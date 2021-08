Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19
Мені вже зробили щеплення 46% 31
Не можу за станом здоров'я 4% 3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 3% 2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 8
Найближчим часом планую вакцинацію 13% 9
Ще в роздумах 13% 9
Всього голосів : 67

Додано: Вів 17 сер, 2021 12:30
ЛАД написав:
Starikan написав:
ЛАД написав:
Будем считать, что Вам повезло.

Как переносите второй укол? Будем считать, что Вам повезло.Как переносите второй укол? Так же, как первый - немного болит рука при нажатии и движении. Удалось подключиться к гугл-аккаунту, мысленно вводя пароль через имплантированный чип - очень удобно. Так же, как первый - немного болит рука при нажатии и движении. Удалось подключиться к гугл-аккаунту, мысленно вводя пароль через имплантированный чип - очень удобно. Прекрасно.

Можно вопрос?

Вы в 26-й постоянный клиент или случайный, левый? Прекрасно.Можно вопрос?Вы в 26-й постоянный клиент или случайный, левый?

Постоянный с момента ее открытия

Постоянный с момента ее открытия
Но практически не пользуюсь ее обычными услугами (разве что флюорографией, когда была обязаловка)

Starikan

Додано: Вів 17 сер, 2021 13:51
Математик Евгений Пескин сравнил графики заболеваемости, смертности и вакцинации во Вьетнаме. Получил удивительное.

До начала вакцинации зарегистрированных случаев модного вируса в стране практически не было. На март 2021 года во Вьетнаме с самого начала эпидемии было всего 35 умерших с этим вирусом. Сейчас во Вьетнаме с этим диагнозом умирает 200-300 человек в день.

Вкладчик1234

Додано: Вів 17 сер, 2021 14:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Binimovich написав:
Ну и про летальность. Средняя по новым случая уже 5 тыс в день. Средняя по летальным - 18 в день.

Ну и так для сравнения, в Украине сейчас столько же умирает в день, даже чуть больше, только у нас новых чуть больше 1 тыс в день. Ну и про летальность. Средняя по новым случая уже 5 тыс в день. Средняя по летальным - 18 в день.Ну и так для сравнения, в Украине сейчас столько же умирает в день, даже чуть больше, только у нас новых чуть больше 1 тыс в день.

у нас новых гораздо более 1000 , у нас же поголовно не тестируют уже всех кто чихнул. Ау них скорее всего тестов и соответственно новых больше

yama

Додано: Вів 17 сер, 2021 14:56
Igneus написав:
edvardd написав:
fler написав:
в Николаеве уже неделю ищу и не могу пока найти ни одного спрея с интерфероном - нету в аптеках

Аптека Медпрепараты пр. Центральний, 255 , скажете, что от Эдуарда

Назоферон спрей Аптека Медпрепараты пр. Центральний, 255 , скажете, что от ЭдуардаНазоферон спрей

Через завсклад, через товаровед, через директор магазин достал ...

https://www.youtube.com/watch?v=mFNAUv17QFc Через завсклад, через товаровед, через директор магазин достал ...

https://www.youtube.com/watch?v=aDTvPxdwDMI

yama

Додано: Вів 17 сер, 2021 14:58
ЛАД написав:
Еще убедительнее разница в пользу привитых среди тяжелобольных. В возрастной категории 70-79 лет на 100 тысяч непривитых людей приходится 169 тяжелобольных "ковидом", а на 100 тысяч привитых – всего 19 тяжелобольных.

https://www.9tv.co.il/item/33112 [/quote]

вот 70-79 пусть и колятся. ЗАчем выносить мосх остальным? Статистика до 60 лет ничтожна в сравнении с ними

Ромасик

Додано: Вів 17 сер, 2021 15:00
Вкладчик1234 написав:
Математик Евгений Пескин сравнил графики заболеваемости, смертности и вакцинации во Вьетнаме. Получил удивительное.

До начала вакцинации зарегистрированных случаев модного вируса в стране практически не было. На март 2021 года во Вьетнаме с самого начала эпидемии было всего 35 умерших с этим вирусом. Сейчас во Вьетнаме с этим диагнозом умирает 200-300 человек в день.



Подобные выводы делает по Израилю профессор из Австрии. Совпадение или сговор

Специалист по информатике профессор Вольфганг При из Зальцбургского университета статистически оценил данные американского управления здравоохранения CDC и Министерства здравоохранения Израиля и пришёл к выводу, что с середины июля количество тяжёлых форм заболевания среди вакцинированных людей в Израиле увеличилось больше, чем среди невакцинированных. "Кривая полностью иммунизированных" все дальше и дальше отдаляется от кривой невакцинированных, — сказал профессор. Вопрос о том, защищают ли прививки хотя бы от тяжёлых форм заболевания, также, по-видимому, нуждается в пересмотре.

Источник: The Epoch Times

Еще один из секты:

Еще один из секты:
Интернет-журнал цитирует психонейроиммунолога профессора доктора Кристиана Шуберта из университетской клиники Инсбрука, который, соответственно, объясняет: "РНК-вирусы, такие как SARS-CoV-2, постоянно мутируют, а массовые инъекции способствуют так называемым ускользающим мутациям. Тогда используемые инъекции становятся неэффективными".

fler

Додано: Вів 17 сер, 2021 15:14
fler написав:
Вкладчик1234 написав:
Математик Евгений Пескин сравнил графики заболеваемости, смертности и вакцинации во Вьетнаме. Получил удивительное.

Повідомлень: 1851 З нами з: 07.08.09 Подякував: 532 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 15:14 fler написав: Вкладчик1234 написав: Математик Евгений Пескин сравнил графики заболеваемости, смертности и вакцинации во Вьетнаме. Получил удивительное.

До начала вакцинации зарегистрированных случаев модного вируса в стране практически не было. На март 2021 года во Вьетнаме с самого начала эпидемии было всего 35 умерших с этим вирусом. Сейчас во Вьетнаме с этим диагнозом умирает 200-300 человек в день.



Подобные выводы делает по Израилю профессор из Австрии. Совпадение или сговор

Специалист по информатике профессор Вольфганг При из Зальцбургского университета статистически оценил данные американского управления здравоохранения CDC и Министерства здравоохранения Израиля и пришёл к выводу, что с середины июля количество тяжёлых форм заболевания среди вакцинированных людей в Израиле увеличилось больше, чем среди невакцинированных. "Кривая полностью иммунизированных" все дальше и дальше отдаляется от кривой невакцинированных, — сказал профессор. Вопрос о том, защищают ли прививки хотя бы от тяжёлых форм заболевания, также, по-видимому, нуждается в пересмотре.

Источник: The Epoch Times

Еще один из секты:

Интернет-журнал цитирует психонейроиммунолога профессора доктора Кристиана Шуберта из университетской клиники Инсбрука, который, соответственно, объясняет: "РНК-вирусы, такие как SARS-CoV-2, постоянно мутируют, а массовые инъекции способствуют так называемым ускользающим мутациям. Тогда используемые инъекции становятся неэффективными". Подобные выводы делает по Израилю профессор из Австрии. Совпадение или сговорСпециалист по информатике профессор Вольфганг При из Зальцбургского университета статистически оценил данные американского управления здравоохранения CDC и Министерства здравоохранения Израиля и пришёл к выводу, что с середины июля количество тяжёлых форм заболевания среди вакцинированных людей в Израиле увеличилось больше, чем среди невакцинированных. "Кривая полностью иммунизированных" все дальше и дальше отдаляется от кривой невакцинированных, — сказал профессор. Вопрос о том, защищают ли прививки хотя бы от тяжёлых форм заболевания, также, по-видимому, нуждается в пересмотре.Источник: The Epoch TimesЕще один из секты:Интернет-журнал цитирует психонейроиммунолога профессора доктора Кристиана Шуберта из университетской клиники Инсбрука, который, соответственно, объясняет: "РНК-вирусы, такие как SARS-CoV-2, постоянно мутируют, а массовые инъекции способствуют так называемым ускользающим мутациям. Тогда используемые инъекции становятся неэффективными".

Флер, прекращайте. Тяжёлые случаи это практически одной ногой на том свете, так вот Израиль более чем четко показывает что на тот свет уходит меньше людей в странах и штатах с вакцинированных населением. Через 2 года вакцинацию даже можно будет вводить как обязаловку, т.к. все исследования будут готовы. Может Пфайзер таблетку вон испытает. Но то что постите Вы, Андрей и Вкладчик на голову не налазит. Назоспрей купили или никак?

stm

