Будем считать, что Вам повезло.
Как переносите второй укол?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 01:12
Додано: Вів 17 сер, 2021 05:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я полностью на стороне тех врачей.
Кстати, история.
65-летний худосочный мужчина (земля ему пухом) в прошлом году заболел короной (может весною), 60% поражения легких, но выжил. В этом году вакцинировался двумя дозами (неизвестно чем). Недавно переехал в Молдову и там погиб от вируса, большие поражения при вскрытии - языки говорят, что может вакцинация виновата в таком яростном течении болезни.
Какие мысли? Переболевшему нужно было несколько месяцев после вакцинации самоизолироваться для восстановления с учетом предыдущей болезни?
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