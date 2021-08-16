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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 сер, 2021 01:12
Starikan написав:
....
Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).
Однозначно всё зависит от поликлиники.
Будем считать, что Вам повезло.
Как переносите второй укол?
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