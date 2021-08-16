Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3503350435053506 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67 Мені вже зробили щеплення 46% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 13% 9 Всього голосів : 67 Додано: Вів 17 сер, 2021 01:12 Starikan написав: ....

Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).

Однозначно всё зависит от поликлиники. ....Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).Однозначно всё зависит от поликлиники.

Будем считать, что Вам повезло.

Как переносите второй укол? Будем считать, что Вам повезло.Как переносите второй укол? ЛАД 2 Повідомлень: 19227 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4448 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 05:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире Я полностью на стороне тех врачей.



Кстати, история.

65-летний худосочный мужчина (земля ему пухом) в прошлом году заболел короной (может весною), 60% поражения легких, но выжил. В этом году вакцинировался двумя дозами (неизвестно чем). Недавно переехал в Молдову и там погиб от вируса, большие поражения при вскрытии - языки говорят, что может вакцинация виновата в таком яростном течении болезни.

Какие мысли? Переболевшему нужно было несколько месяцев после вакцинации самоизолироваться для восстановления с учетом предыдущей болезни? Slx Повідомлень: 879 З нами з: 23.07.18 Подякував: 287 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 07:29 fler написав: А вы к ним ножками зайдите и спросите... А вы к ним ножками зайдите и спросите...



Заходить не обязательно.

На tabletki.ua забронировать и подождать минут 15-30 уведомления о наличии.

Отсутствие еще на этапе бронирования обнаружится с вопросом "хотите, Вам привезем в течение Х дней" Заходить не обязательно.На tabletki.ua забронировать и подождать минут 15-30 уведомления о наличии.Отсутствие еще на этапе бронирования обнаружится с вопросом "хотите, Вам привезем в течение Х дней" justit Повідомлень: 5272 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1616 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 07:32 ЛАД написав: Starikan написав: ....

Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).

Однозначно всё зависит от поликлиники. ....Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).Однозначно всё зависит от поликлиники.

Будем считать, что Вам повезло.

Будем считать, что Вам повезло.



Тут нужно сказать, что Вам не повезло.

В регионе моего проживания вторую дозу (дату) назначают при первой. Тут нужно сказать, что Вам не повезло.В регионе моего проживания вторую дозу (дату) назначают при первой. justit Повідомлень: 5272 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1616 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 07:38 Slx написав: Я полностью на стороне тех врачей.



Кстати, история.

65-летний худосочный мужчина (земля ему пухом) в прошлом году заболел короной (может весною), 60% поражения легких, но выжил. В этом году вакцинировался двумя дозами (неизвестно чем). Недавно переехал в Молдову и там погиб от вируса, большие поражения при вскрытии - языки говорят, что может вакцинация виновата в таком яростном течении болезни.

Какие мысли? Переболевшему нужно было несколько месяцев после вакцинации самоизолироваться для восстановления с учетом предыдущей болезни? Я полностью на стороне тех врачей.Кстати, история.65-летний худосочный мужчина (земля ему пухом) в прошлом году заболел короной (может весною), 60% поражения легких, но выжил. В этом году вакцинировался двумя дозами (неизвестно чем). Недавно переехал в Молдову и там погиб от вируса, большие поражения при вскрытии - языки говорят, что может вакцинация виновата в таком яростном течении болезни.Какие мысли? Переболевшему нужно было несколько месяцев после вакцинации самоизолироваться для восстановления с учетом предыдущей болезни?

1) Так и не восстановился полностью - вероятность 90+%

2) Резерва осталось у мужика всего ничего, такому нужно беречься как стеклянному

3) Вопрос вакцины. Китайский Коронавак от "дельты" защищает слабо(доказано Индонезией, подтверждено самими китайцами)

4) Вакцинация повышает титры антител, а не служит панацеей. Около 3% умирающих в Штатах были вакцинированы.

5) Самоизолироваться на несколько месяцев после вакцинации? Смешно. А вот быть в сто раз осторожнее после 60% поражения легких - разумно. 1) Так и не восстановился полностью - вероятность 90+%2) Резерва осталось у мужика всего ничего, такому нужно беречься как стеклянному3) Вопрос вакцины. Китайский Коронавак от "дельты" защищает слабо(доказано Индонезией, подтверждено самими китайцами)4) Вакцинация повышает титры антител, а не служит панацеей. Около 3% умирающих в Штатах были вакцинированы.5) Самоизолироваться на несколько месяцев после вакцинации? Смешно. А вот быть в сто раз осторожнее после 60% поражения легких - разумно. antey1969 1

Повідомлень: 10756 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1399 раз. Подякували: 3145 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3503350435053506 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7637 4423716

ЛОБ Пон 16 сер, 2021 19:51