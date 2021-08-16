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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 сер, 2021 10:54
Бывалый написав:
Пошел в свою поликлинику за справкой о вакцинации. Сказали справку делают в течении 10 дней. Вот таке: Держава у смартафоні.
А вдруг в Вами "что-то" случится, а у вас справка о вакцинации? Что подумают люди?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:56
Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав:
Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).
Однозначно всё зависит от поликлиники.
Будем считать, что Вам повезло.
Как переносите второй укол?
Так же, как первый - немного болит рука при нажатии и движении. Удалось подключиться к гугл-аккаунту, мысленно вводя пароль через имплантированный чип - очень удобно.
Прекрасно.
Можно вопрос?
Вы в 26-й постоянный клиент или случайный, левый?
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