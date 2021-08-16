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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3503350435053506

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
13%
9
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 01:12

  Starikan написав:....
Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).
Однозначно всё зависит от поликлиники.

Будем считать, что Вам повезло. :)
Как переносите второй укол?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 05:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я полностью на стороне тех врачей.

Кстати, история.
65-летний худосочный мужчина (земля ему пухом) в прошлом году заболел короной (может весною), 60% поражения легких, но выжил. В этом году вакцинировался двумя дозами (неизвестно чем). Недавно переехал в Молдову и там погиб от вируса, большие поражения при вскрытии - языки говорят, что может вакцинация виновата в таком яростном течении болезни.
Какие мысли? Переболевшему нужно было несколько месяцев после вакцинации самоизолироваться для восстановления с учетом предыдущей болезни?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 07:29

  fler написав: А вы к ним ножками зайдите и спросите...


Заходить не обязательно.
На tabletki.ua забронировать и подождать минут 15-30 уведомления о наличии.
Отсутствие еще на этапе бронирования обнаружится с вопросом "хотите, Вам привезем в течение Х дней"
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 07:32

  ЛАД написав:
  Starikan написав:....
Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).
Однозначно всё зависит от поликлиники.

Будем считать, что Вам повезло. :)


Тут нужно сказать, что Вам не повезло.
В регионе моего проживания вторую дозу (дату) назначают при первой.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 07:38

  Slx написав:Я полностью на стороне тех врачей.

Кстати, история.
65-летний худосочный мужчина (земля ему пухом) в прошлом году заболел короной (может весною), 60% поражения легких, но выжил. В этом году вакцинировался двумя дозами (неизвестно чем). Недавно переехал в Молдову и там погиб от вируса, большие поражения при вскрытии - языки говорят, что может вакцинация виновата в таком яростном течении болезни.
Какие мысли? Переболевшему нужно было несколько месяцев после вакцинации самоизолироваться для восстановления с учетом предыдущей болезни?

1) Так и не восстановился полностью - вероятность 90+%
2) Резерва осталось у мужика всего ничего, такому нужно беречься как стеклянному
3) Вопрос вакцины. Китайский Коронавак от "дельты" защищает слабо(доказано Индонезией, подтверждено самими китайцами)
4) Вакцинация повышает титры антител, а не служит панацеей. Около 3% умирающих в Штатах были вакцинированы.
5) Самоизолироваться на несколько месяцев после вакцинации? Смешно. А вот быть в сто раз осторожнее после 60% поражения легких - разумно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:37

  Slx написав:Я полностью на стороне тех врачей.

Кстати, история.
65-летний худосочный мужчина (земля ему пухом) в прошлом году заболел короной (может весною), 60% поражения легких, но выжил. В этом году вакцинировался двумя дозами (неизвестно чем). Недавно переехал в Молдову и там погиб от вируса, большие поражения при вскрытии - языки говорят, что может вакцинация виновата в таком яростном течении болезни.
Какие мысли? Переболевшему нужно было несколько месяцев после вакцинации самоизолироваться для восстановления с учетом предыдущей болезни?

Мысли целиком зависят от того, чем он прививался и сколько времени прошло от "в этом году" до "недавно".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:53

А есть ли короновирус в Афганистане?

Масок нет, социальной дистанции нет, вакцинации нет
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:06

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).
Однозначно всё зависит от поликлиники.
Будем считать, что Вам повезло. :)
Как переносите второй укол?

Так же, как первый - немного болит рука при нажатии и движении. Удалось подключиться к гугл-аккаунту, мысленно вводя пароль через имплантированный чип - очень удобно.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:44

Пошел в свою поликлинику за справкой о вакцинации. Сказали справку делают в течении 10 дней. Вот таке: Держава у смартафоні.
Бывалый
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