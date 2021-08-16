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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3504350535063507 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67 Мені вже зробили щеплення 46% 31 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9 Ще в роздумах 13% 9 Всього голосів : 67 Додано: Вів 17 сер, 2021 10:54 Бывалый написав: Пошел в свою поликлинику за справкой о вакцинации. Сказали справку делают в течении 10 дней. Вот таке: Держава у смартафоні. Пошел в свою поликлинику за справкой о вакцинации. Сказали справку делают в течении 10 дней. Вот таке: Держава у смартафоні.

А вдруг в Вами "что-то" случится, а у вас справка о вакцинации? Что подумают люди? А вдруг в Вами "что-то" случится, а у вас справка о вакцинации? Что подумают люди? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15128 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8203 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 10:56 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).

Однозначно всё зависит от поликлиники. Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).Однозначно всё зависит от поликлиники. Будем считать, что Вам повезло.

Как переносите второй укол? Будем считать, что Вам повезло.Как переносите второй укол?

Так же, как первый - немного болит рука при нажатии и движении. Удалось подключиться к гугл-аккаунту, мысленно вводя пароль через имплантированный чип - очень удобно. Так же, как первый - немного болит рука при нажатии и движении. Удалось подключиться к гугл-аккаунту, мысленно вводя пароль через имплантированный чип - очень удобно.

Прекрасно.

Можно вопрос?

Вы в 26-й постоянный клиент или случайный, левый? Прекрасно.Можно вопрос?Вы в 26-й постоянный клиент или случайный, левый? ЛАД 2 Повідомлень: 19228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4809 раз. Подякували: 4449 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3504350535063507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7638 4437559

Vic Вів 17 сер, 2021 11:44