался на плохое самочувствие.
Как пояснил Каправелос, COVID-19 протекал бессимптомно. Не было ни повышения температуры тела, ни одышки, ни кашля, ни насморка.
Подчеркивается, что погибший соблюдал все меры предосторожности, и его жена и дети также были вакцинированы. Какой именно вакциной был привит мужчина, не сообщается.
Добавим, по информации СМИ Греции, от вируса умерло более 13 200 человек, средний возраст которых составляет 78 лет. Кроме того, вариант коронавируса "Дельта" стал доминирующим штаммом в Греции, на него приходится 79,1% новых случаев.
Специалист по инфекционным болезням и член правительственного Комитета экспертов по коронавирусу Хараламбос Гогос сказал на брифинге для прессы, что скоро "Дельта" достигнет 90%, и это произойдет быстрее, чем ожидалось научным сообществом.
fler написав:в Николаеве уже неделю ищу и не могу пока найти ни одного спрея с интерфероном - нету в аптеках
Назоферон.Спрей. Действующее вещество - интерферон. Наличие в аптеках Николаева - в наличии в 144-х аптеках. Цена 96-119 грн. Предварительный заказ не требуется. Все антипрививочники такие плоские как Флер, или есть поталантливее?
Ну прямо гений интернета! А вы к ним ножками зайдите и спросите...
Аптека Медпрепараты пр. Центральний, 255 , скажете, что от Эдуарда Назоферон спрей
Вкладчик1234 написав:Как пояснил Каправелос, COVID-19 протекал бессимптомно. Не было ни повышения температуры тела, ни одышки, ни кашля, ни насморка.
я только не понял как он умер, если он был без симптомов?
Вкладчик1234 написав:Добавим, по информации СМИ Греции, от вируса умерло более 13 200 человек, средний возраст которых составляет 78 лет. Кроме того, вариант коронавируса "Дельта" стал доминирующим штаммом в Греции, на него приходится 79,1% новых случаев.
смысл этого абзаца тоже сложный для понимания. Новые это откуда начали отсчет? Может я просто невакцинированный и плоский?
Тут антиваксы часто Израиль вспоминали, в крайнее время притихли что-то. Истребин дал развернутый ответ на этот счет:
Израиль. Данные на 15 августа.
Госпитализации НЕ вакцинированных - 141,9 на 100 тыс Госпитализации частично вакцинированных - 35,8 на 100 тыс госпиатализации вакцинированных - 20,2 на 100 тыс человек.
Пациенты старше 60 лет. Полная вакцинация обеспечила защиту от госпитализации на 85,7% Частичная вакцинация обеспечила защиту на - 43,5%
Частичная вакцинация - период с момента получения первой дозы, до 7 дня после получения второй дозы. Полностью вакцинированные - пациенты которые получили вторую дозу и прошло 7 дней после укола.
Отвечаю на часто задаваемый вопрос - почему растут госпитализации - потому что не все вакцинированы .
С госпитализациями там катастрофа ? - Нет На сегодня на госпитализации 525 пациентов. В январе на пике было 1200 пациентов . В сентябре был пик - 900. А сегодня всего 525 - это 43% от максимума января.
Ну и про летальность. Средняя по новым случая уже 5 тыс в день. Средняя по летальным - 18 в день. Ну и так для сравнения, в Украине сейчас столько же умирает в день, даже чуть больше, только у нас новых чуть больше 1 тыс в день.
Согласно последним данным, при соответствующей экстраполяции в возрастной категории 40-49 лет на 100 тысяч непривитых приходится 710 зараженных, в то время как на 100 тысяч полностью привитых – 531 зараженный. Хотя разница не слишком велика, но все же существенна.
Еще убедительнее разница в пользу привитых среди тяжелобольных. В возрастной категории 70-79 лет на 100 тысяч непривитых людей приходится 169 тяжелобольных "ковидом", а на 100 тысяч привитых – всего 19 тяжелобольных.
https://www.9tv.co.il/item/33112 Там приводится скриншот с сайта Минздрава. Можно было бы посмотреть более подробно, но с ивритом у меня слабовато. Вот ещё цифры из другой заметки:
...среди тяжелобольных разница по-прежнему очень сильна в пользу привитых людей. В возрастной категории 60-69 лет на 100 тысяч полностью привитых людей приходится 8,6 тяжелобольного, а на 100 тысяч непривитых людей – 68,4 тяжелобольного.
Вот данные по выявленным в воскресенье зараженным (напомним, их было 5127):
По возрасту: 1281 (25%) – в возрасте до 11 лет, 563 (11%) – в возрасте 12-18 лет, 1435 (28%) – в возрасте 19-39 лет, 1127 (22%) – в возрасте 40-59 лет, 666 (13%) в возрасте 60 лет и старше. ..... Вот данные по нынешним "ковидным" тяжелобольным (всего их, напомним, 528):
По возрасту: 6 (1%) в возрасте 19-39 лет, 63 (12%) в возрасте 40-59 лет, 459 (87%) в возрасте 60 лет и старше.
«В последние дни за закрытыми дверями идет бой, – говорится в ее сообщении. – Медицинский персонал восстает против самой мысли, что им придется снова рисковать своим здоровьем и жизнью ради тех, кто не позаботился сделать минимум для себя и для общества. Трудно лечить другого, когда ты сам ранен».
«От нас ожидают, что мы вернемся и снова начнем пахать двойные смены в ужасных условиях, надевая на себя скафандры, внутри которых ничего не слышно и в которых плохо видно. В них потеют, из-за них появляется раздражение на коже и от них хочется чесаться, в них теряют сознание. И все это из-за чего? Из-за того, что «ваше право» – не вакцинироваться. Вам очень сложно надеть маску, прикрыть ею рот и нос. Так вот и нам тяжело. Нам тяжело каждый день рисковать и подвергать опасности своих близких. Нам тяжело работать на кладбище, когда кругом умирают. И нам особенно трудно понять, почему мы обязаны заботиться о тех, кто не позаботился сам о себе».
В США ситуация аналогичная: «У медиков, которые жертвуют здоровьем и жизнью, обеспечивая медицинский уход пациентам в тяжелой форме, усиливается чувство беспомощности, когда они видят людей, которые сознательно отказались от вакцинации». Такую цитату врачей приводит Washington Post.
«Мы же не роботы. Есть предел тому, что из нас можно выжать, – добавил он. – В третью волну нам попадались пациенты, которые демонстративно нарушали правила, а сейчас к нам поступают ковид-диссиденты и антипрививочники. И это вызывает во мне гнев, что я должен жертвовать собой, чтобы лечить кого-то, кто легко мог бы избежать инфицирования, но не сделал этого».
...смерть больных от COVID-19 отличается от того, с чем ему приходилось сталкиваться до сих пор. «В обычное время к нам поступают пациенты после инсульта, несчастного случая или с сердечной недостаточностью – как правило, они под наркозом или подключены к аппаратам жизнеобеспечения, – отмечает медбрат. – Коронавирусные пациенты прибывают с низкой сатурацией, им тяжело дышать, но они взаимодействуют с нами – разговаривают, отвечают на вопросы. Через 3-4 дня их приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, а какое-то время спустя они все равно умирают. .... ...большинство смертельных исходов от «короны» были тяжелыми. Нам приходилась идти на жесткие меры реанимации, проводить прямой массаж сердца, чтобы повысить кровяное давление. Это ужасное чувство, когда во время массажа сердца ты ломаешь человеку ребра. Я видел, как моя подруга, медсестра, впервые в жизни сломала ребра кому-то при реанимации. Она просто не могла потом с этим справиться».
«Я не злюсь на непривитых, я злюсь на небольшую группу людей, которые сознательно занимаются распространением лжи об эпидемии, – добавляет врач. – Я считаю, что есть много неуверенных людей, которые прислушиваются и верят их доводам. В нашей больнице мы лечим людей, в основном, из малообеспеченных слоев населения. И они точно не прочитают последнюю статью в ведущем научном журнале BMJ. Я злюсь на тех, кто довел их до состояния страха перед вакцинацией. ...это именно те люди, которые говорят, что Pfizer хочет уничтожить часть населения, или что вакцина якобы содержит микрочипы».