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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3504350535063507

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 67
Мені вже зробили щеплення
46%
31
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
13%
9
Ще в роздумах
13%
9
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:54

  Бывалый написав:Пошел в свою поликлинику за справкой о вакцинации. Сказали справку делают в течении 10 дней. Вот таке: Держава у смартафоні.

А вдруг в Вами "что-то" случится, а у вас справка о вакцинации? Что подумают люди? ;)
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:56

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:Меня вызвали на второй Файзер из 26 поликлиники на сегодня (3 недели после первого).
Однозначно всё зависит от поликлиники.
Будем считать, что Вам повезло. :)
Как переносите второй укол?

Так же, как первый - немного болит рука при нажатии и движении. Удалось подключиться к гугл-аккаунту, мысленно вводя пароль через имплантированный чип - очень удобно.

Прекрасно.
Можно вопрос?
Вы в 26-й постоянный клиент или случайный, левый?
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