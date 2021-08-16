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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 сер, 2021 01:12
Starikan написав:
....
Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).
Однозначно всё зависит от поликлиники.
Будем считать, что Вам повезло.
Как переносите второй укол?
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ЛАД
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Додано: Вів 17 сер, 2021 05:37
Я полностью на стороне тех врачей.
Кстати, история.
65-летний худосочный мужчина (земля ему пухом) в прошлом году заболел короной (может весною), 60% поражения легких, но выжил. В этом году вакцинировался двумя дозами (неизвестно чем). Недавно переехал в Молдову и там погиб от вируса, большие поражения при вскрытии - языки говорят, что может вакцинация виновата в таком яростном течении болезни.
Какие мысли? Переболевшему нужно было несколько месяцев после вакцинации самоизолироваться для восстановления с учетом предыдущей болезни?
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Slx
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Додано: Вів 17 сер, 2021 07:29
fler написав:
А вы к ним ножками зайдите и спросите...
Заходить не обязательно.
На tabletki.ua забронировать и подождать минут 15-30 уведомления о наличии.
Отсутствие еще на этапе бронирования обнаружится с вопросом "хотите, Вам привезем в течение Х дней"
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justit
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Додано: Вів 17 сер, 2021 07:32
ЛАД написав: Starikan написав:
....
Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).
Однозначно всё зависит от поликлиники.
Будем считать, что Вам повезло.
Тут нужно сказать, что Вам не повезло.
В регионе моего проживания вторую дозу (дату) назначают при первой.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 07:38
Slx написав:
Я полностью на стороне тех врачей.
Кстати, история.
65-летний худосочный мужчина (земля ему пухом) в прошлом году заболел короной (может весною), 60% поражения легких, но выжил. В этом году вакцинировался двумя дозами (неизвестно чем). Недавно переехал в Молдову и там погиб от вируса, большие поражения при вскрытии - языки говорят, что может вакцинация виновата в таком яростном течении болезни.
Какие мысли? Переболевшему нужно было несколько месяцев после вакцинации самоизолироваться для восстановления с учетом предыдущей болезни?
1) Так и не восстановился полностью - вероятность 90+%
2) Резерва осталось у мужика всего ничего, такому нужно беречься как стеклянному
3) Вопрос вакцины. Китайский Коронавак от "дельты" защищает слабо(доказано Индонезией, подтверждено самими китайцами)
4) Вакцинация повышает титры антител, а не служит панацеей. Около 3% умирающих в Штатах были вакцинированы.
5) Самоизолироваться на несколько месяцев после вакцинации? Смешно. А вот быть в сто раз осторожнее после 60% поражения легких - разумно.
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